Pet najzanimljivijih automobilskih turističkih ruta u Rusiji

1. Zlatni prsten

Jednu od najpoznatijih turističkih ruta koju stranci najviše cijene smislio je novinar Jurij Bičkov još tokom 1960-ih. On je došao na ideju da putovanje kroz drevne gradove sjeveroistočno od Moskve može biti „kružno“. Tako se pojavio „Zlatni prsten“. Originalna ruta obuhvaća osam gradova:

Sergijev Posad

Perejaslavlj Zaleski

Rostov Veliki

Jaroslavlj

Kostroma

Ivanovo

Suzdalj

Vladimir

U svakom od njih je očuvan povijesni centar, hramovi iz 12. stoljeća i nevjerojatno autentičan kolorit stare Rusije.



Danas je brend „Zlatni prsten Rusije“ vrlo popularan i mnogi gradovi teže da postanu njegov dio i ujedno dio glavnog kulturnog nasljeđa središnjeg pojasa europskog dijela Rusije. Među njima posebno treba istaknuti Pljos, Ribinsk, Kaljazin, Murom i Miškin. Bilo kako bilo, u desecima naselja usput, vidjet ćete prelijepe hramove, muzeje narodne radinosti i naravno odlične restorane s ruskim specijalitetima.

2. Karelija

U vrijeme pandemije i zatvorenih granica stanovnici Rusije su ponovno „otkrili“ ljepotu karelskih jezera, vodopada, kamenih litica i sjevernih četinarskih šuma. Ovo mjesto je i sada popularna destinacija kontinentalnog turizma.



Putovanje možete početi od Sankt-Peterburga, odakle obilaskom oko Ladoškog jezera stižete do grada Sortavala. Tamo prenoćite i rano ujutro krenete u prirodni park Ruskeala kako bi uživali u neobičnoj raznolikosti karelske prirode (i tradicionalne kuhinje).



Poslije toga vrijedi nastaviti put do Petrozavodska, glavnog grada republike. To je već na Onješkom jezeru. Odatle brodom ili gliserom možete stići do poznatog otoka Kiži, gdje se nalaze jedinstveni drveni hramovi iz 18. stoljeća. Tamo možete stići i trajektom. (Zaobilaznim putem možete prići bliže i automobilom, ali do otoka svakako morate nekako doploviti). U povratku vam od Petrozavodska do Sankt-Peterburga treba oko 5 sati vožnje.

3. Ruski Sjever

Odvažni ljubitelji putovanja mogu direktno iz Karelije krenuti dalje na sjever. Andrej Artjuhov, predsjednik Karavaning lige koji je proputovao ijcelu Rusiju uzduž i poprijeko, savjetuje da se izabere jedna od dvije rute, koje su vrlo lijepe i edukativne i u pogledu prirode i u pogledu kulturnog nasljeđa.



Prva prolazi kroz cijelu Kareliju i dalje do Kolskog poluotoka i Murmanske oblasti. „Od Murmanska do Zapolarnog vozit ćete se najljepšim putem u našoj sjevernoj arktičkoj tundri“, kaže Andrej. On također savetuje da se posjeti poznata Teriberka, selo na Bijelom moru, gde je Andrej Zvjagincev snimao film „Levijatan“. Ta turistička ruta je kružna, tako da u povratku možete vidjeti Kareliju s druge strane.



Druga ruta vodi do Arhangelska. „To je već potpuno drugačiji sjever. I dalje je to arktička zona, ali je to već naš, ruski Sjever“, objašnjava Artjuhov. Ruta prolazi kroz stare gradove Vologdu, Vitegru i Medvežjegorsk. Usput ćete naići na drevne hramove i manastire, a također na seoske kuće s izrezbarenim ukrasima na okvirima prozora i, naravno, vrlo lijepu prirodu ruskog sjevera – četinarske šume i jezera.

4. Altaj

Altajske planine su „mjesto sile“, a „Čujski trakt“ je možda i najživopisnija autocesta u celoj Rusiji. Putovanje možete početi iz sasvim druge regije – iz Novosibirska, grada u samom srcu Sibira. Proputovat ćete skoro tisuću kilometara do granice s Mongolijom. Usput ćete naići na velike gradove – Barnaul (glavni grad Altajskog kraja), prelijepi Bijsk, i najzad Gorno-Altajsk, prijestolnicu ruske republike Altaj.



Ovaj povijesni trgovački put zove se još i „Sibirski put svile“. On počinje u stepi, nastavlja se duž rijeke Ob i planinske rijeke Katunj, zatim presjeca Čerginski planinski greben i vodi direktno u Altajske planine.

5. Na more!

Tisuće „automobilskih karavana“ svakog ljeta se kreću prema jugu, gdje građani Rusije uživaju na suncu i u toplom moru (uglavnom u Crnom, ali i u Azovskom i Kaspijskom). Strastveni ljubitelji putovanja znaju već svaki pedalj ovog puta, ali prvo putovanje na jug ostavlja neizbrisive utiske. Dok se vozite pejzaži se stalno mijenjaju. Nailazite na rijeke, šume, stepe, ražana polja i plantaže suncokreta.



A zatim, kada stignete do crnomorske obale, možete skrenuti prema Sočiju i Kavkazu ili na suprotnu stranu, prema Tamanskom poluotoku, a zatim preko novog mosta na Krim. Serpentine duž južne obale garantiraju turistima nevjerojatne prizore i pogled na planinske i morske pejzaže, kao i na carske dvorce i vile ruskih slikara i pisaca.



Ovdje pročitajte više o tome što možete vidjeti na putu od Moskve do mora (npr., imanje Lava Tolstoja!), kao i o najpoznatijim mjestima na Krimu koje treba posjetiti.

Kako se pripremiti za putovanje automobilom kroz Rusiju?

Putovanje kroz Rusiju automobilom s kamp prikolicom ili bez nje sigurno je i komforno, kako ističu mnogobrojni strani turisti iz Njemačke, Francuske, Slovačke, Slovenije i baltičkih zemalja koji su tako posjetili Rusiju prije pandemije. „Imamo prijatelje, turiste iz Njemačke, koji već 10 godina putuju Rusijom sa svojom kamp-prikolicom i nikada nisu imali nikakvih problema“, kaže Andrej Artjuhov. Prema njegovim riječima, apsolutno svuda se mogu pronaći kamping odmorišta, kao i gostinjske kuće za ljubitelje automobilskog turizma. I svake godine se povećava broj kamping lokacija i uređenih parkinga.



Svi koji putuju kroz Rusiju automobilom moraju unaprijed isplanirati put, naročito odmaranje i točenje goriva, jer su udaljenosti velike i benzinske pumpe mogu biti dosta udaljene jedna od druge. „Treba voditi računa da rezervoar bude pun bar do pola. Drugim riječima, poslije tri sata vožnje, a to je nekih 250 km, treba se zaustaviti, odmoriti se i natočiti gorivo“, savjetuje Andrej Artjuhov.

Andrej poznaje mnoge turiste i ljubitelje kampiranja i karavaninga koji nisu prestajali putovati Rusijom čak i u vrijeme svih ograničenja. A sada, naročito otkako je otvorena kopnena granica Rusije i ukinute su sve barijere vezane za covid, još više je onih koji planiraju da dođu autom, između ostalog i da bi posjetili Crno more i Kavkaz. „S obzirom na ekonomsku situaciju u Europi ima mnogo turista kojima je zanimljivo da dođu na ljetovanje na Crno more, a ne, recimo, na Jadransko more u Hrvatskoj. Za žitelje baltičkih zemalja, npr., kilometraža je ista“, kaže Artjuhov.



Najpopularnije ture među strancima su upravo Zlatni prsten i sjeverozapad Rusije. Prije pandemije su pobornici auto turizma iz inozemstva otiskivali i na duža putovanja, tj. u svojevrsnu ekspediciju. „Sada oni privremeno pauziraju, ali smo imali i redovne transkontinentalne rute, preko cijele Rusije u Kinu, a zatim nazad preko Mongolije i Srednje Azije“, priča Andrej.



Od 4. do 7. kolovoza 2022. godine u Moskvi će se održati ruski turistički forum „Putuj“, na kome će sudjelovati i specijalni projekt portala Russia Beyond, „Rusija: 85 avantura“.