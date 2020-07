Što se događa u ruskim ljetovalištima u uvjetima pandemije i zatvorenih granica?

Kamera polako prelazi preko ljudi koji stoje u redu za viseću žičaru, čiji se drugi kraj gubi u daljini. "Jednostavno užas", komentiraju autori snimke.

Na drugoj snimci žena prijeti da će sve objaviti na internetu, kad od nje traže da plati za hladovinu koja na nju pada od susjedne tende. "Vi dakle uzimate novac za sjenu, ako dobro razumijem? Svaka vam čast", kaže ona, na što joj poluobnaženi "prodavač sjenk" obećava da će "ukinuti sjenu".

"U Turskoj je sve uključeno (all inclusive), a u Sočiju sve isključeno", šale se na društvenim mrežama. Vlasnica lokalnog biznisa konstatira: "Imam osjećaj da će Soči uskoro prsnuti. Ovakvu navalu nismo nikada imali. To je jednostavno pakao za mještane."

Zbog zatvorenih granica građani Rusije po prvi put nisu imali izbora između domaćih i stranih destinacija. Jedino pitanje je bilo: Treba li uopće ići na odmor? I 50% je odlučilo ne ići nigje. Zato je druga polovica krenula na odmor usprkos svemu. U Sočiju, jednom od najpopularnijih ljetovališta na jugu Rusije, za vrijeme pandemije našlo se više ljudi nego na Olimpijadi 2014.

Soči Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Put jeftiniji, smještaj skuplji

Krim, Soči i Krasnodarski kraj su, prema podacima turističkih agencija, najtraženije destinacije. Aerodromi u ovim gradovima obaraju rekorde po opterećenju. Prodavači aviokarata primjećuju: cijene za letove u zemlji ove su godine niže. Prema podacima stranica Aviasales i Tutu.ru, prosječna karta do Sočija jeftinija je za 20%. "S nedostatkom mjesta nema problema. Jer mnoge su turističke agencije svoje međunarodne čartere prebacile na našu obalu", kaže za Russia Beyond Tatjana Petrova, vlasnica turističke agencije "Turomanija".

Međutim, to je sve kada se radi o financijskim povoljnostima. Hoteli su, na primjer, poskupili, u usporedbi s prošlom godinom za najmanje 40%.

Soči Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Usluge bez obaveza

"Bili smo u naselju Novi Svet, šetali Golicinskom stazom, penjali se na planinu Aj-Petri i sve to je nevjerojatno lijepo. Upravo zbog toga želimo još mnogo puta posjetiti Krim. Ali naš odmor je prošao pod znakom 'krimskog bezobrazluka'. Jedan vozač nam je rekao da je jedini problem s uslugama na Krimu u tome što usluge ne postoje. I to je točno", kaže dopisnica Russia Beyonda Viktorija Rjabikova koja je posjetila Krim.

"Problemi su počeli kada smo napustili aerodrom i pokušali naručiti taksi. Tamo katastrofalno nedostaje taksista. A osim toga, oni su potpuno ludi. U Jalti na naš zahtjev za prijevoz do Alupke pola sata nitko nije htio pristati. Plaća se samo gotovinom", kaže Viktorija. Prema njezinim riječima, najveći problem s cijenama na Krimu su cijene hrane. "U restoranima su cijene podigli do moskovskih visina, a porcije su postale nepristojno male. Polovica jelovnika je nedostupna, jer restoranima nedostaju potrebne namirnice."

Soči Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Zaboravili na COVID-19

Prema riječima predsjednika Krima Sergeja Aksjonova, od svih pandemijskih restrikcija problem je samo socijalno distanciranje na plažama. "Ne znam kako da obavežemo rukovoditelje odmarališta da vode računa o poštovanju udaljenosti, osim da javno informiraju ljude", kaže on.

No mnogi posjetitelji Krima skreću pažnju na to da se gotovo u potpunosti ignoriraju mjere predostrožnosti. "Ja sam tijkom ovog razdoblja bila u svim regijama i sada se nalazim u Krasnoj Poljani. 99% ljudi ne nosi maske, u prodavaonice ulaze bez problema, nitko im na to ne skreće pažnju. Trgovački centri su prepuni, u restoranima nema rasporeda sjedenja uz poštovanje udaljenosti. U mnogima čak ni stolove ne brišu antibakterijskim sredstvom, a može se dogoditi da ne obrate pažnju na molbu da donesu antiseptik za ruke", ističe Gerber.

Soči Artur Lebedev/Sputnik Artur Lebedev/Sputnik

Tatjana Petrova kaže da se ljudi okupljaju u velikom broju u diskotekama, a plaže su prepune: "Jedan naš poznanik, koji je vlasnik hotela na Krimu, rekao nam je da neće prisiljavati osoblje da nosi maske i rukavice na temperaturi od +35 stupnjeva Celzija."

U manje popularnim ljetnim destinacijama, kao što su Altaj, Bajkalsko jezero i Karelija, situacija s mjerama predostrožnosti je bolja, tvrde turističke agencije. U planinskim regijama dobri hoteli također su prepuni i sve je rezervirano nekoliko mjeseci unaprijed. "Ali usluga je tamo i dalje na nivou, nema ogromne gužve, jer je to aktivniji odmor i ljudi se kreću po većem prostoru. Na Altaj se može ići u svakom trenutku, ali morat ćete se zadovoljiti hotelima niže klase i po višim cijenama. Ili možete iznajmiti privatni smještaj", kaže Polina Gerber.