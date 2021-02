Rus proputovao kroz cijelu Rusiju od Moskve do Habarovska TAKSIJEM: Zašto i koliko je to platio?

Komsomoljska pravda/Global Look Press; Google Maps; Russia Beyond

Ruske su novine objavile tekst o jednom muškarcu koji je zbog straha od letenja avionom otišao iz Moskve u Habarovsk taksijem. Moskvu i Habarovsk dijeli šest vremenskih zona i 8400 kilometara. Prema Yandex navigaciji, put od Moskve do Habarovska automobilom traje 4 dana 23 sata i 44 minuta bez zaustavljanja.

Vozač taksija je iz Biškeka, glavnog grada Kirgistana. Prema njegovim riječima, putovanje je bilo "lijepo i informativno, no putnik je pio mnogo votke".

Vozač koji je prevalio toliki put odlučio je provesti nekoliko dana u Habarovsku gdje je nastavio raditi kao taksist i tražiti nove putnike za povratak u prijestolnicu.

Navodi se da je putnik tu vožnju platio 250 000 rubalja (2800 eura). Da nema strah od letenja, put do Habarovska bi bio znatno kraći i jeftiniji. Avionom se do dalekoistočnog grada leti 8,5 sati, a cijena karte u jednom smjeru iznosi 150-200 eura.

Postoji li još neka opcija da se dođe do tamo? Naravno! Transsibirska željeznica i čuveni vlak koji nosi ime "Rusija". Od Moskve do Habarovska taj vlak putuje 6 dana i 8 sati, a cijene karata variraju od 100 do 200 eura. Ne zna se zašto čovjek nije htio ići vlakom. Možda strahuje i od korone.