9 stvari u Rusiji koje iznenađuju turiste

1. Vrijeme

"Putujući iz tropske zemlje, Filipina, u Rusiju sam došla sredinom siječnja bez zimskog kaputa. Podcijenila sam rusku zimu. A bila je zaista nadrealna." (Amara Porneso)

"Vrijeme me prilično iznenadilo. Moja majka i ja se još uvijek smijemo kada se sjetimo kako mi je savjetovala da za ljetni studij u Rusiji spakiram duge hlače, jer je 'u Rusiji hladnije'. Ha. Bilo je to 2010. godine, kada je Moskvu zadesio rekordan toplinski val, s temperaturama tek nešto nižim od 40 stupnjeva Celzija. Nisam imala ni sandale, ni suknje, praktički niti kratke hlače... A u školi nije bilo klima uređaja!!! Nije mi bilo pretjerano zabavno." (Christine Wingate)

"Začudo, vrijeme je bilo bolje nego kod kuće. Pretpostavljam da je to bilo zato što je bilo ljeto." (Chamara Sumanapala)

2. Žene

"Zapanjila me ljepota ruskih dama, a na kraju sam se za jednu i oženio. Nakon dvoje djece još nam uvijek dobro ide. Oženio sam se trećeg dana svog prvog putovanja." (Shaukat Ali Khan)

3. Taksiji

"Uskočio sam u pogrešan automobil (mislio sam da je moj Uber), a vozač je u mene uperio pištolj. I on se uplašio :)" (Onur Çakır)

"Uživala sam u svakom trenutku!! Vozač Ubera je trubio policiji i pokazao joj srednji prst - bili smo u šoku! U tom trenutku to nije bilo najbolje iskustvo, no sada se tome možemo smijati. Svi su bili jako ljubazni i uslužni, vratila bih se u svakom trenutku!" (Tanya Boshoff)

"Vozač me osuđivao zbog stavljanja sigurnosnog pojasa. Također, moj mi je prevoditelj rekao da se ne smiješim u tolikom mjeri." (Marla Camp)

"Taksist koji se u Kalinjingradu toliko izgubio da je morao dopuniti gorivo." (Pierre Kaalum)

4. Policija

"Moj prvi put je bio prije 14 godina. Snimala sam fotografije u podzemnoj kad su mi prišla dva policajca. Moj je sin tada imao 12 godina. Izvadio je svoj novčanik i pitao 'Koliko?', platio im te smo otišli..." (Maite Plimmer)

"Zadržali su me u Lubjanki zbog zavjere i političke špijunaže jer sam snimao blesave fotografije u blizini Moskovskog Kremlja..." (Federico Fortini)

5. Prijateljski raspoloženi i ljubazni ljudi

"Onesvijestio sam se u Kazanju i izgubio putovnicu. Pronašao sam je sljedeći dan, zahvaljujući dobrim dušama!" (Vijjy Ademane)

"Sa suprugom sam na motociklu po Rusiji putovala mjesec dana (iz Zagreba do Jekaterinburga). Bio je to jedan od najboljih mjeseci u mom životu. Prije polaska su mi rekli da će nam sigurno ukrasti motocikl i da će nas na kraju pretući/opljačkati/ubiti/umetnite-bilo-koji-glupi-mit - no mi smo putem doživjeli pregršt toplih, znatiželjnih i srdačnih ljudi svih dobi.

Nisam očekivala da će nam itko na bilo kakav način nauditi (da sam to mislila, ne bih niti krenula na taj put), no ono što smo doživjeli bilo je iznad svih očekivanja - nitko nas niti u jednom trenutku nije ružno pogledao, oduševilo me koliko su ljudi izravni i iskreni. Rusi su nam prilazili, pitali nas otkud dolazimo, zašto smo, pobogu, udaljeni 3000 km od kuće, a puno nam je ljudi pomoglo da pronađemo mjesto za spavanje, uputilo nas prema mjestima za jelo ili čak ponudilo da objedujemo kod njih doma. Nikad nisam voljela predrasude i površne zaključke temeljene na mitovima, a nakon ovog ih putovanja ne volim još i više." (Ivana Lazićka Lazić)

6. Babuške

"Prošle sam godine bio u Sankt-Peterburgu. U trolejbusu sam susreo jednu babušku. Ponudio sam joj svoje mjesto, no ona me odbila i rekla mi da je dovoljno jaka. Svaka čast." (Muhammed Fitra Khalilullah)

"Sankt-Peterburg. Moj muž je ujutro čuo jednu staru babušku kako viče na mačke lutalice ispred naše zgrade. Pitala sam ga što je rekla - rekao je da ih je korila zbog sjedenja na kiši!!!" (Ludmila Abusin)

"14-satno putovanje iz Kazanja u Moskvu u spavaćim kolima. 50 ljudi u jednim kolima. Vani je bilo minus 30, no unutra je osjećaj bio kao da je plus 30. Bilo je tako vruće. Kondukter je napokon utvrdio da je vruće i otvorio vrata da bi rashladio kola. Malo je bolje. 10 minuta kasnije mu prilazi mala babuška i viče na njega na ruskom. Kondukter zatvara vrata. Pitao sam svog prijatelja iz Rusije što je rekla, a on je rekao da se brine da će njezin unuk ispasti na tračnice. Bila su 3 sata ujutro! Trebao bi spavati. Patio sam sve do Moskve." (Joe Dunne)

7. Jezik

"Ljudi izgledaju poput tebe, jedu poput tebe, oblače se poput tebe, rade iste stvari kao ti, osjećaš se kao kod kuće, a onda progovore..." (Andrea M. Bolognesi)

"Uzeo sam sok od breskve iz trgovine i normalnu vodu... Sve je bilo napisano na ruskom i nisam obraćao pažnju, a kasnije se ispostavilo da su to bili jogurt s okusom breskve i mineralna voda." (Imtiaz Ujan)

"Brojanje stanica koje prolazite da biste stigli do odredišta. Kakav stres. Nisam mogla pročitati nijednu riječ. "(Elaine Meyer)

"Memoriranje stanica podzemne željeznice po ukrasima, jer o njihovim imenima ne znaš ništa." (David Robb)

"Prilikom naručivanja pića u Moskvi, dala sam sve od sebe kako bih naručila na ruskom, no konobarica mi je na to rekla: 'Molim vas, govorite na engleskom!'" (Brigitte Franken)

"Preselila sam se u Tjumen prije 10 godina i sjećam se kako sam mahala rukama kao pile da bih kupila meso, jer mnogi nisu govorili engleski - Tjumen mi se jako svidio, bio je prava avanturu za jednu Australku." (Sarah Prunster)

"Na večeri s obitelji moje unuke koristila sam Google Prevoditelj za komunikaciju. U jednom me trenutku osupnulo što za večeru imamo testise! Bila sam sumnjičava, no nasmiješila sam se i rekla da je to u redu. Srećom su u pitanju bila jaja." (Donna Nicoll)

8. Cijene

"Nisam mogala vjerovati koliko malo stvari tamo koštaju. Mislila sam da je na jelovniku prvog restorana koji sam posjetila tiskarska greška." (Siobhán Walker)

"Kolovoz 1998. godine, otišao sam na pivo u irski pub, koštalo je oko 12 rubalja. Nakon nekog vremena sam naručio još jedno, no cijena je bila dva puta veća. Zašto? Upravo je tada Jeljcin dao izjavu o ruskom dugu i rubalj je pao." (Matthew Dikmans)

9. Politika

"Jedina stvar koja je za mene bila pravi kulturni šok bila je ta što sam saznala da Rusi apsolutno ne uživaju u pitanjima o politici (bila sam studentica politologije tijekom izbora 2012... To me pitanje malo 'pretjerano' zanimalo). Shvatila sam da sam nepristojna kad sam ljude pitala hoće li izaći na izbore (čak i ako su studirali sa mnom), pa sam prestala s ljudima razgovarati o politici. U retrospektivi je to bilo itekako očito, no bila sam pomalo naivna i malo previše željna saznati što ljudi misle." (Sophie Daoust)