Kako ne zeznuti stvar s besplatnom e-vizom za Rusiju (kao što je to učinilo već 1500 stranaca)

Od 2019. godine turisti iz 53 države mogu posjetiti Sankt-Peterburg, Kalinjingrad i Daleki istok Rusije s besplatnom elektronskom vizom. Jedino što morate učiniti je ispuniti online prijavnicu 4 dana prije putovanja, a možete je pronaći na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova Rusije. Zvuči prilično jednostavno, zar ne? Ipak, za neke se to pokazalo pravim izazovom!

Prema službenicima Sankt-Peterburga, samo je u dva mjeseca od uvođenja novog viznog režima izdano već oko 50 000 e-viza: u najvećem broju stanovnicima Estonije, Latvije, Finske, Njemačke i Francuske. Ipak, 1500 putnika (otprilike 3%) nije uspjelo prijeći rusku granicu zbog problema s dokumentima. Što se dogodilo i kako to izbjeći?

Nepotpuna imena i čudna slova

Aleksandar Krjažev/Sputnik Aleksandar Krjažev/Sputnik

Ispostavilo se da za neke ispunjavanje zahtjeva za vizu i nije tako lako, pogotovo ako u imenu imate dijakritičke znakove (npr. "ø", "ê", "ç") koji su uobičajeni u mnogim europskim jezicima: francuskom, njemačkom, češkom itd. "Jedna je švicarska turistkinja početkom prosinca zaustavljena u svojoj lokalnoj zračnoj luci te joj je zabranjeno da se ukrca na let za Rusiju, jer slovo 'ü' u njezinom prezimenu nije odgovaralao slovu 'u' u njezinoj vizi. Do toga je došlo zato što bi se 'ü', prema ruskim pravilima o transliteraciji, trebalo pisati kao 'ue'", objasnila je za Russia Beyond turistička kompanija iz švicarskog Berna. Tvrtka je priznala da bi turisti trebali pažljivije čitati pravila, no kako je viza odobrena putem interneta bez ikakvih upozorenja, turistkinja je smatrala da je sve u redu. Ako je prije elektronske vize bilo nekih pogrešaka u dokumentima, uopće niste bili u mogućnosti dobiti vizu. Sada se na greške može ukazati tek prilikom provjere putovnica na aerodromu i u luci ili tijekom prelaska granice.

"Jednoj je turistkinji u putovnici pisalo i djevojačko i muževljevo prezime pa je oba prezimena stavila u obrazac. No trebala je napisati samo novo, stvarno prezime. Drugi je turist u prezimenu imao crticu (-), koju je sustav automatski uklonio. Zaista nije bilo jasno što učiniti u ovom slučaju." Ipak, glasnogovornik švicarske kompanije je e-vizu nazvao "sjajnom idejom".

Ranije u studenom 50 njemačkih navijača nogometnog kluba Leipzig nije moglo prisustvovati utakmici u Sankt-Peterburgu, jer su u putovnicama pomiješali nulu ("0") sa slovom "O", pa ih sustav nije prepoznao.

Ministarstvo vanjskih poslova Rusije, pak, kaže da turisti trebaju pažljivo provjeriti zahtjeve za vize, posebno ako imaju imena sa simbolima koji bi u internetskom obliku mogli bili problematični.

Ne, ne možete posjetiti Moskvu

Global Look Press Global Look Press

Sljedeći je problem s ovom e-vizom taj što neki turisti misle da im ona omogućava da putuju u druge ruske regije. Naravno, između ruskih regija nema granica, no prema pravilima e-viza zapravo smijete posjetiti samo određenu regiju za koju je izdana (i u nju ući samo jednom!). To znači da ne možete letjeti za Sankt-Peterburg preko Moskve, jer vam u ruskoj prijestolnici neće biti dopušteno da prođete graničnu kontrolu.

Također, ako posjetite Kalinjingrad i želite posjetiti susjedno litvansko odmaralište Palanga, morat ćete podnijeti zahtjev za novu vizu da biste se vratili u ruski grad.

Osim toga, e-viza se prihvaća samo na određenim graničnim kontrolnim točkama na cestama, u lukama i na aerodromima ovih određenih ruskih ulaznih gradova. Granicu zasad još uvijek ne možete prijeći u vlaku (trenutno postoje neki tehnički problemi s provjerom e-vize u vlaku, no vlasti obećavaju da će se stvar u budućnosti riješiti).

Na graničnoj kontroli biste trebali pokazati odobrenje vize, bilo na pametnom telefonu, bilo na tabletu, no neki turisti preporučuju da (za svaki slučaj) isprintate odobrenje e-vize te napominju da, prema njihovom iskustvu, neki ruski agenti za nadzor granice ne govore baš dobro engleski jezik.

Brojenje dana

Aleksandar Kondratuk/Sputnik Aleksandar Kondratuk/Sputnik

Ne zaboravite na to da e-viza, iako vrijedi 30 dana, omogućava da u Rusiji boravite najviše osam dana. Ti dani počinju ne od trenutka kad vam ovjere putovnicu, nego od ponoći dana kada ste stigli. Dakle, ako ste stigli 20. prosinca u 23:00, granicu u povratku morate prijeći najkrasnije do 23:59 27. prosinca, a ne do 23:00 28. prosinca! Čak vas i kratka kašnjenja mogu koštati novčane kazne i potencijalno dovesti do 5-godišnje zabrane ulaska u Rusiju. Već je bilo nekoliko takvih slučajeva, jer su ruske vlasti po pitanju novih e-viza iznimno stroge.

Poanta je jednostavna: pažljivo čitajte pravila, planirajte u skladu s njima i uživajte u svom putovanju u Rusiju, koja je učinila još jedan veliki korak ka tome da postane zemlja bez viza otvorena za sve!