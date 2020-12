6 veličanstvenih mjesta u Karačajevo-Čerkeziji koja morate posjetiti (FOTOGRAFIJE)

Russia Beyond vas zajedno s lokalnim turističkim vodičem Artjomom Babarickim vodi na virtualno putovanje naljepšim mjestima i najbolje čuvanim tajnama ove regije, zbog kojih ćete odmah početi pakirati kofere!

1. Visoravan Bermamit

Maria Stambler Maria Stambler

Planina Bermamit nalazi se na visini od 2592 metra nadmorske visine, a zbog svog se neobičnog terena visoravan Bermamit ponekad naziva i "podružnicom Marsa na Sjevernom Kavkazu". Iako je od Kislovodska (popularnog ljetovališta u Stavropoljskom kraju) udaljena samo 30 kilometara, prilično je teško doći do nje, osim ako ne posjedujete vozilo s pogonom na sva četiri kotača, pa (zasad) ovo mjesto još uvijek nije pretjerano turističko. Imajte na umu da se radi o prilično skakutavoj vožnji!

Maria Stambler Maria Stambler

Za vedrog se dana ovdje otvara prekrasan pogled koji otkriva nevjerojatne snijegom prekrivene prostore Velikog Kavkaza i planine Elbrus. Ali čak ćete i na oblačan dan doživjeti impresivan pogled. Iskusni putnici koji su vidjeli zalazak sunca na svim kontinentima kažu da je onaj koji možete vidjeti na Bermamitu vjerojatno jedan od najljepših. Proći će neko vrijeme prije nego što uspijete podići svoju čeljust sa zemlje!

2. Arhiz

Legion Media Legion Media

Arhiz je pravi raj za avanturiste tijekom cijele godine. Ljeti je ovo selo u dolini rijeke Boljšoj Zelenčuk (na nadmorskoj visini od 1450 metara) oku posebno ugodno, jer se sve utapa u zelenilu, a plavih jezera i brzih rijeka ne manjka. Ovo je izvrsno mjesto za lagani rafting duž ove prekrasne planinske rijeke.

Ovo je mjesto odlično i za jačanje zdravlja. Svježi planinski zrak privlači ljude s respiratornim problemima da bi barem na neko vrijeme ublažili svoje zdravstveno stanje.

Zelenčukske crkve su arheološki rezervat koji se proteže na oko četiri kilometra oko ruševina Nižne-Arhizskog gorodišča, provizorno identificiranog kao srednjovjekovna prijestolnica Alanije, kršćanske države koju su horde kana Monge uništile u 13. stoljeću. Najznačajniji je klaster tri ranosrednjovjekovne crkve.

Još je jedna turistička atrakcija u dolini slika Krista u tipu mandiliona, koja vjerojatno potječe iz 10. stoljeća, premda je otkrivena tek nedavno. Ova je ikona prilično dobro sakrivena na padini grebena Macesta; o čijem porijeklu kruže razne legende.

Legion Media Legion Media

Nadmorska visina okolnih planina je viša od 3000 metara, što zimi privlači ljubitelje planinskih sportova. Arhiz je jedno od najnovijih skijališta na teritoriju Ruske Federacije. Njegova se infrastruktura još uvijek razvija (ali već je sad vrlo impresivna), a stručnjaci odmaralištu predviđaju veliku budućnost. Cijene zimovanja u Arhizu nevjerojatno se razlikuju od cijena u poznatim europskim odmaralištima. Štoviše, kvaliteta staza i klimatski uvjeti ni na koji način nisu lošiji od njihovih skupih pandana.

3. Sofijski slapovi i Sofijska jezera

Legion Media Legion Media

Šetnja Sofijskom planinom uključuje jezera, slapove, ledenjake i cvjetne livade. Ovo je zbog svoje pristupačnosti vrlo popularan izlet među putnicima. Da biste došli do slapova, morat ćete u Arhizu ili dolini Taulu unajmiti džip. Vožnja će biti skakutava, pogotovo jer lokalci vole brzo voziti!

Sofijski slapovi, brzi buk koji pada s obronka planine Sofije, drugi je po visini u regiji sa svojih 3637 metara. Rijeka Sofija izvire iz Sofijskog ledenjaka, s kojeg, uz strme padine planine, otječe u dolinu. Pješačenje do slapova s mjesta na kojem će vas ostaviti džip nije ni lako ni teško, negdje je između. U jednom je smjeru put dug dva kilometra, s usponom od 300 metara. No mjestimice je staza vrlo uska i strma pa pripazite da imate vrlo čvrstu obuću.

Legion Media Legion Media

Potom su tu Sofijska jezera, mjesto izvanredne ljepote - no za ovu ljepotu se zaista morate pomučiti! Staza je duga četiri kilometra u jednom smjeru, s usponom od 900 metara. Možete posjetiti oba mjesta u jednom danu, ali imajte na umu da ćete morati prijeći 12 kilometara i doseći nadmorsku visinu od 1200 metara. Ako se odlučite na taj pothvat, poželjno je da prvo posjetite Sofijska jezera, jer je put do njih teži, no imajte na umu da možda nećete stići i do Sofijskih slapova.

4. Dombaj i Teberda

Legion Media Legion Media

Dombaj i Teberda dva su grada smještena u okviru rezervata prirode Teberda. Zimi je ovo jedno od najpopularnijih skijališta u ovom dijelu Kavkaza, a u toplijim je mjesecima ovo apsolutna meka za planinare. Mogućnosti i rute su gotovo bezbrojne, pa ima smisla da Dombaj ili Teberda (oba grada se mogu pohvaliti širokom lepezom smještaja koji odgovara svakom budžetu) budu vaša baza da biste istražili što više možete. Uostalom, na području Dombaja i Teberde nalazi se sto jezera i 64 vodopada.

Planina Mussa-Ačitara, klisura Gonačhir, Badukska jezera, Alibekski slap, jezero Turje, klisura Amanauz, imanje rezervata Teberdinski, klisure Jamagat, Muha i Azgek, Čučhurski vodopadi, bizantske crkve iz 10. stoljeća i Sufrudžinski slapovi samo su nekoliko primjera prirodnih ljepota koje se mogu naći na ovom području. Pješačke su staze otvorene do kasne jeseni, tako da vremena da sve to istražite ima dovoljno!

Legion Media Legion Media

Tijekom zime skijaši i snowboarderi hrle na najviši vrh Dombaja, Mussa-Ačitaru (3012 metara), koji nudi deset staza različite težine i priliku za boravak u hotelu Tarelka ("Leteći tanjur") u obliku NLO-a. Skijanje i bordanje izvan staza su u takozvanoj "sivoj zoni" zakona, no možete se odlučiti za sigurniji način rekreacije i unajmiti iskusnog vodiča koji će vam pokazati kako da se zabavite na padinama, a da pritom ne riskirate život.

5. Sentinska crkva

Legion Media Legion Media

Sentinska crkva, koja ponosno stoji na visokoj stjenovitoj litici masiva Burun-Sirt s pogledom na dolinu rijeke Teberde, stara je više od 1000 godina i još uvijek je u izvrsnom stanju. To je samo po sebi čudo, jer je kroz svoju povijest proživjela tatarsko-mongolsku invaziju, islamizaciju, rusko-turski rat, kavkaski rat, pljačke sovjetskog režima, Drugi svjetski rat i kaos 1990-ih. U srednjovjekovno doba je bila dio Alanije, nekada prosperitetnog kraljevstva na Kavkazu. Crkva se nalazi u blizini sela Nižnaja Teberda.

6. Krške špilje "Griškina balka"

Artjom Babaricki Artjom Babaricki

"Ne znam tko je taj Griška i zašto je mjesto nazvano po njemu, no zaista je prekrasno, pravi dragulj. To su krške špilje, prilično su velike i između njih se nalazi prolaz. Najljepše je što ćete, da biste došli do njih, morati proći ispod potoka izvorske vode, koja se, svjetlucajući na suncu, slijeva niz impresivnu stijenu prekrivenu nježnom mahovinom različitih boja", kaže Artjom. Jedini problem? Nijedan fotoaparat na svijetu neće uspjeti ovjekovječiti osjećaje koje ćete osjetiti i ljepotu koju ćete vidjeti.

O klimi:

Artjom Babaricki Artjom Babaricki

"Klima je ovdje vrlo ugodna. Ako je usporedimo sa susjednim Krasnodarskim krajem, puno je ugodnija i gotovo svi se mogu lako nositi s njom. Čak i po vrućem ljetnom danu nema one nesnosne vlage, a u planinama je vrlo lijepo. Dakle, ako vas u gradu živcira sparina na + 37 °C, samo sjednite u automobil i za 40 minuta ćete biti u malom raju s najčišćim planinskim zrakom i fino rashlađeni u okruženju stoljetnih borova", nastavlja Artjom.

Zimi planine obično krasi prilična količina snijega, što stvara sjajne uvjete za skijanje/bordanje. Međutim, u posljednje su vrijeme, zbog klimatskih promjena, snježne padaline sve nepredvidljivije i nedavno je bilo zima u kojima je bilo puno manje snijega nego inače. Prosječna temperatura može pasti na oko -8 °C tijekom najhladnijeg mjeseca (siječnja).

Tijekom proljeća i jeseni vrijeme je i dalje ugodno - pogotovo ako se usporedi s nekim drugim dijelovima Rusije - s dnevnim temperaturama koje se u travnju i listopadu kreću oko +12-15 °C.

Koliko je dana dovoljno i kako planirati putovanje?

Legion Media Legion Media

Što više dana uspijete rezervirati za ovo putovanje, to bolje. Artjom svakodnevno vodi obilaske po Kavkazu već više od tri godine, a čak i on priznaje da nije sve vidio; čini se da je broj zanimljivih lokacija neograničen. Sve što se nalazi u krugu od 100 km ne može se vidjeti za tjedan dana. No čak i ako se ovdje zaputite samo na dugi vikend, uspjet ćete osjetiti duh ovog dijela Kavkaza.

"Ako razmišljate o jednodnevnom putovanju bez noćenja, izbora je puno. Sve planine su jednostavno preplavljene jezerima koja se nalaze na 2000-3000 metara nadmorske visine s nevjerojatno bistrom, ledenjačkom vodom. Špilje su zasebna tema! Toliko ih je da ih nije moguće sve nabrojati i posjetiti, a njihova se ljepota ne može opisati. Možete krenuti s malim, najbližim špuljama i nastaviti prema rastućim razinama ljepote i udaljenosti od sela i aula (vrsta utvrđenih sela koja se nalaze na Kavkazu i u Srednjoj Aziji). Ta su mjesta također podijeljena u različite kategorije, do kojih možete ići pješice i do kojih se može doći automobilom. Vožnja automobilom se također može podijeliti u nekoliko kategorija - asfalt, off-road ili divlji off-road."

Ako se pitate gdje odsjesti, Artjom preporučuje boravak u Kislovodsku u susjednom Stavropoljskom kraju, jer glavni grad Karačajevo-Čerkezije (Čerkesk) nije toliko razvijen u turističkoj infrastrukturi kao gradovi Kavkaskih mineralnih voda, koji turiste ugošćuju više od dva stoljeća. Kislovodsk je savršena baza ako želite ići na jednodnevne izlete ("granica" između dviju regija udaljena je 20 minuta vožnje), a želite širi spektar zabave i hrane kada uvečer vratite s izleta.