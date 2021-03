Aeroflot obnavlja zračni promet na liniji Moskva - Zagreb - Moskva

Russia Beyond Hrvatska

Ulazak u Hrvatsku zabranjen je u turističke svrhe, ali je moguć iz obiteljskih i poslovnih razloga ili u svrhu tranzita ne dužeg od 12 sati.

Mnogi ruski turisti s vizom C kroz Zagreb ulaze u zemlje Europske unije, koristeći dozvolu zemlje za tranzitni prolazak. Glavna ruta je let od Zagreba do Pariza.

Hoće li Aeroflot omogućiti putnicima s turističkim vizama da lete iz Moskve za Zagreb bit će poznato nakon prvog leta 11. ožujka.

Aeroflot će iz Zagreba letjeti četvrtkom. Polazak iz Zagreba - 11:15 (ožujak), 13:10 (travanj); polazak iz Moskve - 09:00 (ožujak), 10:00 (travanj).

COVID test za ruske državljane radi se u Rusiji nakon dolaska, a rezultati su dostupni u roku od 72 sata na portalu www.gosuslugi.ru.