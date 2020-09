Rus u Australiji napravio malu kopiju Podmoskovlja!

Bezbrojne višekatnice, tipične starice na ulazima zgrada (svojevrsni "videonadzor" onoga doba) i dvorišta između zgrada puna sovjetskih automobila – tako je izgledalo podmoskovsko predgrađe Balašiha dok je Vlad Balašov odrastao u njemu tijekom 1970-ih i 1980-ih. A onda je on 1991. godine napustio Sovjetski Savez i Akademiju znanosti u kojoj je radio, i kao mladi se znanstvenik preselio u Sidney. Sada je već prevalio šezdesetu, vodi turističku kompaniju i živi na svojoj živopisnoj farmi u Plavim planinama okružen klokanima, vombatima, kakaduima i kukaburama. On je to mjesto nazvao "Balašiha", po rodnom gradu, i tu sada ima sve ono što nije imao u mladosti.

"Aterirao sam na pravom mjestu"

"Studirao sam primijenjenu astronautiku na sveučilištu, ali nisam odletio daleko od Zemlje – aterirao sam na pravom mjestu i sada uživam", šali se Vlad.

Prvih deset godina je radio u australskom državnom uredu za očuvanje prirodne sredine, a zatim je odlučio osnovati turističku kompaniju pod nazivom "Australia Safari".

"Naši gosti su većinom iz Rusije", objašnjava Vlad. "Mi ih vodimo u dubinu australskog kontinenta te im pokazujemo neobičnu prirodu Novog Zelanda i Oceanije."

Najpopularnije ture počinju ili završavaju na njegovoj farmi, blizu nacionalnog parka Plave planine (170 km od Sidneyja), gdje se on sa ženom skrasio prije nepunih deset godina.

"Djeca su nam odrasla i napustila obiteljsku kuću u Sidneyju, a mi smo se umorili od bučnog grada. Zato smo se odlučili preseliti i biti bliži prirodi. Poslije pet godina traganja za odgovarajućom lokacijom pronašli smo ovo mjesto."

Ovdašnji običaj je da naseljena lokacija pored adrese ima i naziv, pa smo je mi nazvali "Balašiha".

"Svaki treći čovjek u Australiji je imigrant. Pored engleskih naziva, ovdje ima farmi s njemačkim, francuskim i afričkim nazivima, a sada postoji i naša ruska Balašiha!"

U početku smo pisali Balashikha, ali smo shvatili da moramo izbaciti "k", jer u tom vidu naši anglofoni susjedi ne znaju kako izgovoriti tu riječ.

Ekološki najčistiji automobil

Jednom je Vlad kupio dvije sovjetske "Nive". Crvenu je nazvao Boris, a bijelu Žuk – onako, radi "štosa". "Ovaj auto smo nazvali ’Boris’ jer se pokvario kada se predsjednik Rusije Boris Jeljcin povukao s dužnosti", kaže Vlad. Žuk je bio otporniji i mogao je prevoziti čak i drva i druge teške stvari.

Oba auta su modifikacije iz 1980-ih s volanom na desnoj strani, napravljene za izvoz u Veliku Britaniju i Australiju. Takvi terenci su bili prilično popularni među ovdašnjim farmerima, jer su bili jeftini i laki za održavanje.

"Inače, u Australiji ima mnogo viceva na račun ’Nive’. Na primjer: ’Zašto se zadnje staklo Nive zagrijava? – Da ti se ne smrznu ruke dok je guraš’", priča Vlad. "Ili ovaj: ’Kažu da je Niva ekološki najčistiji auto. Ako je ostaviš na zemlji, potpuno će istruliti i neće nimalo oštetiti prirodnu sredinu’."

Nedavno mu je jedan turist poklonio dva prometna znaka iz prave Balašihe. "Kada sam posjetio Rusiju, on mi je poklonio dva ogromna znaka. Ja sam ih nosio preko pola planeta. Zaustavljali su me u moskovskom metrou, na aerodromu i na carini u Sidneyju. Morao sam objašnjavati da su to bili znaci mjesta u kojem sam živio kao dijete. Australski carinici su se slatko smijali liku koji je donio prometne znakove iz Rusije."

Mjesto za sve ljubitelje prirode

Vlad kaže da o Australiji postoji mnogo stereotipnih shvaćanja, jer je ona prilično daleko od drugih kontinenata. Posebno se mnogo priča o otrovnim životinjama. On želi raskrinkati te stereotipe. Njegova tvrtka je otvorena za goste koji uživaju u blizini prirode. "Ovdje ima mnogo klokana, možete ih hraniti iz ruke. Također ovdje obitavaju i vombati, gušteri i mnoštvo raznih ptica. A s obzirom na to da smo blizu nacionalnog rezervata, ima i mnogo ljudi koji vole prirodu kao i mi. Naša susjeda, na primjer, stalno spašava vombate na cestama. O njoj je čak snimljena televizijska reportaža!"

Prošle godine su u cijeloj zemlji bili strašni šumski požari, priča Vlad, stradalo je mnogo životinja. "Mi im pokušavamo pomoći. Sadimo drveće i pravimo kućice za kakadue. Nadam se da će se oni naredne sezone vratiti."

"Dok su bijesnili požari, mnogi ruski mediji su za svoje priloge uzimali videosnimke s mog kanala na YouTubeu. Poslije toga su se ljudi iz Googlea povezali sa mnom i rekli da je registriran ogroman broj pretraga ovog mjesta pod nazivom Balašiha u Australiji!"

Vladova tvrtka je djelomično oštećena u požaru. Srećom, nitko nije nastradao, osim Žuka koji je napola izgorio. "Već sam dobio mnogo rezervnih dijelova i nadam se da ću moći popraviti automobil."

A zapravo su te Nive, po Vladovim riječima, samo nostalgija za mladošću, kada ih nije imao. On obično vozi suvremeni džip. Ponekad odlazi u pravu podmoskovsku Balašihu i posjećuje rođake i prijatelje. Ali poslije tolikih godina australsku Balašiku doživljava kao svoj novi dom.