152 godine nakon prodaje Aljaska tone u more

Russia Beyond Croatia

Global Look Press

Prije 150 godina Rusko Carstvo je Americi predalo Aljasku. Danas se najsjevernija i najveća država SAD nezaustavljivo smanjuje. Zbog promjene klime desetine naselja Aljaske će se tijekom narednih godina naći pod vodom, prenose Novie Izvestia i Kommersant.

Od 213 naselja Aljaske 184 bi moglo biti potopljeno, a 20 je potrebno hitno preseliti. Newtok će prvi potonuti. 400 stanovnika ovog naselja živi između Beringovog mora i dvije rijeke. Vječiti led se topi i razina oceana raste, pa se njihov komad zemlje postupno pretvara u močvaru. Sada se kroz naselje može pomicati samo po posebnim drvenim platformama. U more svake godine odlazi 30 metara obale.

Stanovnici Newtoka su starosjedioci naroda Jupik, građani SAD-a, prve "klimatske" izbjeglice na Aljasci. Oni postupno grade novo selo 14 kilometara dalje od mjesta gdje su njihovi preci živjeli tisućama godina. Novo naselje će se zvati Mertarvik, što na jeziku jupik znači "mjesto skupljanja vode". Tamo se stiže samo čamcem. To je uzvišenje u beskrajnoj tundri. Zasad je podignuto samo sedam kuća. Kako bi se u cjelini izgradilo novo naselje sa školom, aerodromom (on je neophodan, jer je jedino sredstvo prometa koje povezuje sa središnjim dijelom SAD-a), elektranom, vodotornja, potrebno je preko 100 milijuna dolara. Vlasti Aljaske traže novac. Newtok je tražio od administracije Obame da izdvoji sredstva preko Federalne agencije za izvanredne situacije. Ali to je odbijeno.