11 mjesta u Moskvi gdje još vlada atmosfera Sovjetskog Saveza

SSSR je ostavio bogato nasljeđe, no iz godine u godinu ga je sve teže pronaći, posebno u Moskvi koja se nevjerojatno brzo mijenja. Međutim, u gradu još postoje mjesta koja rade kao vremenski strojevi.

1. Hotel "Sovjetski"

Hotel je otvoren krajem 40-ih po naređenju samog Josifa Visarionoviča Staljina, i bio je stalno mjesto boravka njegovog sina Vasilija, da bi kasnije Nikita Hruščov ovdje primao strane delegacije.

Sada jedan dan boravka u ovim povijesnim apartmanima obitelji Staljin košta 21 600 rubalja (oko 300 eura).

2. Menza №57 u GUM-u

Javne menze su još uvijek popularne u Rusiji, no malo se tko trudi u njima dočarati amotsferu Sovjetskog Saveza. Menza broj 57 u robnoj kući GUM na Crvenom trgu je jedno od takvih mjesta. Ovdje imate i aparate s gaziranim pićima, sovjetske plakate, aluminijske vilice, "vitaminsku" salatu, "moskovski boršč" i sve ostalo što je imala jedna obična sovjetska menza.

3. Mauzolej

Sveto mjesto za sve koji tuguju za Sovjetskim Savezom. Za vođu revolucije i dalje nema mjesta u crnoj zemlji, i svatko tko to želi može ga vidjeti ovdje, glavom i bradom. Ali ne i slikati ga.

4. Izmajlovski buvljak

Nalazi se na teritoriju Izmajlovskog kremlja, koji zapravo i nije nikakva povijesna građevina. No ako želite nabaviti predmete koje je imala svaka kuća u SSSR-u, od keramičkog posuđa i starih gramofona do odvratnih i legendarnih cigareta "Belomorkanal", sve to možete naći upravo ovdje.

5. Muzej sovjetskih arkadnih igara

Na ovom ćete mjestu pronaći oko 40 pravih automata za arkadne igre iz Sovjetskog Saveza, koji nisu samo za promatranje, već i za igru.

6. Kružna linija Moskovskog metroa

Moskovski metro je pravi podzemni muzej. Mnoge stanice imaju preko 50 godina, a najljepše su ipak one na Kružnoj liniji (Koljcevaja). Na njihovom su dizajnu bili angažirani glavni sovjetski slikari i kipari i sve je urađeno u stilu tzv. staljinskog ampira.

7. Vareničnaja №1

Lanac restorana koji je dobio ime po malim kuhanim piroškama punjenim različitih slatkim i pikantnim nadjevima - vareniki - u Sovjetskom Savezu nije postojao, no vlasnici su pomislili da će im se isplatiti da restorani izgledaju kao pravi sovjetski stanovi. I nisu pogriješili!

8. Mosfilm

Najveći europski filmski studio ima skoro 100 godina. Ovdje je snimljeno preko 2500 filmova, uključujući remek-djela Sergeja Ejzenštejna i Andreja Tarkovskog. Arhiv Mosfilma čuva na tisuće dekoracija i eksponata, koje možete vidjeti u organiziranim ekskurzijama.

9. VDNH

Ali simbol Mosfilma, spomenik "Radnik i kolhoznica", izložen je u parku VDNH. To nije bio samo jedan od najvećih izložbenih kompleksa na svijetu. To je bio svojevrsni hram ljudskog rada kojem se klanjao cijeli Sovjetski Savez, centar nacionalnog natjecanja u radu i proizvodnji. VDNH se sastoji od 250 izložbenih paviljona posvećenih ili određenim republikama ili pojedinim područjima gospodarstva, znanosti i tehnike, od kojih je gotovo svaki remek-djelo arhitekture.

10. Kino "Iluzion"

Kino u Staljinovom neboderu na Koteljničeskom keju otvoreno je 1966. godine i bilo je tada važno mjesto kulturnog života grada. "Iluzion" je renoviran i ponovno radi od 2018. Jedno je od rijetkih kina gdje se prikazuju stari sovjetski i strani filmovi.

11. Restoran čebureka "Družba"

Najpoznatiji restoran u Moskvi gdje se pripremaju čebureki (punjeno tijesto nalik na pancerote). "Družba" nije mijenjala izgled od 60-ih godina: mala i tijesna sala bez slobodnih mjesta, a na meniju su samo čebureki s mesom, pivo i žestoka pića po jeftinijoj cijeni.