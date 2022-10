Život u udaljenom sibirskom rudniku, bez doticaja sa svijetom

Do njega se može doći avionom, let iz Magadana (10 306 km od Moskve) traje dva sata. U razdoblju najnižih temperatura – između studenog i travnja – postoji i ledena cesta duljine 350 km do luke Pevek (najsjeverniji ruski grad). To je glavna ruta za opskrbu industrijskom opremom i drugim dobrima.

Elena Černiševa