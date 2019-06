Evo zašto svatko mora posjetiti Sankt-Peterburg ljeti

Sevkabel Port

Na Vasiljevskom otoku je na mjestu nakadašnje tvornice kablova niknuo novi javni prostor. Za podsjećanje na industrijsku zonu zadužene su ogromne drvene zavojnice rasute po cijeloj površini. Ovdje se dolazi radi vožnje biciklom, ali i obilaska izložbi mladih umjetnika, i, naravno, dobrog zalogaja na otvorenom. Izbor vrtova nije velik, ali je atmosfera u njima izuzetno ugodna. Ljubiteljima bliskoistočne kuhinje zapast će za oko demokratski kafić Easy Hummus (posjetitelji ističu falafel po cijeni od 400 rubalja/5,5 € i šakšuku od 300 rub/4 €)). Hamburgere nudi Meat Up (naročito specijalitet "sevkabelski", s odreskom od mramorne govedine, 400 rubalja), a tko voli pravi pilav, naročito s janjetinom, treba svratiti u Plov One Love, gdje će ga ovo jelo koštati 450 rubalja.

Prosječan račun: 700 rubalja/9,6 €.

Adresa: Koževenaja linija 40d

http://www.sevcableport.ru/

Nova Nizozemska

Otok Nova Nizozemska u centru grada prije nekoliko je godina pretvoren u parkovski prostor. U povijesnim zdanjima nalaze se sale za predavanja i galerije. A glavna atrakcija je postala zgrada bivšeg zatvora, zbog svog oblika nazvana "boca". Ukratko, mjesto za najraznovrsnija gastronomska zadovoljstva, pa se tako ovdje može svratiti, recimo, u mesni restoran američke kuhinje Dikman's i počastiti se sendvičima s raznim vrstama mesa, koji koštaju od 300 do 400 rubalja (mac & cheese - 350/4,8 €). Tu je i moderni kafić Surf Coffee u kojem za kavu treba izdvojiti od 250 do 300 rubalja, izraelski street food restoran Bekicer (švarma u lepinji - 270 rubalja, tradicionalni izraelski sendvič sabih s pohanim plavim patlidžanom - 240) i bar "Rjumočnaja" (rjumočka - čašica), gdje se nude likeri po cijeni od 150 rubalja i domaća rakija od 200 rubalja. Vrtovi svih restorana nalaze se u unutarnjim dvorištima.

Prosječan račun: 700-1000 rubalja/13,7 €

Adresa: Kej na Admiralitetskom kanalu br. 2

http://bottlehouse.ru/main_eng

ChaCha

Što bi vas drugo od hrane moglo učini tako sretnim i zadovoljnim ako ne pkali, hinkali i dolma? U gruzijskom restoranu ChaCha goste čeka veliki ljetni vrt u kojem su ih domaćini spremni ugostiti i nahraniti kao da su dio obitelji (rolice od patlidžana 430 rubalja, adžarski hačapuri 490). Ako se tome doda i pogled na crkvu Spasa na krvi i kej na Gribojedovljevom kanalu, onda ovo mjesto nikako ne treba preskočiti.

Prosječan račun: 1500 rubalja/20,5 €

Adresa: Kej na Gribojedovljevom kanalu br. 8/1

http://chacha.spb.ru/index.php/en/

Tsunami

Potrebno je samo zakoračiti u unutarnje dvorište bar-restorana Tsunami i u istom ćete se trenutku osjećati kao da ste se iz sjevernog Peterburga prebacili u vrele azijske prostore. Svijetli ljetni vrt s muralima u neobudističkom stilu dovoljan je da popravi raspoloženje i u dosadnim kišnim danima, kakvi u ovom gradu nisu rijetkost. Ovdje se služe kako tradicionalne rolice (Philadelphia, 410 rubalja) ili losos u teriyaki umaku (540), tako i mnoštvo originalnih koktela koji koštaju od 400 do 500 rubalja.

Prosječan račun: 1000 rubalja/13,7 €

Adresa: Ligovski prospekt br. 39

https://www.instagram.com/tsunami.bar/

The Sizzle

Ukoliko ste odlučili popiti čašicu-dvije u ugodnom društvu, Rubinštajn je prava adresa za vas. Autentični barovi i živopisni restorančići preplavili su ovu ulicu, a gosti među njima neprestano cirkuliraju. Novi The Sizzle će biti dobar izbor ne samo za one koji žele nešto popiti, već i za elegantan zalogaj. Na meniju se nalaze ceviche od tunjevine (590 rubalja), brusketi s artičokama (370) i cipal u raženom sladu (680). Sve i ako nemate pojma što bi to bilo, trebate ovdje svratiti!

Prosječan račun: 1500 rubalja/20,5 €

Adresa: Rubinštajn br. 23

https://www.instagram.com/thesizzlespb/

Solncesprava

Preporuka za autentične romantike glasi: večera na krovu muzeja. Hrana je ovdje uobičajena i solidna, odrezak (mačeta, 800 rubalja), pizza (300), porcija sa sirom (500) ili rolice (Kalifornija, 220). Možda je za izbor ovog mjesta od jelovnika mnogo privlačnija autentična peterburška atmosfera. Restoran se nalazi na krovu muzeja suvremene umjetnosti Artmuza, a iz večeri u večer ovdje nastupaju mladi umjetnici. Uživanje u jazz glazbi ili vatrenom boogie-woogieju s pogledom na Vasiljevski otok - što bolje paše uz ljetne večeri.

Prosječan račun: 1000 rubalja/13,7 €

Adresa: 13 linija Vasiljevskog otoka br. 70

https://solncesprava.ru/

Nitko kao tetka Mariko i njezin hačapuri

U novom gruzijskom restoranu služi se specijalitet - nabujali čebureki (270 rubalja), kubdari, otvorena pikantna pita s mesom i povrćem (525), kao i tradicionalna juha harčo (385). Sva jela su spremna za posluživanje u ljetnom vrtu.

Prosječan račun: 1000 rubalja/13,7 €

Adresa: Ulica Malaja Sadovaja br. 3