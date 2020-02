10 mjesta u New Yorku na kojima su Rusi ostavili traga

Povijest najvažnijeg sjevernoameričkog grada najvećim je dijelom povezana s valovima emigracije s britanskih otoka i iz kontinentalnog dijela Europe; no i Rusi su u New Yorku ostavili svoj trag.

"New York je mjesto na kojem se susreću i ponekad sudaraju Rusija i umjetnost, kao i Rusija i politika", tvrdi priznati autor reportaža s putovanja i tekstova o kulturi profesor Barry Goldsmith, koji je također stanovnik ovog grada. Pokazat ćemo vam deset mjesta u New Yorku koja su danas dio ruske povijesti i kulture.

1) Kuća bivšeg ruskog premijera Aleksandra Kerenskog. Istočna 91. ulica br. 111

Kerenski je ovdje proveo posljednjih 20 godina života. Živio je na posljednjem katu. (Također je predavao povijest i politiku na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji.)

1917. godine socijalist i revolucionar Kerenski bio je na čelu ruske privremene vlade koju su nasilno s vlasti skinuli Lenjin i boljševici. Kerenski je najprije pobjegao u Europu, a poslije Drugog svjetskog rata se preselio u New York. Umro je 1970. u Bolnici Sv. Luke.

2) Muzej Reriha. Zapadna 107. ulica br. 319

Ovdje se nalazi druga po veličini zbirka umjetničkih djela velikog mističnog i modernog ruskog slikara Nikolaja Reriha koji je u SAD-u živio od 1920. do 1923. godine. Ovaj privatni muzej osnovan je 1923. godine, kada je Rerih imao mnogo obožavatelja u Americi zahvaljujući popularnosti njegovog filozofskog učenja o globalnom miru i harmoniji.

Danas se u ovoj dvokatnici u Upper West Sideu nalazi gotovo 200 njegovih djela, od slika s predjelima Himalaja do skica scenografija za ruske balete. Muzej i dalje promovira Rerihove ideje o globalnoj harmoniji, koja je vizualno prikazana u njegovom filozofskom simbolu i načelu: Pax Cultura (Mir kroz kulturu).

3) Zgrada RCA, Rockefeller Plaza 30

Zahvaljujući međusobnoj suradnji David Sarnov i Vladimir Zvorikin su projektirali prvi televizijski uređaj za Radijsku korporaciju Amerike (RCA). Sarnov, koji je rođen u Minsku (tada dio Ruskog Carstva), bio je direktor tvrtke, dok je Zvorikin, rođen u Muromu, a studirao u Sankt-Peterburgu, bio genijalni izumitelj.

Neboder u Art déco stilu iz 30-ih godina je središnja zgrada čuvenog Rockefeller centra. Tvrtka "Standard Oil", koja je bila najmoćnija američka tvrtka u vlasništvu Johna Rockefellera, odučila je sjedište premjestiti u zgradu RCA, koja je trebala biti otvorena 1. svibnja 1933. godine. Vladimir Lenjin, iako odavno pokojan, ipak je uspio odgoditi ovo otvaranje za dva tjedna, zbog kontroverzne slike "Čovjek na raskrižju" ljevičarskog slikara Diega Rivere. "Bila je to Sarnovljeva zgrada RCA, za koju je najpoznatiji američki kapitalist Rockefeller naručio murale od komunista Diega Rivere", kaže profesor Goldsmith. "Rezultat je bio umjetnički sukob između kapitalizma i komunizma, kada je Rivera Lenjinov portret uključio među portrete obitelji Rockefeller. Kapitalizam je pobijedio kada je Rockefeller naredio da se svi murali unište."

4) Lower East Side

Čitav je ovaj dio grada bio prvi dom u New Yorku za preko milijun židovskih emigranata iz Ruskog Carstva. Lower East Side je u to doba bilo jedno od najgušće naseljenih mjesta na svijetu.

Abraham Cahan, urednik "Forwarda", najpopularnijeg židovskog lista, zapisao je da ova četvrt "zauzima relativno malu površinu, nešto manje od pola kvadratne milje, ali sadrži vlastiti gradić s oko 500 000 stanovnika: muškaraca, žena i djece, gotovo isključio poljskih i ruskih Židova."

Tu su se nalazili deseci sinagoga, kazališta i novina na jidišu. Knjiga "Iz sjene: Djetinjstvo ruske židovske djevojčice u Lower East Side" Rose Cohen je svjedočanstvo o surovoj realnosti života u trošnim kućama i rada u izrabljivačkim uvjetima.

5) Ruski samovar. Zapadna 52. ulica br. 256

U poznoj sovjetskoj eri ovaj je popularni restoran bio mjesto susreta za intelektualce i kreativce koji su emigrirali iz Rusije. Ruski samovar je osnovan 1986. godine kada su sovjetski emigranti Roman Kaplan, baletni majstor Mihail Barišnjikov i dobitnik Nobelove nagrade Josif Brodski odlučili otvoriti restoran u kući u kojoj je nekad živio Frank Sinatra. Omiljeni stol Brodskog je još uvijek tu, kao i klavir Barašnjikova koji se još uvijek koristi.

Restoran je također poznat kao mjesto na kojem je snimljena romantična scena između Barašnjikova i Sarah Jessice Parker u američkoj televizijskoj seriji "Seks i grad".

6) Stan Lava Termena. Zapadna 54. ulica br. 37

Po mišljenju mnogih, ruski izumitelj Lav Termen je stvorio elektroničku glazbu. On je 1918. godine, koristeći novootkrivenu tehnologiju vakuumskih cijevi, dizajnirao i napravio prvi glazbeni instrument koji je zvuk proizvodio pomoću električnih oscilacija. Termen je 1927. godine došao u New York, gdje je napravio i prvi električni sigurnosni sustav, uveden u njujorški zatvor Sing Sing. Albert Einstein je bio među ljudima koji su nastupali na glazbenim večerima u Termenovom stanu. Izumitelj je bio zvijezda u New Yorku kasnih 20-ih i 30-ih godina, no 1938. godine su ga sovjetski agenti oteli i vratili kući.

7) Prodavaonica nakita A La Vieille Russie. Peta avenija br. 745

Osnovana u Kijevu (Rusko Carstvo) početkom 19. stoljeća, ova ekskluzivna prodavaonica je od 30-ih godina bila zaštitni znak visokog njujorškog društva. U njoj se prodavao nakit Fabergéa i druge ruske dragocjenosti vrhunske izrade. Tijekom 20. stoljeća predstavnici elite iz New Yorka i cijelog svijeta bili su redoviti kupci ruskih dragocjenosti u prodavaonici A La Vieille Russie.

"Moji baka i djed predstavili su Fabergéova divna umjetnička djela u Sjedinjenim Državama i prodavaonica A La Vieille Russie se može pohvaliti da je od 20-ih godina u New Yorku nudila izuzetan i ekskluzivan stari nakit i ruske carske dragocjenosti", kaže Mark Schaffer, član obitelji koja je današnji vlasnik trgovine.

8) Glavna pošta. Osma avenija i 40. ulica

Sagrađeno 1912. godine, predvorje njujorške glavne pošte prikazuje službene ambleme vodećih nacija koje su osnovale Svjetski poštanski savez. Zato nije nikakvo iznenađenje što se ogromna slika ruskog carskoj orla nalazi na stropu. Pa ipak, danas su mnogi Njujorčani šokirani kada je vide po prvi put.

9) Carnegie Hall. Sedma avenija br. 881

5. svibnja 1891. godine Petar Čajkovski je dirigirao Njujorškim simfonijskim orkestrom na velikom otvaranju Carnegie Halla. Upravni odbor je namolio tada velikog ruskog skladatelja da prijeđe devetodnevni put preko Atlantskog oceana. U to je doba Sankt-Peterburg bio svjetska prijestolnica kulture, dok je New York još uvijek bio kulturni zapećak, premda je to bio grad s mnogo novih bogatih obitelji s velikim ambicijama. Čajkovski je dirigirao izvođenjem svojih djela na nekoliko koncerata u Carnegie Hallu tijekom tjedna otvaranja.

10) Trocki i sjedište lista "Novi mir", St. Mark's Place br. 77 ( East Village )

To je bila adresa sjedišta "Novog mira", malog ruskog revolucionarnog lista u egzilu, koji su uređivali Nikolaj Buharin i Aleksandra Kollontaj.

14. siječnja 1917. godine Amerika je dočekala vrlo neobičnog izbjeglicu iz Europe, zloglasnog revolucionara Lava Bronštajna (Trockog). Kada je uplovio u njujoršku luku, njegovo je ime već bilo toliko poznato da je većina listova, kao što je New York Times, pisala o njegovom dolasku. Trocki je živio u Bronxu u blizini parka Crotona i skoro bi svakog dana metroom odlazio raditi u "Novi mir". Njegovi sinovi su za to vrijeme pohađali javnu školu u Bronxu.

Trocki je održao preko 30 revolucionarnih govora na mjestima poput Cooper Uniona i Betoven Halla. Kada je car Nikolaj II. abdicirao 15. ožujka, Trocki se vratio u Petrograd. Nakon što su u studenom boljševici preuzeli vlast, on je zauzeo važan položaj u novoj sovjetskoj vladi, sudjelujući u osnivanju i vođenju Crvene armije. Zato je list Bronx Home News objavio naslov: "Čovjek s Bronxa na čelu ruske revolucije".