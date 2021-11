Deset činjenica o manulima, najgnjevnijim divljim mačkama u Rusiji

Iako ova razigrana mačka s gustim krznom i pronicljivim pogledom jednostavno mami da je pomilujete, ne činite to. Ona ljude izričito ne podnosi. I za to ima svoje razloge.

1. Voli samoću

Kada bi mačke bile na društvenim mrežama, manulu bi odgovarao status "teško se nalazi, lako se gubi i nikada ne zaboravlja". Manul ili Pallasova mačka (ime je dobila po njemačkom znanstveniku Peteru Pallasu koji ju je otkrio na obali Kaspijskog jezera u 18. stoljeću) glavni je introvert među grabežljivcima. Teško ju je pronaći. Obitava uglavnom u pustim stepama Zabajkalja i dijelu Mongolije koji graniči s tom regijom. Ova mačka se, također, može sresti u nekim dijelovima srednje Azije.

Živi u ponosnom usamljeništvu na svom teritoriju, a to je oko četiri kvadratna metra, dok se s drugim mačkama te vrste miješa samo u vrijeme parenja u ožujku. Ova mačka je vrlo rijetka, nalazi se na Crvenoj listi Rusije i nekoliko drugih zemalja. Premda se na Zemlji pojavila prije najmanje pet milijuna godina, o njoj se vrlo malo zna. Točan je broj vrlo teško izračunati, upravo zbog skrivenosti. U Rusiji je ostalo oko tri tisuće primjeraka, dok ih u Mongoliji, po mišljenju stručnjaka, ima više.

2. Vrlo je kompaktan

Obična domaća mačka teža je od divljeg manula. Njihova mladunčad vrlo je sitna, teška manje od sto grama, a odrasli manul (računa se da je to u osmom mjesecu života) dostiže težinu od tri do pet kilograma. Veličinom, također, ne nadmašuje mačke, duga je 60 centimetara, plus 30 – rep. Inače, latinski naziv Otocolobus manul znači "ružno uho", premda je s njihovim ušima sve u redu.

3. Mačka s najgušćim krznom na svijetu

Upravo zbog svog raskošnog krzna, najgušćeg među mačkama, manuli se doživljavaju kao mnogo krupniji nego što jesu. Na svaki kvadratni centimetar kože dolazi do 9000 dlaka dužine do sedam centimetara. Tako gusto krzno omogućava im da prežive u surovim uvjetima.

4. Zimi dvostruko teži nego ljeti

Za manula je od životne važnosti da dobije na težini tijekom jeseni. Stručnjaci kažu da se "utovi". U stepama u kojima oni žive zime su vrlo surove. Ne samo da se temperatura spušta pedeset stupnjeva ispod nule, nego puše i strašan vjetar. A manuli ne znaju za zimski san, oni stalno idu u lov. Tako da je jedini način da prežive zimu taj da nagomilaju salo. Manul je zimi težak šest do sedam kilograma i više trči u potrazi za hranom.

5. Dobar lovac

Zbog velikog krzna manuli su prilično spori i nespretni, a pored toga imaju kratke šape koje upadaju u smetove. Uopće uzevši, Pallasovu mačku teško je nazvati gracioznom. Ipak, nije loš lovac. U stepi se vrlo dobro kamuflira zahvaljujući boji, i u stanju je u jednom skoku sustići žrtvu. To izgleda otprilike ovako.

6. Zjenice kao kod lava

Premda se po veličini ne izdvaja, među subraćom je najmarkantnijeg izgleda. Domaće mačke imaju vertikalne zjenice, a manul okrugle kao kod krupnih grabežljivaca-sprintera poput lavova i tigrova. Manul, pritom, kao domaća mačka lovi iz zasjede, ali ne noge svoga vlasnika, nego sitne glodavce i jarebice. Ako je od žrtve ostala dosta pristojna jazbina, manul je može zaposjesti. Naravno da može sam sebi napraviti "kuću", ali zašto?

7. Gdje živi?

Osim jazbina jazavaca i drugih glodavaca, manuli borave u pukotinama kamenja. Međutim, ponekad za prebivalište biraju potpuno nepredvidljiva mjesta. Zaposleni u Daurskom rezervatu prirode u Zabajkalju (glavni areal manula u Rusiji) pronašli su dvije ženke manula koje su se nastanile u starim napuštenim kombajnima u polju zaraslom u korov. Ljetos su žitelji jednog sela u Burjatiji pronašli tri tek rođena manula u slami u blizini stare kuće. Što je majku rukovodilo u izboru takvog gnijezda nisu uspjeli saznati.

8. Ne voli ljude

Manuli žive toliko izolirano da u prirodi gotovo da nemaju neprijatelje, osim... čovjeka. Uzrok njihovog stradanja nije samo krivolov, nego i civilizacija i ljudska aktivnost. Događa se da se otruju od miševa koji su boravili na zemljištu tretiranom poljoprivrednom kemijom. Zato se manul kloni čovjeka i vrlo rijetko pojavljuje pred njim, pa čak ni u zoološkom vrtu ne izlazi iz skloništa.

9. Nikad kućni ljubimac

Pripitomiti manula je nemoguće, premda je takvih slučajeva, kada su ih ljudi odgajali, bilo. Tako su žitelji jednog sela u Burjatiji, dok su čekali zoologe, troje mladunčadi manula ne samo nahranili hranom za mačke, nego i okupali. Kako se ispostavilo, oni su pristali na kupanje, samo što su bijesno šištali i izražavali nezadovoljstvo na sve načine. Danas je ova mladunčad pod nadzorom stručnjaka u uzgajalištu rijetkih životinja pri Moskovskom zoološkom vrtu.

"Manuli nikako ne podnose da ih uzmete u ruke", otkriva Irina Aleksejevna iz Moskovskog zoološkog vrta.

Događalo se da su zaposleni u Daurskom rezervatu prirode pronalazili mladunčad i odgajali je. Kada su manuli drasli, oni su odlazili živjeti u stepu, zaboravivši na svoje roditelje ljude.

10. Svi su manuli u zoološkim vrtovima rođaci

U zoološkim vrtovima u cijelom svijetu nalazi se svega 150 manula i gotovo su svi srodnici. Veliki doprinos u proučavanju ponašanja ovih divljih mačaka dali su zoolozi Moskovskog i Novosibirskog zoološkog vrta. Prvi manuli pojavili su se u Moskvi još 1949. godine, a danas su službeni simbol zoološkog vrta i njegovog centra za reprodukciju rijetkih životinja. Manuli rođeni u Novosibirsku žive u Zürichu, Poznanju i Tallinnu.