10 najljepših lokacija za glamping u Rusiji

Otići izvan utabanih staza više ne znači da morate spavati na zemlji i biti bez toaleta ili tuša. Nova vrsta ekološkog turizma - glamping (odnosno "glamurous camping" ili glamurozno kampiranje) - u Rusiji sve više dobiva na popularnosti. Glamperi u Rusiji imaju niz mogućnosti - od boravka u safari šatoru, jurti ili prikolici do spavanja pod staklenom kupolom ili u eko kući.

Sve ove udobne alternative nude modernu infrastrukturu i, što je najvažnije, ekološki su održive. I usprkos (ili zahvaljujući) udaljenosti od civilizacije, pružaju brojne aktivnosti za slobodno vrijeme: od trekkinga i ribolova do bicikliranja i joge. A da i ne spominjemo poglede koji će vas oboriti s nogu.

1. Kamp Les i More, Tverska oblast i Altaj

Kamp Les i More (doslovno "Šuma i more") smješten je na otoku na rijeci Volgi, u blizini grada Kaljazina u Tverskoj oblasti (200 km od Moskve). Ovo je mjesto poznato po fotogeničnom poplavljenom zvoniku. U cijenu su uključeni transfer do otoka na jahti, posluga u sobu, vodene aktivnosti i tri obroka dnevno koja kuhar pripravlja na licu mjesta (svi glamperi jedu zajedno za jednim velikim stolom). Devet šatora može primiti do 20 gostiju; toalet i topli tuš su odvojeni.

Od 2000 rubalja (30 dolara)

Postoji još jedan ogranak kampa u Altajskim planinama, koji nudi organizirane izlete (150 000 rubalja (2200 dolara) + 40-60 000 rubalja (600-900 dolara) za let helikopterom). Oba kampa su otvorena od svibnja do rujna.

www.lesimore.com

2. Glamping pod kupolom na poluotoku Koli

Ovdje ispod velike staklene kupole i toplog pokrivača možete promatrati nevjerojatnu prirodnu ljepotu i polarnu svjetlost. Šator na obali Barentsovog mora zamišljen je za dvije osobe. Kupaonica i toaleti su zajednički. S obzirom na to da je ovo mjesto previše udaljeno da biste tamo stigli sami, jedina opcija je organizirani dolazak iz Murmanska (samo u ljetnim mjesecima).

Organizatori obećavaju obilje prirodnih i ljudskom rukom stvorenih čuda: stijene i slapove, džip i bicikliranje, kao i posjet najsjevernijoj kopnenoj točki kopna - rtu Nemecki. Osim toga, kuhar će vam svakodnevno nuditi nove lokalne delicije i jela od morskih plodova, a tri su dnevna obroka uključena u cijenu ture (od 78 000 rubalja (1200 dolara)).

3. Art kućice u selu Nikola-Lenjivec, Kaluška oblast

Najmodernije rusko selo i umjetnički park na otvorenom (220 km od Moskve) nudi zaljubljenicima u umjetnost priliku da odsjednu unutar umjetničkih objekata, poput vile izgrađene od ploča sa sovjetske betonske ograde. A tu je i Skejterska kuća, koja ima čak i rampu za skejtanje. Postoje i druge, uobičajenije opcije: asketska staja, kibitka (vagon) na kotačima, kolibe s velikim prozorima napravljene od ekoloških materijala i "umjetničke barake" u stilu hostela. Park je otvoren tijekom cijele godine.

Noćenje u zajedničkom/odvojenom smještaju od 1500 rubalja (22 dolara) / 6000 rubalja (90 dolara)

nikola-lenivets.ru

4. Safari šatori Scala Glamping Kabardinka na Crnom moru

Prva lokacija za glamping na Crnom moru nalazi se u selu Kabardinka u Krasnodarskom kraju. Safari šatori za četiri osobe s dvije spavaće sobe smješteni su na plaži, a svaki ima terasu s pogledom na more. Na raspolaganju su i manje glamurozni šatori, kao i mjesta za kamp prikolice. Blizu plaže se nalazi zajednički dio za romantične večeri uz vatru.

Infrastruktura kampa je odvojena, a obroci nisu uključeni u cijenu; glamping je ovdje otvoren tijekom cijele godine.

Od 3000 rubalja (45 dolara)

scala-camp.ru

5. Eko kamp SFERA na turističkoj ruti Zlatni prsten

SFERA se nalazi na obali jezera Pleščejevo, gdje je Petar Veliki nekoć sagradio svoj prvi brod. Danas je to mjesto za kitesurfing ljeti i skijanje zimi. U blizini je poznati grad Zlatnog prstena Pereslavlj-Zalesski, s mnogim muzejima i samostanima. Najbolji dio glampinga koji je otvoren cijele godine je širok izbor smještaja: od indijanskih šatora i mongolskih jurta do kupola i eko koliba. Svaki gost ima vlastiti suhi zahod; tuš kabina je odvojena.

Od 2799 rubalja (42 dolara)

www.ecosfera-pz.com

6. Kupole Hills & Huts u blizini Sankt-Peterburga

Samo 130 km od Sankt-Peterburga naći ćete se na granici s Karelijom i Finskom u nevjerojatno slikovitom području, prepunom jezera i hridi. Elegantni kamp Hills & Huts nudi odvojene kabine s vlastitim suhim zahodom i kaminom; tuševi su u zasebnoj zgradi.

Ova lokacija je odlična za aktivnosti na otvorenom i trekking, a u ponudi je i najam čamaca i bicikala, kupalište uz jezero i vruća kupelj u japanskom stilu. Sezona se ovdje otvara u svibnju i traje do rujna.

Od 6000 rubalja (90 dolara)

www.hillsandhuts.com

7. Shanti Home - kućice u crnogoričnim šumama Sankt-Peterburga

Shanti Home ima dva ogranka: u šumi i pored jezera. Oba su idealna za romantično putovanje. Ovdje možete uživati u pucketanju otvorenog kamina, aromatičnom čaju, šetnjama na otvorenom i, naravno, nevjerojatnim pogledima. Koliba na dva kata ima sve što vam je potrebno: bračni krevet, viseću mrežu, toalet, tuš, opremljenu kuhinju, terasu i spa kadu s toplom vodom.

Glampsite je otvoren tijekom cijele godine: skije za skijaško trčanje mogu se unajmiti zimi, dok se ljeti iznajmiti mogu SUP daske i bicikli.

Od 5000 rubalja (75 dolara)

shantihome.ru

8. Polyana Glamping u Kalinjingradskoj oblasti

Ovaj se ljetni glamping nalazi na Kurskoj prevlaci, poznatoj po pješčanim dinama i nevjerojatno oblikovanom drveću, točno na obali Baltičkog mora, pored jedne od najboljih plaža u regiji.

Svaki šator sadrži bračni krevet, stolić i stolice, te privatnu terasu; tuš i toalet su zajednički.

Od 6000 rubalja (90 dolara)

polyanaglamping.com

9. Zeljonaja tropa u Tulskoj oblasti

Glamping Zeljonaja tropa (doslovno "Zelena staza") nalazi se 120 km od Moskve, tako da u ovdje pristiže puno posjetitelja iz ruske prijestolnice. Ovdje ćete naći knjižnicu sa starim knjigama i šumu iz koje ponekad provire srne. U blizini se nalazi slikovito imanje Polenovo koje svakako vrijedi posjetiti.

Glamping radi tijekom cijele godine (zimi od petka do ponedjeljka); 12 toplih koliba opremljeno je tušem i toaletom, a neke imaju i vlastitu mini-saunu.

Od 3500 rubalja (52 dolara)

www.zelenayatropa.ru

10. Kam Relax Glamping na Kamčatki

Ako ste te sreće da dođete do Kamčatke, možda ćete poželjeti više se povezati s prirodom no što to nude jednostavna šetnja i planinarenje. Ovaj glamping na pacifičkoj obali nudi šatore za dvije ili četiri osobe, kao i VIP opciju sa svim sadržajima, uz malu kupelj i prozirnu kupolu za uživanje u romantičnim večerama. Samo ljeti.

Od 7000 rubalja (105 dolara)

kamrelax.com