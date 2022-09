Dobro došli u Gus-Hrustaljni: Dom ruskog kristala (FOTO)

Kristal je oduvijek bio na listi želja svake sovjetske obitelji. Bio je vrlo skup i spadao je u predmete luksuza. A mnoge ga obitelji i danas cijene i čuvaju. Najomiljeniji u Rusiji bio je kristal iz grada Gus-Hrustaljnog (danas sa 60 000 stanovnika).

U gradu se preko 250 godina proizvode kristalne dizajnirane čaše, dekanteri i vaze! Pogledajte kako danas izgleda "kristalni turizam".

Zašto je ruski kristal toliko poznat?

1756. godine industrijalac Akim Maljcov sagradio je tvornicu na obali rijeke Gus. Tu je bilo mnogo pijeska, vode i drveta potrebnih za proizvodnju stakla, a bila je to i dobra lokacija u blizini gradova Zlatnog prstena. Njegovi su potomci nastavili razvijati biznis nakon njega.

Guski kristal postao je svjetski poznat sredinom 19. stoljeća, i to nakon jednog tragičnog događaja. 1828. godine vlasnik tvornice Ivan Maljcov (unuk Akima Maljcova) bio je u službi u ruskoj diplomatskoj misiji u Perziji, na čijem se čelu nalazio pisac Aleksandar Gribojedov. Maljcov je bio jedini preživjeli nakon napada pobunjenika na diplomate. Perzijski je šah u znak isprike odobrio Maljcovu bescarinsku trgovinu kristalom i ubrzo su proizvodi od kristalnog stakla tvornice iz Gusa dospjeli do drugih zemalja i stekli međunarodnu slavu.

U sovjetsko je doba tvornika u Gus-Hrustaljnom nacionalizirana, ali je i dalje bila glavni proizvođač u gradu. Svaki je gost dobrodošao posjetiti ovo mjesto i upoznati kako tvornica danas funkcionira.

Kako nastaje kristal

Danas tvornica kristala zapošljava stotinjak ljudi, uključujući dizajnere, majstore i radnike na poliranju. Njihov je posao fizički izuzetno zahtjevan.

Sve ove vaze i dekanteri pušu se pomoću metalne cijevi na temperaturi od 1250 stupnjeva Celzija. Zamislite samo kakva je tamo vrućina! A dok je kristal još elastičan, majstori mu pomoću instrumenata daju željeni oblik.

Pojedinačni komadi – figurice, konji i cvijeće – "peku" se u posebnim kalupima. Zatim se predmeti šalju na kaljenje i poliranje.

Drugi majstori prave fasete, budući crtež i nastavljaju s finalnom obradom.

"Mi ovdje obučavamo majstore na samom radnom mjestu, ali praktički nemamo protok kadrova, jer oni čak ne žele otići u mirovinu", objašnjava vodič pri obilasku tvornice.

Kako bi se dobio obojeni predmet, dodaju se različiti kemijski elementi u staklenu masu. Plava se dobiva dodavanjem kobalta, ljubičasta dodavanjem mangana, crvena selena, a ljubičasta dodavanjem neodimija. Najskuplji su predmeti ružičaste boje, jer oni sadrže rijedak element erbij.

Tvornica proizvodi predmete u serijama i po narudžbi. Najoriginalniji radovi izloženi su u muzeju tvornice, među njima je i prasica s 15 praščića, krava u sarafanu, kokošniki i mnoge druge neobične stvari. Naravno, sve to ne može stati u jednu malu prostoriju. Zato je veći dio guskog kristala iz različitih epoha izložen – a to je stvarno nešto jedinstveno – u nekadašnjoj obližnjoj crkvi.

Hram kristala

Najprije, teško je povjerovati da je ova veličanstvena građevina od crvene cigle zapravo bila pravoslavna crkva. Gdje su joj kupole? Gdje joj je zvonik? Prije sto godina imala je sve ove karakteristike. Devedesetih godina 19. stoljeća vlasnik tvornice Jurij Nečajev-Maljcov odlučio je sagraditi pravoslavnu crkvu pored tvornice, koja bi po obliku podsjećala na europsku baziliku, ali bi bila uređena u ruskom tradicionalnom stilu. Projekt su izradili arhitekta Leontij Benua i slikar Viktor Vasnjecov.

Georgijevska katedrala vladmuseum.ru/Javna domena

Crkva svetog Georgija dobila je interijer po ugledu na baziliku, tradicionalni ruski zvonik i neoruski stil arhitekture, zbog čega je podsjećala na velike boljarske kuće. Sredinom dvadesetih godina boljševici su crkvu pretvorili u kino, dok su zvonik, kupole, oltar i druga religijska obilježja uklonili. Godine 1983. odlučeno je da se tu smjesti muzej, jer tvornica nije mogla primiti veći broj eksponata. Tako je pravoslavna crkva pretvorena u hram kristala. Ipak, u crkvi su sačuvani mozaik u oltarskom prostoru, slika Vasnjecova "Posljednji sud" i jedan od dvanaest kristalnih svijećnjaka.

Danas se u muzeju nalazi preko 2000 unikatnih predmeta od stakla i kristala. Tu su vaze kakve je Gus-Hrustaljni nekada slao u Perziju, agitacijski kristal s boljševičkim parolama, kao i kreativni komadi suvremenih majstora.

Maljcovljeve kuće

Posao u tvornici bio je vrlo težak, ali Maljcovi su nudili, kako bismo danas rekli, impresivan paket povoljnosti. Najvažnija povoljnost bili su stanovi u novim kućama od cigle. Takva ponuda i uvjeti života u to su doba bili gotovo nemogući za obične radnike. Ukupno 425 ovakvih kuća sagrađeno je u drugoj polovici 19. stoljeća, ali samo je 247 njih preživjelo do današnjih dana. Sve su one prepoznate kao objekti kulturne baštine grada i njegov prepoznatljiv simbol.

Svaka je kuća podijeljena u nekoliko stanova, a vlasnici također imaju malo dvorište. "Na primjer, naša kuća ima samo sedam stanova, svaki s vlastitim grijanjem", kaže jedna stanarka. Međutim, ove se kuće ne mogu mijenjati pri renoviranju, nego vlasnici moraju poštovati uvjete koji se postavljaju za spomenike arhitekture. Ipak, stanovi u ovim kućama vrlo se rijetko prodaju, a ako se pojave na tržištu, odmah su prodani. Zato što bi mnogi ljudi željeli tu živjeti.

Još kristala!

Teško je zamisliti stari ruski grad bez zgrade tržnice. Centar Gus-Hrustaljnog prepun je tipičnih građevina iz sredine 19. stoljeća s elegantnim stupovima i terasama, a tu se također nalazi i službena prodavaonica tvornice kristala. Cijena obične kristalne čaše tu se kreće od oko 2000 rubalja (oko 35 eura) naviše. "Naše proizvode možete razlikovati od kopija na sljedeći način", objašnjava prodavač. "Kao prvo, tvornica proizvodi samo klasičan kristal, a ne staklo, a kao drugo, to je vrlo skup kristal, jer se pravi ručno."

Međutim, ako žudite za kristalom, a sredstva su vam ograničena, postoji još jedna mogućnost. U gradu postoji još desetak tvornica stakla. One proizvode svijećnjake, posuđe, suvenire i tehničko industrijsko staklo. Sve to i više od toga možete vidjeti na najvećoj tržnici stakla koja osim lokalnih proizvoda nudi i staklene predmete iz čitave Rusije i inozemstva.