Kod Crnog đavla: 10 ruskih špilja u kojima možete zalutati ili izgubiti razum

1. Izazov za ronioce

Želite nešto više od običnog ronjenja s bocom? Ruski entuzijasti kažu da se najuzbudljivije mjesto u Rusiji za ronjenje nalazi na Uralu, u blizini sela Orde (Permska oblast). Ordinska špilja je najduža podvodna špilja u Rusiji i najveća podvodna krečnjačka špilja na svijetu. Iako nije jako duboka (samo 43 metra), njezina jezera pokrivaju duljinu od oko 4,5 kilometara, a stotine špiljskih galerija još čekaju da budu otkrivene! Osim s podvodnim labirintima, ronioci se susreću s vrlo niskim temperaturama od oko 4-6 stupnjeva Celzija.

2. Pandorina kutija

Ova špilja, koja se nalazi u Republici Hakasiji, u blizini sela Mala Sija, dobila je naziv Pandorina kutija zbog kompliciranog sustava podzemnih hodnika. Ne preporučuje se da špilju posjetite bez iskusnog vodiča, jer postoji opasnost da nećete moći pronaći izlaz! U njoj su otkriveni ljudski ostaci i nešto keramike, a grupa speleologa je 1981. godine otkrila hodnike dužine 11 kilometara. Tu su nalaze kaskade dvorana, galerije u nekoliko razina i špiljska jezera, no izlaz je samo jedan!

3. Oceansko dno staro milijun godina

Prije milijun godina postojao je ocean Tetis, no njegovo je dno poslije prirodne kataklizme transformirano u Kavkaz i Voroncovske špilje. Ovaj špiljski sustav dug 11 kilometara danas je jedna od najpopularnijih turističkih lokacija u Sočiju. Četiri velike špilje imaju 14 ulaza i međusobno su povezane. Tu ćete pronaći fosile školjki i mnogih drugih stanovnika mora!

4. Špilja Crnog đavla

Mještani dobro poznaju Kaškulačku špilju u Republici Hakasiji (180 kilometara od prijestolnice, Abakana). Oni vjeruju da neželjeni posjetitelji ovog zlokobnog mjesta lako mogu izgubiti razum. U sovjetsko su doba mnogi entuzijasti koji nisu vjerovali u Crnog đavla okušali svoju sreću, ali... Prema legendi, skupina od 20 učenika je 1960. godine ušla u špilju, no samo dvije djevojke su se vratile (i završile u ludnici). Šest je mjeseci kasnije još 30 dobro pripremljenih ljudi posjetilo špilju i svi su se zakleli da su vidjeli nešto što ih je dovelo do stanja ludila. Nitko ne zna što se dogodilo tamo dolje: možda je to bila samo posljedica ekstremnih uvjeta ili gubitak orijentacije i podvodna klaustrofobija. Ali ostaje činjenica da su ljudi bili izbezumljeni od straha!

5. "Ugašeni" krater

Špilja u Pjatigorsku pod nazivom "Proval" (provalija) otkrivena je u 18. stoljeću. Čak je i ruski pisac Ljermontov u svom romanu opisao večernje šetnje do ove špilje kao dio destinacije za odmor. "Prema lokalnim znanstvenicima, ovo je točno mjesto gdje se nalazi ugašeni vulkanski krater", zapisao je Ljermontov u "Kneginji Meri". U špilji se nalazi toplo jezero tirkizne boje za koje se vjeruje da posjeduje magijske iscjeliteljske moći.

6. Vulkanska ledena špilja

Jedno od najimpresivnijih mjesta na Kamčatki je ledena špilja na aktivnom Muntovskom vulkanu (80 kilometara od Petropavlovska-Kamčatskog). Vreli potoci lave, led, gejziri i Sunčeva svjetlost stvaraju bajkovitu ljepotu ove špilje.

U posljednje se vrijeme ledenjaci na vulkanima Kamčatke brzo tope i zato je gornji sloj špilje dosta istanjen, pa Sunčeva svjetlost prosijava kroz slojeve leda, stvarajući nevjerojatne raznobojne prizore.

7. Grlo Balroga

Najdublja špilja u Rusiji (oko 900 metara) dobila je ime po jednom liku iz Tolkienove sage "Gospodar prstenova". 1994. godine, kada su se speleolozi spuštali niz uzak ulaz u špilju, imali su osjećaj da se nalaze u grlu fantastičnog čudovišta Balroga. Špilja se nalazi u Karačajevo-Čerkeskoj Republici.

8. Stanište nepoznatog čovjeka

Denisova špilja u Altajskom kraju Rusije (250 kilometara od Bijska) je tisućama godina bila sklonište ljudima. Jedan od najpoznatijih artefakata pronađenih na ovom mjestu su ostaci nepoznate vrste ljudi koji su živjeli prije homo sapiensa, prije oko 50 tisuća godina. Ova vrsta ljudi je nazvana denisovci i vjerojatno su bili rođaci neandertalaca. I sami možete naići na tragove ovih drevnih ljudi. Špilja je popularna turistička destinacija i nije vam potrebna posebna oprema da je posjetite!

9. Špilja za duge šetnje

Sa 62 kilometra hodnika Botovska špilja u Irkutskoj oblasti je najduža u Rusiji. Otkrivena je slučajno kada je lovac prateći trag medvjeda naišao na njezin ulaz. U špilji ima mnogo dugih hodnika i galerija na koje se mogu popeti samo iskusni penjači.

10. Carstvo vječne zime

Ogromne sige i stalaktiti nad glavama, vječni ledeni blokovi pod nogama i podvodna jezera bez dna: ledeno blago Urala nalazi u Kungurskoj špilji. Ovo je vjerojatno jedna od najpopularnijih destinacija na Uralu i najstarija podzemna atrakcija u Rusiji. Lokacija je poznata od 18. stoljeća i svojom ledenom ljepotom koja se ne topi niti ljeti privlači brojne turiste!