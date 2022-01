Na Arktiku uočen SVJETLUCAJUĆI SNIJEG (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Mikrobiologinja Vera Jemeljanenko primijetila je slabu plavičastu svjetlost u snijegu pored obale Bijelog mora. Ovaj efekt izazivaju neobični organizmi.

U prosinačkoj noći ruska biologinja Vera Jemeljanenko krenula je u šetnju po obali Bijelog mora u društvu Mihaila Neretina, sina njezinog kolege u istraživačkoj stanici, i dva psa.

U jednom smetu Neretin je primijetio plavičasto svjetlucanje nalik na novogodišnje lampice. Jemeljanenko je uzela šaku snijega. Kad ga je stegla, svjetlost je postala intenzivnija. Psi su trčeći po snijegu iza sebe ostavljali blistav trag. U Bjelomorskoj biološkoj stanici MGU-a na Arktiku, gdje Jemeljanenko i Neretin rade, tako nešto nije viđeno tijekom svih 80 godina njezinog postojanja.

Neretin je pozvao fotografa stanice Aleksandra Semjonova da zabilježi ovaj fenomen.

"Zajedno smo oko dva sata gazili po snijegu kako bi svjetlost postala jača", kaže Semjonov.

Mikrobiologinja je odlučila uzeti snijeg na analizu i u njemu otkrila nekoliko sićušnih bioluminiscentnih račića dužine samo par milimetara koji se nazivaju kopepodi. Radi se o posebnoj vrsti Metridia longa, koja se obično sreće na Arktiku i u okolnim vodama, kao i u sjevernom Atlantiku i Tihom oceanu. Oni se najčešće nalaze dalje od obale, tijekom dana borave na dubini od 60 do 300 stopa (18 do 90 metara), dok se noću podižu na dubinu od nekoliko stopa (pola metra do metra) od površine vode.

Kopepodi sijaju zahvaljujući tvari luciferinu, koja u kontaktu s kisikom oksidira, dobiva boju i počinje svijetliti. Kopepodi koriste ovu svjetlost kao zaštitu, jer ona može otjerati grabljivce.

Prema riječima stručnjakinje za arktički morski životinjski plankton Ruske akademije znanosti u Moskvi Ksenije Kosobokove, ove metridije su najvjerojatnije dospjele u moćnu struju koja svake godine početkom prosinca stiže do obala Bijelog mora. Kopepodi se nisu mogli oduprijeti struji koja ih je izbacila na obalu.

Račići pronađeni u snijegu već su bili malo izgubili boju, ali su bili još uvijek živi, pretpostavlja Kosobokova, dok drugi znanstvenici smatraju da oni mogu odavati svjetlost i poslije smrti, čak i kada su zgaženi.