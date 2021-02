Hitlerov krokodil i druge zanimljivosti Moskovskog zoološkog vrta za koje niste znali

U širem centru Moskve, nedaleko od Doma vlade i američkog veleposlanstva, nalazi se zelena oaza površine 22 hektara. Na njenom teritoriju živi preko 6000 životinja koje predstavljaju 1100 životinjskih vrsta. Moskovski zoološki vrt osnovan je 1864. godine i jedan je od najstarijih u Europi.

Zanimljive činjenice:

1. Tijekom Drugog svjetskog rata zoološki se vrt nije zatvarao. Bombardiran je 1942. godine, no opstao je unatoč požaru. Za vrijeme rata posjetilo ga je šest milijuna ljudi.

2. Nakon rata u Moskvu je stigao vojni trofej – krokodil Saturn iz Berlinskog zoološkog vrta. Priča se da je on više puta osobno vidio Adolfa Hitlera. Saturn je preminuo prošle godine u 85. godini svog krokodilskog života.

3. Kompanije i privatna lica mogu plaćati troškove za održavanje bilo koje životinje i na taj način postati njezini pokrovitelji. Sponzor pokojnog krokodila Saturna bila je kompanija Lacoste. Nogometni klub Dinamo sponzor je amurskog tigra, farmaceutska kompanija Krka pomaže vjeverice, a Rosnjeft bijele medvjede.

Tatjana Morozova/Global Look Press Tatjana Morozova/Global Look Press

4. Najpoznatija žirafa u Rusiji je mužjak kojem su dali "puno ime" Samson Gamletovič Lenjingradov. Rođena je u Sankt-Peterburgu 1993. godine. Svakog dana pojede 11 kg povrća, 4 kg voća i 6 kg kruha. Kako se navodi na stranici zoološkog vrta, najviše voli banane i mrkve. Samson je visok 5 metara, vrlo je zgodan, radoznao i dobroćudan. Nažalost, nije imao sreće u ljubavi.

5. Ako vi za razliku od Samsona imate sreće u ljubavi, imajte u vidu da se od 2017. godine u Moskovskom zoološkom vrtu može registrirati brak.

Anatoliij Garanin/Sputnik Anatoliij Garanin/Sputnik

Adresa: Boljšaja Gruzinska 1. Metro: Barikadnaja, Krasnopresnjenska

Radno vrijeme: svakog dana od 09:00 do 17:00. Prodaja karata je do 16:00. Cijena ulaznice: 800 rubalja. Za djecu i mlade do 17 godina ulaz je besplatan.