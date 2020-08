Deset najboljih hotela u ruskom stilu (FOTOGRAFIJE)

U Rusiji postoje tisuće raznovrsnih hotela, kako novih i luksuznih, tako i onih starih, sovjetskih. No postoje i hoteli napravljeni u starinskom stilu, koji više podsjećaju na boljarske kuće u srednjovjekovnoj Rusiji.

1. Starinska šumska kuća u Kostromskoj oblasti

Ova kuća u selu Astašovo podsjeća na scene iz ruskih bajki. Početkom 20. stoljeća ovu je kuću svojim rukama podigao seljak Martjan Sazonov.

U sovjetskom razdoblju je dugo bila prazna i tek su je tijekom 2000-ih moskovski poduzetnici i volonteri odlučili restaurirati i preurediti u hotel. Ovdje se čovjek može odmoriti u tišini, daleko od bučnih gradova, i uživati u nacionalnom koloritu i tipičnoj ruskoj prirodi.

Soba u ovom hotelu košta od 4000 do 11 000 rubalja (54-150 dolara).

https://www.booking.com/hotel/ru/lesnoi-terem-ostashovo.ru.html

2. "Korovnicka Sloboda" u Jaroslavlju

Potrebno je samo pet minuta vožnje da iz bučnog centra Jaroslavlja (prijestlonice Zlatnog prstena) stignete na otočić ruskog mira i tišine, tj. u hotelski kompleks Korovnicka Sloboda.

Hotel se nalazi na živopisnoj obali Volge blizu drevnih crkava. Posebno je fascinantna crkva svetog Ivana Zlatousta u Korovnicima. Odatle se za 15 minuta pješke stiže do prelijepog pogleda na ušće rijeke Korostelj u Volgu.

Gosti se smještaju u dvije starinske kuće i šest manjih kućica koje imaju vlastitu parnu kupelj. To košta između 2000 i 10 000 rubalja (27-135 dolara).

https://yarsloboda.ru

https://www.booking.com/hotel/ru/korovinskaya-sloboda.ru.html

3. Park-hotel "Berendejevka" u Kostromi

Berendej je šumski car iz ruskih bajki. To je dosta poznat lik ruskog narodnog folklora. Pored toga, Berendeji su narod koji je živio u Rusiji do 13. stoljeća.

U Kostromi postoji muzej "Berendejeva kuća", posvećen ruskim bajkama, starim običajima, načinu života i zanatima. Pored muzeja stoji još jedna starinska kuća. To je hotel napravljen u ruskom stilu.

Ima nekoliko soba s različitim brojem mjesta, pa čak i luksuzni apartman na dva kata. Cijena noćenja je od 2000 do 7000 rubalja (27-95 dolara), premda u vrijeme praznika može biti i veća.

https://berendeevka44.ru/otel/

https://www.booking.com/hotel/ru/berendeevka.ru.html

4. Etno-hotel "Selo Berendejevka"

I na Altaju postoji odmaralište posvećeno Berendeju. Ima nekoliko starinskih kuća, od malih kućica za dvije osobe do luksuznih "carskih odaja", a ima i padinu za skijanje.

Hotel ima vlastito poduzeće za proizvodnju sira i za proizvodnju ulja. Tu se prave prirodna ulja od ovdašnjih proizvoda, i to na hrastovoj preši po tehnologijama iz 19. stoljeća.

Pored toga, u bistrou "Trapeznaja" mogu se probati ruska jela (postoji čak i veliki vegetarijanski meni), kao i mors (hladni bezalkoholni napitak od bobičastog voća) domaće proizvodnje. Boravak ovdje košta od 3000 do 16 000 rubalja (40-215 dolara).

https://www.booking.com/hotel/ru/country-house-derevnya-berendeevka.ru.html

http://www.berendeevka.com

5. "Semigorje" u Ivanovskoj oblasti

"Vikend-hotel Semigorje" u selu Šaldovo u Ivanovskoj oblasti sastoji se od nekoliko ljetnikovaca i zgrade hotelskog tipa. Sve je od drveta, tako da imate osjećaj kao da ste u pravoj ruskoj izbi.

Ovdje se možete prošetati šumom, pariti se u ruskoj "banji" (parnoj kupelji) i okupati se u drvenim "kadama" na obali Volge. Čak se možete i skijati.

Cijena smještaja se kreće od 3000 do 20 000 rubalja (40-270 dolara), a uz doplatu su vam dostupne i usluge spa kompleksa za rehabilitaciju.

http://semigorie.ru/?p=259

https://www.booking.com/hotel/ru/semigorie.ru.html

6. Butik-hotel "Senešalj" u Moskovskoj oblasti

I u Moskovskoj oblasti se cijeni ruski kolorit, premda on ovdje ima više sjaja nego što je uobičajeno. Na obali Seneškog jezera nalazi se butik-hotel "Senešalj", koji je dobio ime po konju Katarine II.

Carica je često putovala iz Peterburga u Moskvu i tom prilikom odsjedala u ovim krajevima (tada nije bilo jezera, ono je nastalo kasnije prilikom izgradnje Jekaterininskog kanala koju je, kako glasi legenda, inicirala Katarina, jer je njezinog konja Senešalja ovdje mučila žeđ).

Dvije velike kuće u starinskom stilu imaju 12 hotelskih soba čiji interijer je neobična kombinacija ruskog stila i francuske klasike. Postoji i "ruska banja" (parna kupelj). Soba košta najmanje 20 000 rubalja (270 dolara).

https://seneshal.com

https://www.booking.com/hotel/ru/butik-otiel-seneshal.ru.html

7. "Vikend-kuće u tajgi" ("Taežnie dači") u Moskovskoj oblasti

Ovaj hotel se nalazi u podmoskovskom gradu Zvenigorodu, što znači da je daleko od tajge, ali kućice su u šumi i napravljene tako da podsjećaju na romantiku tajge.

I sami nazivi "Šumska sloboda", "Lovačka sloboda" i "Kuća u tajgi" bude asocijacije kao što su miris drveta, pucketanje vatre u peći, seoska kuhinja i hrana iz lovačkog kotla. Noćenje u ovim kućicama košta najmanje 14 000 rubalja (190 dolara).

Pored toga, turisti ovdje mogu uživati u saunama od cedrovine i pariti se na starinski način u "ruskoj banji", piti čaj iz samovara "na šišarke" (u kojem se voda zagrijava pomoću upaljenih šišarki) i šetati se šumskim stazama.

https://www.booking.com/hotel/ru/shale-dachi.ru.html

https://www.shalerus.com

8. "Puškarska Sloboda" u Suzdalju

Suzdalj je grad Zlatnog prstena. Njegova arhitektura podsjeća na dekor za ruske bajke. Ovdje na svakom koraku možete pronaći prenoćište s ruskim koloritom, jer mještani preuređuju vlastite izbe u gostionice. Jedan od najpopularnijih hotela u ovom gradu je Puškarska Sloboda.

On nudi komforne izbe u ruskom stilu. Doduše, nudi i klasične hotelske sobe, pa ako želite starinsku varijantu (ali s plazma televizorom i sefom), izaberite dvokrevetnu sobu Superior koja košta 8000 rubalja (100 dolara).

U krugu hotela ima nekoliko restorana s ruskom kuhinjom i često se organiziraju narodna veselja. Ovdje je posebno zanimljivo na Maslenicu (bijele poklade). Pored hotela je čuveni Muzej drvene arhitekture, gdje se mogu pogledati crkve i kuće iz 18. i 19. stoljeća.

https://www.booking.com/hotel/ru/pushkarskaya-sloboda.ru.html

https://www.pushkarka.ru

9. "Mandroge" u Lenjingradskoj oblasti

Selo Gornje Mandroge nalazi se u živopisnom ambijentu, na obali rijeke Svir u Lenjingradskoj oblasti, nadomak granice s Karelijom. Pored lijepe prirode selo je poznato i po brvnarama i crkvi od drveta.

Sve je to transportirano ovamo iz dalekih sela Vologodske oblasti, gdje su brvnare mogle oronuti i srušiti se. Sada su Mandroge selo za zabavu i razonodu, gdje se može "okusiti" starinski život.

Možete čitav jedan dan živjeti kako su živjeli seljaci u 19. stoljeću u sjevernim oblastima Rusije. Cijena noćenja se kreće od 4000 do 70 000 rubalja (50-950 dolara).

https://mandrogi.ru

https://www.booking.com/hotel/ru/verhnie-mandrogi.ru.html

10. Park-hotel "Derbovež" u Tverskoj oblasti

Odmaralište u ruskom stilu podignuto je na obali jezera Derbovež (400 km zapadno od Moskve). Posebno je zgodno kao usputno odmorište za one koji putuju automobilom, no ovdje se lijepo može provesti i cijeli vikend. Nudi se smještaj za svačiji ukus, od male izbe za dvoje do "kneževih" odaja.

Cijena se kreće od 3000 do 12 000 rubalja (40-162 dolara) za noć. Ima nekoliko ruskih parnih kupelji ("banja"). Među njima su "ploveća banja" i "starinska banja", a na raspolaganju su i "banja" u ogromnoj kadi od lijevanog željeza, plaža, pecanje, pa čak i lov s profesionalnim lovcem.

A u ovdašnjem restoranu se pripremaju jela ruske kuhinje, između ostalog i specijaliteti od lokalnih namirnica i ribe iz ovdašnjeg jezera. Osoblje nosi kostime u ruskom stilu.

https://derbovezh.ru

https://www.booking.com/hotel/ru/park-derbovezh.ru.html