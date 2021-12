U ruskoj raketi "Sojuz" japanski turisti odletjeli na Međunarodnu svemirsku stanicu

Raketa "Sojuz-2.1a" sa svemirskim brodom "Sojuz MS-20" poletjela je s kozmodroma Bajkonur. Ona je na Međunarodnu svemirsku stanicu prevezla japanskog biznismena Yusaku Maezawu, njegovog pomoćnika Yozu Hirana i kapetana broda - ruskog kozmonauta Aleksandra Misurkina.

Svemirski brod stigao je u orbitu devet minuta nakon polijetanja, a čitav let do stanice trajao je oko šest sati. Povezivanje "Sojuza MS-20" s Međunarodnom svemirskom stanicom odvilo se u 16:40 po moskovskom vremenu. Posada će se na Zemlju vratiti 20. prosinca.

Turisti će na Međunarodnoj svemirskoj stanici sudjelovati u znanstvenom programu, a također obavljati zadatke korisnika interneta s popisa "100 Things You Want MZ To Do in Space!", snimati to kamerom i objavljivati na YouTubeu.

Na stanicu će donijeti novogodišnje poklone za ruske članove posade, rekvizite za zadatke, kao i jestive suvenire: jela japanske kuhinje prilagođena prehrani u svemiru.

Maezawa i Hirano prvi su turisti u posljednjih 12 godina koji su brodom "Sojuz" doletjeli na Međunarodnu svemirsku stanicu.

Od 2001. do 2009. brodovima "Sojuz" na Međunarodnu svemirsku stanicu je na temelju ugovora s kompanijom Space Adventures prevezeno sedmero turista, a Amerikanac Charles Simonyi dvaput je sudjelovao u putovanju. Prema podacima iz različitih izvora, oni su svoje svemirske letove platili od 20 do 40 milijuna dolara.