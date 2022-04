10 najljepših mostova Sankt-Peterburga (FOTO)

Dvorski most

Jedan od najpoznatijih mostova povezuje centar grada (u blizini Zimskog dvorca) i Vasiljevski otok (gdje se nalazi muzej Kunstkamera). Često ga možete vidjeti na razglednicama, posebno snimljenog u ljetnoj noći, kada je most podignut i veliki se broj ljudi okuplja da bi promatrali prolazak brodova. Suvremeni Dvorski most sagrađen je 1916. i bio je prvi trajni most preko Neve. Čini ga pet lukova, a namijenjen je i automobilima i pješacima.

Egipatski most

Zapanjujuća ljepota u centru grada! Egipatski most povezuje dijelove Ljermontovljevog prospekta preko rijeke Fontanke. Dobio je naziv po Starom Egiptu; na taj je način zanimanje znanstvenika iz 19. stoljeća za misterije ove civilizacije našlo odraza u arhitekturi grada. Na jednom keju na Nevi mogu se vidjeti čak i prave sfinge donesene iz Egipta, dok su željezne sfinge koje čuvaju stražu na Egipatskom mostu izlivene u lokalnoj tvornici 1826. godine. Stupovi i drugi arhitektonski detalji također su dekorirani u egipatskom stilu.

Aničkov most

Aničkov most preko rijeke Fontanke nalazi se na čuvenom Nevskom prospektu, okružen nekadašnjim carskim palačama. Iz daljine je prepoznatljiv po ogromnim skulpturama, koje se nazivaju "Kroćenje konja". A ako pogledate izbliza, na ogradi mosta primijetit ćete ornamente sa sirenama i morskim konjicima. Skulpture konja koje gledaju u pravcu Trga Vostanija (prema Moskovskoj željezničkoj stanici) nemaju potkove, dok one koje gledaju prema Admiralitetu imaju. Povjesničari ovu arhitektonsku ideju objašnjavaju na različite načine. Prema jednoj verziji, potkovani su konji oni koji su već ukroćeni. A prema drugom tumačenju, nekada su se nedaleko nalazile brojne kovačnice, što može značiti da divlji konji odlaze kod kovača, dok su oni koji se vraćaju od njega već potkovani i ukroćeni.

Most Lomonosova

Nizvodno po rijeci Fontanki nalazi se još jedan veličanstveni most, koji nosi ime po ruskom znanstveniku Mihailu Lomonosovu. Međutim, to je ime novijeg datuma, potječe iz 1948. godine. Prije toga je most nosio ime Katarine Velike, a zatim grofa Černišova. U 19. stoljeću bio je to pokretni most, ali poslije rekonstrukcije 1913. godine izgubio je tu mogućnost. Ukrašen je monumentalnim granitnim kulama, povezanim lancima, u kojima je nekada bio skriven mehanizam za podizanje mosta.

Birževoj most

Ovo je jedan od glavnih cestovnih mostova u Sankt-Peterburgu, koji povezuje Vasiljevski i Petrogradski otok. S njega se pruža najljepši pogled na Dvorski kej, Petropavlovsku tvrđavu i Ermitaž. Birževoj most ukrašen je Neptunovim trozupcem. Noću je bogato osvijetljen.

Troicki most

Ovo je jedan od najneobičnijih mostova u Sankt-Peterburgu! To je pokretni most podignut 1903. godine, koji povezuje Petrogradski i Admiraltejski otok. Mehanizam za pokretanje je "jednokrilan", što znači da se podiže samo jedna strana mosta. Još jedna neobična karakteristika Troickog mosta su njegovi fenjeri, koji izgledaju kao divovski svijećnjaci, a posebnu pažnju privlači granitni obelisk s dvoglavim orlom.

Boljšeohtinski most

Ovaj most preko rijeke Neve povezuje sjever gradskog povijesnog centra s rajonom Mala Ohta. Do 1917. godine nosio je ime Petra Velikog. Prepoznatljiv je po granitnim kulama u obliku svjetionika u romanskom stilu, koje su noću osvijetljene. Originalni mehanizam omogućava da se središnji dio mosta podigne za samo 30 sekundi.

Trostruki most

Tri mosta na jednom mjestu. Naziv Trostruki most ovoj su konstrukciji dali stanovnici grada, a zapravo se radi o tri mala mosta u blizini mjesta gdje se sijeku rijeka Mojka i Gribojedovljev kanal, nedaleko od crkve Spasa na Krvi. Službeno ovi mostovi nose imena: Teatraljni, Malo-Konjušeni i Lipkin most. Svi su sazidani u stilu klasicizma i ukrašeni zanimljivim detaljima: glavom Meduze, palminim lišćem i pozlatom.

Lavlji most (Most četiri lava)

Sankt-Peterburg je grad lavova! Oni krase dvorce, ulice i riječne obale. A naravno, lavovi imaju i svoj most, koji se nalazi u blizini Mariinskog teatra na Gribojedovljevom kanalu. Čuvaju ga četiri ogromna željezna lava u kojima s kriju nosači mosta. Stanovnici grada vjeruju da će vam se želja ostvariti ako je poželite i istovremeno dodirnete šape dva susjedna lava. Manja kopija ovog mosta može se vidjeti u parku Tiergarten u Berlinu.

Bankovski most

Ovaj popularni most, jednako omiljen među lokalnim stanovnicima i turistima, nalazi se u blizini Gribojedovljevog kanala. Otvoren je 1826. godine, ali i danas posjetitelje oduševljava svojim dizajnom. Njegovi grifoni – ili leteći lavovi – također skrivaju nosače mosta. Prema starogrčkoj legendi, grifoni su čuvali zlato u zemlji Hiperborejaca. Zvali su ih "Zeusovi psi". Takođet su simbolično čuvali riznicu Ruskog Carstva.