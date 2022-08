10 turističkih atrakcija na Dalekom istoku Rusije (FOTO)

Daleki istok Rusije prostran je, ali slabo naseljen dio zemlje, koji se pruža od Bajkalskog jezera do Tihog oceana. Ovdje živi samo osam milijuna ljudi raspoređenih u 11 regija, premda on čini preko 40% ruskog teritorija. Između ovdašnjih gradova, naselja i sela pružaju se na stotine i tisuće kilometara (najveći su gradovi Habarovsk i Vladivostok s populacijom od nešto iznad 600 tisuća stanovnika, dok druga gradska naselja imaju u prosjeku od 50 do 100 tisuća ljudi). Život u ovim krajevima obilježen je surovom klimom, ograničenom infrastrukturom i visokim cijenama hrane... Ali istovremeno su ljudi okruženi divljom, neukroćenom prirodom i spektakularnim ljepotama koje se ne mogu vidjeti nigdje drugdje na svijetu!

1. Avačinski zaljev

Prijestolnica Kamčatke, grad Petropavlovsk-Kamčatski, nalazi se na obali Avačinskog zaljeva. Okružen je brdima, a iz dubine jezera uzdižu se neobične stijene koje se nazivaju Tri Brata. Prema legendi, ove su stijene nekad bile ruski bogatiri koji su se pretvorili u kamen kako bi zaštitili grad od tsunamija. Ulaz u Avačinski zaljev iz Tihog oceana širok je tri kilometra, što znači da je zaljev zaštićen od ćudi oceana. Pored toga, zaljev se zimi nikad ne zaledi.

Legion Media Legion Media

2. Halaktirska plaža

Kamčatka je surferski kraj Rusije! Najpopularnije mjesto za surfanje je Halaktirska plaža, dvadesetak kilometara od Petropavlovska-Kamčatskog. Tu obalu zapljuskuju blagi i dugi valovi Tihog oceana koji pružaju impresivne uvjete kako za profesionalce, tako i za početnike u ovom sportu.

Legion Media Legion Media

3. Vulkan Ključevskaja sopka

Na Kamčatki ima gotovo 200 vulkana, od čega je njih 30 još uvijek aktivno. A najviši aktivni vulkan na kontinentu također se nalazi ovdje. Ključevskaja Sopka visoka je 4800 metara i svake godine "raste" u visinu. U posljednjih 20 godina imala je 10 erupcija! A ipak je uspon na ovaj vulkan i dalje popularna turistička atrakcija.

Legion Media Legion Media

4. Dolina gejzira

Na teritoriju Kronockog rezervata na poluotoku Kamčatki nalazi se jedno "kozmičko" mjesto, do kojeg se stiže samo helikopterom. Dolina gejzira jedno je od najnepristupačnijih mjesta na Dalekom istoku Rusije, što privlači brojne ljubitelje divljine. Zamislite samo kanjon dug 8, a širok 4 kilometra, u kojem izbija oko 40 gejzira i termalnih izvora. Neki od njih burno izbijaju nekoliko puta na sat, a drugi nekoliko puta dnevno. Uvijek se nad dolinom uzdižu para i miris sumpora.

Legion Media Legion Media

5. Jezero Jacka Londona

U središtu Magadanske oblasti nalaze se jezero i park prirode nazvani po američkom piscu Jacku Londonu. Jezero je okruženo planinskim lancima i drugim jezerima, a na njegovoj površini može se vidjeti nekoliko malih otoka. Klima je u ovom kraju surova i čak i usred ljeta po jezeru plutaju komadi leda.

Legion Media Legion Media

6. Otok Talan

Oko 100 kilometara od Magadana, u sjevernom dijelu Ohotskog mora, nalazi se mali otok Talan (površine oko 2,5 kvadratna kilometra). On je napušten, što ne znači da nije naseljen. Ovdje, naime, obitava ogromna kolonija ptica. Znanstvenici su tu izbrojali oko 1,8 milijuna jedinki. Otok čine oštre litice, pokrivene oskudnom vegetacijom i ptice jednostavno obožavaju sjediti na njegovom stijenju. Po vedrom danu otok se može vidjeti iz Magadana.

Danita Delimont/Global Look Press Danita Delimont/Global Look Press

7. Ruski otok

Vladivostok je osnovan 1860. godine kao mornaričko utvrđenje za obranu istočnih granica Ruskog Carstva. Jedan od najzanimljivijih dijelova ovog grada je Ruski otok, koji je javnosti dostupan tek nekoliko posljednjih godina. Od početka 20. stoljeća tu se, naime, nalazila vojna baza, a danas turisti mogu posjetiti povijesne građevine na otoku.

Legion Media Legion Media

8. Zlatni most

Simbol Vladivostoka je most preko zaljeva Zlatni rog. On povezuje centar grada s udaljenim rtom Čurkin. Zlatni most je jedan od najvećih mostova s kosim kablovima na svijetu. U večernjim satima prelijepo je osvijetljen, a s njega se pruža divan panoramski pogled na grad.

Legion Media Legion Media

9. Zemlja leoparda

Volite li mačke? A kako stojite s onima divljima? Zemlja leoparda nacionalni je park u ruskom Primorju, u kojem živi najrjeđa vrsta velikih mačaka na svijetu - amurski leopard, kao i druga rijetka vrsta amurski tigar. U parku je postavljeno gotovo 500 fotozamki, pomoću kojih osoblje prati život ovih prelijepih divljih mačaka.

Legion Media Legion Media

10. Kurilski otoci

Kurilske otoke čini arhipelag od 56 velikih i malih otoka brdovitog terena, koja odvajaju Ohotsko more od Tihog oceana. Zapravo su sve to planinski vrhunci koji se uzdižu 1-2 kilometra iznad vode i čiji se veći dio nalazi pod vodom. Zbog toga su to predjeli od kojih zastaje dah! Mnogi otoci imaju vulkane, zasljepljujuće bijele litice, mineralne izvore i ptičje kolonije.