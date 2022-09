Gdje se u Rusiji mogu vidjeti obilježja Polarnog kruga? (FOTOGRAFIJE)

Linija Sjevernog polarnog kruga presijeca Rusiju od zapada na istok, od granice između Karelije i Murmanske oblasti do Čukotke. Granice arktičkog pojasa same su po sebi znamenitost.

Oko 20% teritorija Rusije nalazi se iznad Sjevernog polarnog kruga (iznad 66°33′44″ sjeverne geografske širine). Život u tim oblastima nije lak. Preko ljeta je polarni dan, zimi je polarna noć, zime su hladne i duge, nema cesta, i da ne nabrajamo dalje. Pa ipak, u Zapolarju živi 2,3 milijuna građana Rusije. A to je više od polovice svih žitelja Arktika na svijetu. Najveći su gradovi Murmansk (oko 280 000 stanovnika), Noriljsk (oko 180 000) i Vorkuta (preko 50 000), a također Salehard (preko 50 000), jedini grad na svijetu koji se nalazi na samom Polarnom krugu. Na mnogim mjestima gdje prolazi linija Polarnog kruga postavljeni su lukovi i stele.

Egvekinot, Čukotski autonomni okrug

Anna Sorokina Anna Sorokina

Čukotka je najistočnija i najudaljenija regija Rusije. Njezin se veći dio nalazi u Zapolarju. Ovdje se može vidjeti najupečatljiviji luk Polarnog kruga! Postavili su ga mještani 1981. godine 28 kilometara od naselja Egvekinot. Napravljen je od metalnih rešetki iznad ceste koja vodi do napuštenog naselja Iuljtin.

Anna Sorokina Anna Sorokina

Ruski geografi prije su nekoliko godina preračunali koordinate i došli do zaključka da je točka presjeka na drugom mjestu, nekoliko kilometara od te ceste, u podnožju jednog uzvišenja. Odlučeno je, međutim, da polarni krug ostane na tom mjestu, a na mjestu stvarnog presjeka podignut je spomen-stup.

Salehard, Jamalo-Nenecki autonomni okrug

Legion Media Legion Media

Salehard je jedini grad na sveijtu koji se nalazi na samoj liniji Polarnog kruga.

Stela "66. paralela" jedna je od njegovih najpoznatijih znamenitosti. Spomenik u obliku dvije oštre piramide s metalnim polukrugom visok preko 20 metara podignut je ovdje 1980. godine, ali je 2003. izračunato da se on treba nalaziti na drugom mjestu. Nova stela napravljena je prema sovjetskom projektu, ali su primijenjeni suvremeni lakši metali. Do nje se stiže za pet minuta autocestom koja vodi do aerodroma. Noćno osvjetljenje spomenika podsjeća na polarnu svjetlost.

Cesta M18 "Kola", granica između Karelije i Murmanske oblasti

Legion Media Legion Media

Autocesta "Kola" jedna je od najvažnijih prometnica Ruskog Sjevera. Proteže se od Sankt-Peterburga do Murmanske oblasti. Na točkama gdje put presijeca Polarni krug postavljene su stele. Ovdje se mnogi vozači zaustavljaju da bi privezali traku za uspomenu i zamislili želju. Postoji čak i manji parking.

Semjon Majsterman/TASS Semjon Majsterman/TASS

Stela je u više navrata obnovljena. Ranije je izgledala daleko skromnije.

Umba, Murmanska oblast

Legion Media Legion Media

Starinska naseobina naroda Pomora u Murmanskoj oblasti nalazi se na obali Bijelog mora. Znak da tuda prolazi Polarni krug postavljen je na 40. kilometru ceste iz Umbe u Varzugu, oko dva kilometra od sela Kuzreka, na vrlo živopisnom mjestu gdje praktički nema stanovnika. Rijetko koji turist stigne do ovog mjesta.

Usinsk, Republika Komi

Grad Usinsk, Republika Komi, Rusija Grigorij Zamanov (CC BY-SA 4.0) Grigorij Zamanov (CC BY-SA 4.0)

Ovo je jedna od najnepristupačnijih stela Polarnog kruga u Rusiji! Do nje se može stići samo kada je vrijeme lijepo, i samo terenskim vozilom. Ona se može vidjeti na zimskoj cesti oko 60 km sjeverno od grada Usinska, u pravcu naselja Harjaga, gdje borave sezonski radnici. Prva stela ovdje je postavljena još tijekom 1980-ih, kada je Usinsk postao grad. Bila je to obična velika informativna ploča. Druga je postavljena sredinom 1990-ih, i na njoj su bili prikazani medvjed i sob. Današnji je znak sredinom 2000-ih postavila kompanija "Lukoil". Stela ima oblik velikog globusa na postolju.

Turisti pišu da je posljednjih 30 kilometara cesta "sva u rupama", premda ima dionica pokrivenih asfaltom ili betonom.

Google Maps Google Maps

Ako vam se ne ide na toliko dalek put, u samom Usinsku postavljena je minijaturna kopija te stele.

Udačni, Republika Saha-Jakutija

Press-služba općine grada Udačni Press-služba općine grada Udačni

U gradu Udačnom 2021. godine podignuta je stela "Polarni krug", napravljena u tradicionalnom jakutskom stilu, u obliku nekoliko stupova za vezivanje konja visokih do 6 metara i ukrašenih figurama konja, sokola i čorona (posude iz koje se pije kumis, nacionalni napitak od fermentiranog kobiljeg mlijeka). Autori stele su lokalni konstruktori.

Žigansk, Republika Saha-Jakutija

Legion Media Legion Media

Na obali rijeke Lene, dvadesetak kilometara sjeverno od sela Žiganska, mještani su postavili spomen-obilježje na mjestu gdje prolazi Severni polarni krug. Turisti najčešće mogu vidjeti ovaj spomenik s broda, jer ovuda prolaze popularne rute krstarenja po Jakutiji.