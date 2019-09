Prvi u 60 godina: U Nižnjem Novgorodu porinut riječni kruzer "Mustaj Karim"

Jučer je na legendarnom ruskom brodogradilištu "Krasnoje Sormovo" u Nižnjem Novgorodu svečano porinut riječni kruzer s četiri palube. To je prvi putnički brod koji je u Rusiji sagrađen u posljednjih 60 godina, prenosi televizija NTV.

Sovjetski Savez je riječne brodove radije kupovao od prijateljskih zemalja iz socijalističkog bloka unutar uzajamne ekonomske pomoći. Nakon raspada SSSR-a turistička flota je prestala nabavljati nove brodove, a danas je otvoreno novo poglavlje u ruskoj brodogradnji.

U povijesti SSSR-a ovakav događaj zabilježen je samo dva puta. Posljednji je put putnički kruzer ovog tipa s istog mjesta porinut 1959. godine. Zatim su se tijekom točno 60 godina u sovjetskim i ruskim brodogradilištima gradili vojni i teretni brodovi, samo ne turistički kruzeri.

Četiri palube, barovi, restorani - a sve to s panoramskim prozorima. Nije to običan brod, već hotel deluxe klase. Istina, interijer je zasad prikazan samo virtualno. Graditelji obećavaju da će do veljače 2020. godine sve to postati realnost.

Unutarnje opremanje počet će tek nakon svih plovnih testiranja broda. Dugo se tražilo ime za prvi kruzer klase "rijeka-more" u novijoj ruskoj povijesti. Bili su razni prijedlozi: na primjer, "Knez Vladimir", ali vlasnici broda su se odlučili za ime Mustaja Karima, poznatog sovjetskog pisca iz Baškirije.

U Rusiji je prosječna starost riječnih brodova oko 40 godina. I većina njih je, s rijetkim iznimkama, zastarjela i konceptualno i po dizajnu. Stara riječna flota već dugo je najveći problem vodenog turizma u Rusiji. Novi brodovi su jednostavno suviše skupi. Kako tvrde vlasnici brodova i turističke tvrtke, stanje se neće popraviti bez pomoći države.

Državni supsidiji čine sedminu ulaganja u najnoviji kruzer. A ukupna vrijednost projekta "Mustaj Karim" je 3,2 milijarde rubalja (35,3 milijuna dolara). Samo interijer će koštati 12 milijuna dolara. Tu su planirane zone za opuštanje, fitness centri s kupalištima i saunama. Posebna priča su kabine. Tu više nema nikakve skučenosti, kao u sovjetskim kruzerima. Kao da se i ne nalazite u brodskoj kabini, nego u običnoj hotelskoj sobi: veliki udobni kreveti, ormari, tuš.

Cijene krstarenja u ovakvom brodu kreću se od nekoliko desetaka tisuća rubalja za tri dana plovidbe do nekoliko stotina tisuća za 10 dana i više. Brod tek treba proći testiranja na vodi, a 10 ulaznica za prvo krstarenje je već prodano.

Ovaj brod će se sigurno izdvajati među mnoštvom starih kruzera koje smo navikli viđati po ruskim rijekama. Graditelji obećavaju da će to biti hotel s 4-5 zvjezdica na vodi. Na brodu će biti ponuda ruske, baškirske i mediteranske kuhinje, vinoteka, barovi s panoramskim pogledom. Na brodu će biti i fitness zona, SPA i dodatni restoran koji nudi izbor jela s jelovnika. Plan je da brod prima ne samo ruske, nego i strane turiste, kojima će se Rusija predstaviti u sustavu all inclusive.