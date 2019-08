Babuškina uvala - plaža na Bajkalskom jezeru od koje zastaje dah (FOTO)

Ne znamo je li to nekada bilo skrovito mjesto na kojem su se sunčale babuške... Ali plaža s bijelim pijeskom i prozirnom azurnom vodom, okružena šumskim zelenilom i stijenjem, ima sve šanse da postane nova turistička atrakcija!

A možda ste već mislili da znate sve što se može znati o Bajkalskom jezeru...!

Uvala je, naravno, najljepša ljeti. Ovisno o vremenskim uvjetima voda u njoj mijenja boju od sive do svjetloplave i azurne. I premda je plaža vrlo ugodna, voda u uvali uvijek ostaje svježa i nikad ne prelazi 10 stupnjeva Celzija!

Legion Media Legion Media

Sve do 2017. godine ovdje je bilo zabranjeno kampiranje, kako bi se zaštitilo prirodno okruženje, ali prije nekoliko su godina vlasti odlučile uvalu otvoriti za turiste i postavljena je posebna infrastruktura za kampere. Sada inspektori turiste stalno drže na oku, kako bi se pobrinuli da uvala ostane nedirnuta i čista. Kazna za bacanje komada papira na zemlju može biti čak 4000 rubalja (60 dolara)!

Legion Media Legion Media

Ako želite posjetiti ovo mjesto, morate prvo nabaviti dozvolu za ulazak u Pribajkalski nacionalni park (njegovi uredi se nalaze u Irkutsku, Listvjanki, naselju Boljšoj Golousnoje i Bugudeljki). Dozvola košta 100 rubalja (1,5 dolara) za odrasle. Osim toga, ako planirate postaviti šator, to će vas koštati dodatnih 100 rubalja (1,5 dolara) za noć. U blizini se nalaze i dva hotelska kompleksa: "Bajkalske dine" i "Buhta peščanaja".

Legion Media Legion Media

Ipak, nije lako stići na ovo mjesto. Uvala se nalazi oko 140 km od Irkutska i do nje nema izravnog prijevoza. Postoji mogućnost da odete od Irkutska do Pješčane uvale trajektom "Barguzin" (3500 do 3700 rubalja ili 53-56 dolara u jednom pravcu), a zatim da pješačite šumskim putem oko 30 minuta.

Legion Media Legion Media

Drugi način da dođete do Babuškine uvale je pješice Velikom Bajkalskom stazom, koja polazi od naselja Listvjanka. Pješačka tura traje najmanje dva dana (55 km), ali postoji i alternativa: da do naselja Boljšoj Golousni stignete autobusom (300 rubalja ili 4,5 dolara za 3,5 sata vožnje), a zatim pješačite 37 km, uživajući u jedinstvenim pejzažima Primorskog planinskog vijenca.

Legion Media Legion Media

Budite također spremni na to da mobilne mreže na ovom mjestu nisu dostupne, što za neke ljude predstavlja minus, ali ne i za one koji su spremni potpuno se prepustiti ljepotama ovog zemaljskog raja!