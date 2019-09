Preporuka urednika kulture Russia Beyonda: Najbolji muzeji, kazališta, restorani i trgovine u Moskvi

Bok, zovem se Oleg! Da vas odmah upozorim, radim na portalu Russia Beyond kao urednik rubrika kultura i život, što znači da sam i u slobodno vrijeme zaokupljen spomenutim temama. Osim toga, tu je i moj sin, sedmogodišnji Fjodor, sa svojim zahtjevima, pa će se ovdje spomenuti sve ono što u trenucima dokolice nije dosadno ni njemu ni meni.

Muzeji

Muzej suvremene umjetnosti "Garaž" Sergej Kiseljov/Moskva Agency Sergej Kiseljov/Moskva Agency

U glavnom gradu postoje dva mjesta u kojima se osjećam iznimno ugodno, pa čak i onda kada nije u pitanju neka gostujuća izložba ili izložba koju ranije nisam vidio, a to su Puškinski muzej i Muzej suvremene umjetnosti "Garaž". Bez obzira na to što je prvi prvenstveno čuven po zbirci impresionista i djelima starih majstora, u muzeju koji nosi ime Puškina razloga za uživanje ima još mnogo. Tu je i nevjerojatna zbirka kopija artefakata iz prošlosti, od skulptura do čitavih hramova iz cijelog svijeta (u prirodnoj veličini). Uz angažiranje mašte dobivate sto u jedan, putovanje iz Moskve u drevni Egipat, Mezopotamiju, kod Inka... U principu, baš se ima što vidjeti.

"Garaž" je praktički jedina institucija u potpunosti zaokupljena modernošću, smještena u zgradi netipičnoj za lokalne prilike, kreativno čedo čuvenog nizozemskog arhitekta i jednog od predstavnika takozvanih starchitecta Rema Koolhaasa. Osim toga, mora se priznati i da je restoran odličan, kao na krovu Centra Pompidou u Parizu, samo daleko prijemčiviji i lišen bespotrebne patetike.

Restorani

Trattoria Semplice Trattoria Semplice

Usput, i o hrani. Mi živimo u centru Moskve (do Crvenog trga nam treba dvadeset minuta laganog hoda) iz kojeg se rijetko udaljavamo. Dakle, sve turističke rute su nam nadohvat ruke, sa svim posljedicama koje sa sobom nose. Postoje, međutim, i tajna mjesta, gdje se uvijek pronađe poneki slobodan stol za kojim gastronomski praznik za sva osjetila može početi.

Kod Čistih prudova postoje dva takva mjesta, trattoria Semplice, gdje prave odličnu pizzu i druga talijanska jela (ovdje su mnogo bolja nego kod kuće), i restoran "Filial" s "fusion" kuhinjom i fenomenalnim slasticama. I najvažnije, prosječan račun s čašom vina uvijek ispadne oko 15 dolara po osobi.

Kazališta

Boljšoj teatar Legion Media Legion Media

Znam da neću biti nimalo originalan ako kažem da bih prvo posjetio Boljšoj teatar. Ne znam za vas, ali ja definitivno spadam u one kojima grandiozne povijesne scene oduzimaju dah. I pored toga što opera ili balet ponekad mogu biti stvarno dosadni, ovdje se uvijek ima što vidjeti. Od razgledavanja interijera iz carskih vremena, a usput i posebne vrste homo sapiensa, posvećenih ljubitelja kazališta, do posjeta u Rusiji još uvijek egzotičnog kazališnog bifea, koji je čak i u prijestolnici zadržao sovjetski duh.

Ali to je klasika. A suvremenu dramu treba pogledati u "Gogolj centru" u postavci predstavnika nove kazališne avangarde.

Kuda s djecom

Park "Kidzanija" Vladimir Astapkovič/Sputnik Vladimir Astapkovič/Sputnik

Dvije glavne atrakcije posljednjih godina su park "Kidzanija" i dječji parkić "Saljut" u parku Gorki. Točno, ovdje nije riječ o originalnom ruskom know-howu, međutim, rijetko koji drugi prijestolnički centar u tolikoj mjeri oduševljava djecu i roditelje. U parku "Kidzanija" roditelji su samo promatrači, ali djeca zato uživaju punom parom. Tu se do milje volje mogu igrati, recimo, biologa ili rock zvijezde, uživljavajući se sa svom dostupnom opremom u uloge predstavnika stotinu profesija.

Parkić "Saljut" predstavlja čitav jedan svijet u malom, mješavinu džungle i vodenog parka. Usput, nalazi se u neposrednoj blizini muzeja "Garaž", tako da su ova dva mjesta dovoljna za cjelodnevni provod.

Međutim, sin i ja najradije odlazimo u park "Ermitaž". U manjem parku u središtu prijestolnice postoje i parkić i odlični kafići. Osim toga, ovdje se u bilo koje doba godine može naletjeti na neki glazbeni ili gastronomski festival ili možete samo promotriti sofisticiranu publiku.

Kupovina

Konceptualne trgovine u Moskvi, kao i u drugim gradovima u svijetu, ne reklamiraju se aktivno, već ih treba potražiti. Srećom, sve su koncentrirane u centru i lako se mogu pronaći na Googleu. Ruta je kratka. "Trafik", Leform i KM20.

Ako želite kupiti dobar art poklon, preporučujem art-klaster "Vinzavod" s velikim brojem malih prodavaonica s najrazličitijim predmetima ručne izrade, kao i galerija suvremene umjetnosti. Ne treba zaobići ni galerijski prostor CUBE u podrumu hotela The Ritz-Carlton.