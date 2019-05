12 životinja na ruskom Sjeveru koje su postigle zen (FOTOGRAFIJE)

Russia Beyond

Jeste li ikad vidjeli zeca kako izvodi svoju jutarnju rutinu vježbanja? Znate li što je to zviždar? Zavalite se i uživajte u ovim veličanstvenim scenama!

Olga Aleksandrova živi u negostoljubivom sjevernom gradu Noriljsku i već više od četiri godine fotografira ljepotu divljine. Donosimo vam neke od njezinih najboljih snimaka ovih veličanstvenih sibirskih vrsta. A najbolji je dio da čak niti ne mora čekati kao snajperist da ih uslika - one joj same prilaze. "Svi moji modeli su nevjerojatno fotogenični!", kaže Olga za Russia Beyond.

1. Zec koji se rasteže je rijedak prizor, ali ne i nemoguć - samo ga izmamite iz grmlja!

2. Ova arktička lisica izgleda kao da je upravo uočila slastan ručak.

3. Ne vjerujete da zečevi mogu letjeti? Kako onda objašnjavate ovo?

4. Arktička lisica koja odmara je prizor za pamćenje!

5. Zviždar se lako može zamijeniti za zamorca... Pogotovo kada nešto žvače.

6. Nema rezultata bez rada!

7. Ovaj je jelen za utrke upravo odlučio odustati od sporta i raditi ono što želi!

8. Upoznajte arktičku vjevericu. One se u tundri rijetko mogu vidjeti, no susret s njima nikada nećete zaboraviti!

9. Čak i beba velikog sokola izgleda čvrsto kao stijena!

10. Izbacivanje goriva u nuždi.

11. Oprezno. Zijevat će vam se kada vidite ovaj prizor.

12. Ovo nisu snježni nanosi - to su jarebice!