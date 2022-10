Altajski Patmos: Zašto su turisti poludjeli za ovim malim otokom? (FOTO)

Predgrađe sela Čemal u planinama Altaja je vrlo popularna turistička destinacija. Ljudi dolaze iz cijele zemlje kako bi lutali po planinama, pecali u hladnim sibirskim rijekama i također - kako bi posjetili ovo sveto mjesto.

Mali otok Patmos nalazi se na periferiji Čemala usred rijeke Katun. S „kopnom“ je povezan visećim pješačkim mostom.

Svako može posjetiti ovaj otok, ako se ne boji visine. Most se uzdiže 15 metara iznad rijeke i njiše se na vjetru!

Patmos je zaista dobio ime po grčkom otoku Patmos, gdje je živio i molio se sveti apostol Ivan Evanđelist. Prema legendi, on je imao viziju dva hrama koji lebde iznad zemlje na suprotnim stranama svijeta. Jedan od najvećih manastira sv. Ivana Evanđelista nalazi se na grčkom otoku i osnovan je 1088. godine.

U međuvremenu, Altajski Patmos je posvećen 1855. godine, a 1915. godine drvena crkva Svetog Ivana Evanđeliste (sagrađena 1849. godine) iz Čemala je tu premještena.

Međutim, sve to nije dugo trajalo. Crkvu su uništili boljševici tokom „borbe protiv religioznosti“ 1920-ih. Tek 2000. godine obnovljena je nova crkva Svetog Ivana Evanđeliste i to na osnovu starih slika.

„Vrlo lijepa priroda, stijene su veličanstvene, sama rijeka izgleda tako mirna, ali tako moćna, a oblaci kada se ogledaju u vodi – jednostavno zaboravite na vrijeme... Divni otok i možete samo sanjati da ćete ikada otići tamo“, piše turistkinja Olga Artjuhova.

„Ovo mjesto svakako treba posjetiti ako ste na Altajskim planinama“, dodaje Galina Snegireva. Predivan pogled i zanimljivo iskustvo hodanja po visećem mostu. Most je otvoren do 19 sati, zatim se zatvara, ali možete otići do vidikovca i uživati u tišini, što ne možete danju, jer je gužva velika tokom cijele sezone.“

Pored drvenog hrama, na otoku možete pronaći i sliku Bogorodice uklesanu u stijeni.

Kao što je gore spomenuto, ljeti na Altaju ima puno turista koji često čekaju u redovima kako bi prešli ovaj most. Na kraju krajeva, svi žele napraviti spektakularnu fotografiju!