Deset razloga zašto nikada ne posjetiti legendarnu rusku "daču"

1. Nije nimalo lako otići

Pravac: peron prigradskog vlaka, pa u vikendicu izvan grada na odmor. Anton Belicki/Sputnik Anton Belicki/Sputnik

Problemi nastaju već na početku, kad se zapitate kako stići do dače? Ako krenete svojim autom budite sigurni da ćete tri sata provesti u beskrajnoj koloni koja stoji ili se sporo kreće (legendarna ruska "probka") jer niste vi jedini – mnogi hoće otići u svoju vikendicu i to petkom uvečer ili subotom ujutro.



Ako nemate auto morat ćete putovati u prepunom prigradskom vlaku ili autobusu gdje ćete najvjerojatnije sve vrijeme stajati, jer žena s rasadom u saksijama mora negdje sjesti, a vama je ipak lakše stajati nego sve vrijeme slušati komentare tipa "ova današnja neodgojena mladež". Kada izađete na svojoj stanici, imate još nekoliko kilometara do kuće za odmor, a nosite silne torbe s hranom i stvarima za dva dana.

2. Mora se puno raditi

Samoizolacija na dači. Možajski rajon Moskovske oblasti. Jekaterina Česnokova/Sputnik Jekaterina Česnokova/Sputnik

Ako mislite da je ruska "dača" rajsko mjesto gdje ćete vrijeme provoditi na ležaljci za sunčanje i piti koktele na slamčicu, znajte da je takav raj samo u vašoj glavi. Dača je mjesto gdje uvijek morate nešto raditi, gdje se uvijek mora nešto popraviti, posaditi, pokositi... Doduše, možete sve betonirati, ali će onda taj prostor još manje ličiti na raj. Pa čak i u tom slučaju uvijek se nešto mora popravit u kući. Na kraju krajeva, mora se počistiti.

3. Komarci...

Komarci Legion Media Legion Media

Eto, potrudili ste se u toku dana i napravili skoro sve što je trebalo. Sad se spustila večer i vi ste sjeli van u svoju fotelju za ljuljanje, kako bi napokon uživali u vašem koktelu na slamčicu i slušali cvrčke. Ali neće vam se pružiti takva prilika, jer čim zađe sunce izađu komarci!



Zanimljivo je da u ponedjeljak ujutro, kada dođete na posao, uvijek možete prepoznati tko je preko vikenda bio "na dači", jer se on češe kao lud.

4. Cijelo odijelo miriše na dim

Samoizolacija zbog koronavirusa. Priprema se vatra za roštilj. Možajski rajon Moskovske oblasti. Sergej Pjatakov/Sputnik Sergej Pjatakov/Sputnik

Vikend na "dači" uvijek podrazumijeva roštiljanje, ili "šašlik"(roštilj), kako ga zovu Rusi. U svakom društvu uvijek postoji netko tko je "zadužen" za roštilj. Ali čak i ako vi niste taj, svejedno će i vama odijelo mirisati na dim i tako će biti sve dok se ne vratite u grad i stavite ga na pranje. Ustvari, čekajte... Rusi imaju rješenje za to: uvijek imaju posebno zadimljeno odijelo, koje nose na dači!

5. Nezgodni susjedi

Na dači u selu Kuški, Taldomski rajon Moskovske oblasti. Vladimir Pesnja/Sputnik Vladimir Pesnja/Sputnik

Vjerojatno i u stanu imate više susjeda i netko od njih vjerojatno pravi buku. Ali tamo, ako ništa drugo, ne vidite jedni druge! I na imanju izvan grada poneko može sebi priuštiti visoku zidanu ogradu, kako susjedi ne bi gledali što se radi, ali većina ima samo žicu ili drveni plot, tako da susjedi mogu bez problema špijunirati jedni druge. To znači da ne možete ni pocrniti na suncu onako kako biste htjeli, a bučne zabave i noćna druženja uz gitaru uvijek predstavljaju problem.



Susjed može kositi travu u nedjelju u 7 sati ujutro ili paliti suho lišće po najvećoj vrućini. I nema spasa od tog užasnog dima. Čak ni vaše zadimljeno odijelo ništa ne pomaže.



S druge strane, ponekad je i dobro imati otkačene susjede. S njima se uvijek možete dobro provesti za Novu godinu, paliti vatromet i piti vani cijelu noć.

6. WC? Kakav WC?

Poljski WC. Legion Media Legion Media

Većina klasičnih ruskih "dača" ima vani drveni WC. Prema tome, ako imate potrebu noću izlaziti, morate se obući, obuti, uzeti lampu i pomoliti se da ne naiđe nikakva krupnija zvijer.



Bitna stvar u vezi s tim WC-ima je da svi oni imaju duboku jamu koja se tokom ljeta postepeno puni, što znači da se u određenom trenutku mora isprazniti. Po mirisu ćete saznati kada je došao taj trenutak. Osim toga, mali drveni WC-i su raj za desetke vrsta insekata... Ako vas zanima biologija ili entomologija i ako ste dovoljno hrabri, onda će vam to možda biti i zanimljivo.



7. Vrela voda i tuš? Možda imate i glazbenu želju?

Radovi oko kuće za odmor. Mihail Mordasov/TASS Mihail Mordasov/TASS

Poljski WC je u neku ruku i luksuz ako se uzme u obzir da rijetko koja vikendica izvan grada ima toplu vodu (ili uopće vodu) i tuš-kabinu. U najboljem slučaju ima kabinu sa spremnikom gdje se voda grije na suncu. Ostaje samo da se molite Bogu da ljeto bude toplo i da se ta voda bar malo ugrije. U svakom slučaju, ako se želite okupati "kao čovjek", strpite se do povratka u civilizaciju.

8. Nema grijanja

Na dači. Selo Mavrino, Ščolkovski rajon Moskovske oblasti. Vladimir Pesnja/Sputnik Vladimir Pesnja/Sputnik

Ako je ljeto toplo, onda čovjeku i ne pada toliko teško nedostatak komfora i WC-a s tušem. Ruska dača se pravi od drveta, tako da je u njoj uvijek pomalo prohladno, pa je ugodan osjećaj kada se s vrućine uđe unutra. Ali ako je ljeto kišovito i temperatura 15°C, morat ćete i u kući nositi ono zadimljeno odijelo jer "dače" većinom nemaju grijanje. Upravo zbog toga Rusi tokom zime obično ne odlaze u svoju vikendicu izvan grada. Grijalice i uljni radijatori na struju ne mogu zagrijati cijelu kuću tako da se ona doslovno zamrzne tokom zime.

9. Slab domet (ništa od slika na Instagramu)

Nema dometa. Legion Media Legion Media



Često kažu da se nešto nije dogodilo ako nije objavljeno na Instagramu. Ako je tako, onda Rusi uopće ne odlaze na "dače" jer jednostavno nemaju mogućnost postaviti sve to prelijepo cvijeće ili bakine gredice s rajčicom i jagodama, da i ne govorimo o "dimljenom outfitu". Ako vam je prijatelj poslao zanimljiv video s mačićima, nemate drugog izbora nego se naoružati strpljenjem i pričekati povratak u grad gdje možete taj video pogledati. A da nešto naručite preko aplikacije za dostavu? O tome nemojte ni razmišljati – čak i ako narudžba prođe, nitko vam neće doći!

10. Jednom morate otići s dače

Drvena vikendica u Moskovskoj oblasti. Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

Najneugodniji i najtužniji trenutak vezan za rusku "daču" je činjenica da uvijek dođe vrijeme kada je treba napustiti i vratiti se u grad i na posao. To što ste preko sunčanog vikenda raspravljali s glavnim roštilj majstorom kada treba skinuti carsko meso kako ga ne bi prepekao i što ste cijelu noć lovili komarce zajedno s obitelji i što ste se ljutili na bučne susjede – sve to sada pripada prošlosti. Prema tome, kada je u pitanju "dača", čovjeku dva puta suze naviru na oči – jednom kad dolazi i drugi put kad odlazi.