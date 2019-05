Kamo pobjeći iz Moskve i Sankt-Peterburga na par dana?

Ako ste već obišli Moskvu i Sankt-Peterburg, predlažemo da zavirite u unutrašnjost Rusije i upoznate nevjerojatnu ljepotu njezine prirode, kao i mjesta gdje su nekada živjeli poznati svetitelji i na kojima su održane velike povijesne bitke.

1. Suzdalj

Samo nekoliko sati vožnje od Moskve i naći ćete se u atmosferi stare Rusije. Uske ulice, drvene kuće, sve u Suzdalju je nevjerojatno ugodno i odiše jednostavnošću i domaćom atmosferom. Na svakom koraku nailazite na neku staru crkvu, a cijeli grad možete obići pješke. Suzdalj je dio Zlatnog prstena Rusije, turističke rute sjeveroistočno od Moskve. To je niz malih gradova prebogate povijesti. Ako imate vremena, predlažemo vam da posjetite i Jaroslavlj, Kostromu, Uglič, Vladimir, Sergijev Posad, Rostov Veliki i Pereslavlj-Zaleski.

Idealna fotografija: Suzdaljska tvrđava

Kako se stiže: od Moskve do Vladimira vlakom, a zatim linijskim taksijem.

Kada putovati: najbolje zimi, uoči Nove godine ili na Maslenicu (ona se 2020. godine slavi od 24. veljače do 1. ožujka). U Suzdalju se tada organiziraju narodna veselja, sajmovi, narodni ples, prodaje se ulična hrana, od koje nemojte propustiti ruske palačinke! Obucite se toplo, a ako vam ipak bude hladno, popijte malo nacionalnog blagog alkoholnog pića medovuhe. U slučaju da izbjegavate alkohol, odlučite se za zbitenj ili čaj.

Kada NE putovati: prvih 10 dana siječnja i prvih 10 dana svibnja (u Rusiji su to službeni praznici i svi hoteli će biti popunjeni ili ćete za sobu morati platiti ogromne sume).

Što vidjeti: Muzej drvene arhitekture, Suzdaljsku tvrđavu, Tržnicu i Voskresenski trg, Spaso-Jefimijev manastir.

Gdje odsjesti: u privatnom smještaju ili u hotelu, primjerice, "Puškinska sloboda".

Gdje jesti: restoran Uljej (što znači košnica), ali stol najbolje rezervirajte unaprijed.

2. Nižnji Novgorod

Grad na slikovitom ušću rijeka Volge i Oke neobična je kombinacija starih vremena u obliku trošnih drvenih kućica i suvremenog doba u liku modernih barova-restorana i nebodera. Osim toga, Nižnji Novgorod je rodno mjesto pisca Maksima Gorkog i tu se nalaze čak tri muzeja posvećena njemu.

Idealna fotografija: pogled na ušće

Kako stići: brzim vlakovima "Lastočka" ili "Striž" s Kurske željezničke postaje u Moskvi

Kada putovati: od travnja do listopada

Što vidjeti: Nižegorodsku tvrđavu (i Muzej suvremene umjetnosti "Arsenal" u tvrđavi), Čkalovsko stepenište, Niževolški kej, pješačke ulice Roždestvenska i Boljšaja Pokrovska, žičaru preko Volge, a ljeti: plažu na Grebnom kanalu

Gdje odsjesti: nedaleko od tvrđave, na primjer, u hotelu "Pokrovski Posad"

Gdje jesti: gastro-pub "Gorkovska pivara"

3. Kazanj

Rusija je višenacionalna i višereligijska zemlja, a Republika Tatarstan je odlično mjesto da doživite njezin istočnjački kolorit.

Idealna fotografija: simbol grada - Zmaj Zilant i pogled na tvrđavu

Kako stići: 2 sata avionom ili 14 sati vlakom od Kazanjske željezničke postaje u Moskvi

Kada putovati: od travnja do listopada

Što vidjeti: Kazanjsku tvrđavu (i džamiju Kolšarif u njoj), kej pored tvrđave, muzej "Tatarsko selo", pješačku ulicu Baumana, kej pored rijeke Bulak

Gdje odsjesti: u hotelu Stadium u Kazanjskoj sportskoj areni

Gdje jesti: odaberite restoran nacionalne kuhinje i obavezno probajte poslasticu čak-čak

4. Volgograd

Sigurno vam je poznat raniji naziv ovog grada: Staljingrad. Ovo je grad ratničke slave, koji je preživio jednu od najkrvavijih bitaka u Drugom svjetskom ratu. Posjetite Mamajev kurgan, na kojem se nalazi kolosalna statua "Majka Domovina".

Idealna fotografija: spomenik "Majka Domovina zove!"

Kako stići: avionom iz Moskve

Kada NE putovati: 9. svibnja, jer se tada proslavlja Dan Pobjede i na ulicama je velika gužva. Također napominjemo da je ljeti ovdje vrlo toplo.

Što vidjeti: Mamajev kurgan i spomenik "Majka Domovina zove!", Muzej-panoramu "Staljingradska bitka", kuću Pavlova, kej Volge

Gdje odsjesti: hotel "Volgograd"

Gdje jesti: restorani "Marusja", "Knjagininski dvor", "Sčastje jest"

5. Jekaterinburg

Ovdje možete vidjeti obelisk "Europa-Azija" koji se nalazi na granici između kontinenata. Grad ima zanimljivu arhitekturu, tu nailazite i na sovjetski konstruktivizam, i na eklektičku arhitekturu, kao i na barokni stil. Ali, Jekaterinburg je, nažalost, najpoznatiji po tome što su tu 1918. godine strijeljani car Nikolaj II. i njegova obitelj.

Idealna fotografija: Sevastjanova kuća

Kako stići: avionom iz Moskve, autobusom ili vlakom iz Perma

Kada putovati: od svibnja do rujna

Što vidjeti: Crkva u krvi, kuća Ipatjeva, Jeljcin-centar, Sevastjanova kuća, park Literarni kvart, kompleks zgrada u stilu konstruktivizma "Gradić čekista", izvan grada: manastir Ganjina jama

Gdje odsjesti: hotel "Visocki"

Gdje jesti: Trojekurov, Stroganov-gril, Paštetu

6. Perm

Tijekom posljednjih deset godina Perm je s pravom stekao status kulturne prijestolnice Urala. Ovdje se nalazi muzej suvremene umjetnosti PERMM, čedo poznatog galerista Marata Geljmana, a u kazalištu "Teatar-Teatar" se prikazuju suvremene eksperimentalne predstave. Parola ovog grada je "Sreća nije iza brda" i umjetnički objekt s ovakvim natpisom se nalazi na obali rijeke Kame.

Idealna fotografija: "Sreća nije iza brda"

Kako stići: avionom, autobusom ili vlakom iz Jekaterinburga

Kada putovati: od svibnja do rujna

Što vidjeti: Obalu rijeke Kame, Muzej PERMM, Muzej permskih drevnosti, Muzej političke represije "Perm-36", Sabornu džamiju, Troicku crkvu, Permsku ulicu, Spomenik "Slane uši"

Gdje odsjesti: hoteli "Marmelad", "Prikamje"

Gdje jesti: Peljmenaja br. 2, Permska kuhinja. Probajte peljmene, posikunčike i govedinu Stroganov.

7. Krasnojarsk

U ovom gradu možete osjetiti svu moć Sibira. Ogromna prostranstva, veličanstveni Jenisej, impresivan u svojoj širini, nevjerojatno lijepa priroda. Zimi temperatura pada do -30 stupnjeva i niže, ali zrak je vrlo suh, tako da se to podnosi bolje nego -20 u Moskvi ili Peterburgu. Osim toga, u centru grada možete naći tezge s toplim rukavicama i čarapama. Ne propustite!

Idealna fotografija: Komunalni most

Kako stići: avionom ili vlakom po Transsibirskoj magistrali

Kada putovati: od svibnja do rujna. Ili na skijalištu Šeregeš od prosinca do travnja

Što vidjeti: Komunalni most, Krasnojarski zavičajni muzej, kej rijeke Jenisej, prospekt Mira, Muzejski centar "Trg Mira". Van grada: Krasnojarska elektrana, rezervat Krasnojarski stupovi

Gdje odsjesti: hotel Oktobarska, hotel Sibir

Gdje jesti: restoran "Gospodar Tajge", riječni restoran "Balkon"

8. Vladivostok

Stajati na rubu Zemlje i gledati u ocean je neprocjenjivo iskustvo. Vladivostok će vas dočekati sa svježim plodovima mora, velikim brodovima i fascinantnim mostovima. Osim toga, u svemu ćete moći osjetiti blizinu Azije: počevši od ulične hrane, kao što su piroške pjanse, pa sve do automobila s desnim volanom i obiljem korejske kozmetike.

Idealna fotografija: Tokarevski svjetionik

Kako stići: avionom ili vlakom po Transsibirskoj magistrali

Kada putovati: od svibnja do listopada

Što vidjeti: Zaljev Zlatni rog, Svetlansku ulicu, Luk carevića Nikolaja, Ulicu admirala Fokina, Jubilejnu plažu, Tokarevski svjetionik, Muzej "Vladimir Arsenjev", oceanarij na Ruskom otoku

Gdje odsjesti: Astorija, hotel Azimut

Gdje jesti: Zuma, Peti ocean. Naručite kamčatskog raka i nećete pogriješiti.

9. Kislovodsk

Ovdje možete doprinijeti svom zdravlju ispijajući mineralnu vodu (najpopularnija lokalna marka je Narzan), prošetati planinskim stazama Kavkaza i odmoriti se u zračnoj sovjetskoj kupelji. Ne morate se zaustaviti samo na Kislovodsku, već možete obići i susjedni Pjatigorsk (gdje je u dvoboju poginuo ruski pjesnik Mihail Ljermontov) i Esentuki, gdje ćete pronaći drugu poznatu mineralnu vodu Rusije.

Idealna fotografija: Narzanski izvori

Kako stići: avionom do aerodroma Mineralne vode, a odatle taksijem ili vlakom

Kada putovati: od srpnja do rujna

Što pogledati: Narzanske izvore, Kurortni bulevar, žičaru, Kaskadno stepenište, vilu Šaljapina, Cvjetni kalendar, pješačke staze "terenkuri"

Gdje odsjesti: u bilo kojem odmaralištu

Gdje jesti: ovdje obavezno trebate probati kavkasku kuhinju, a tu su restorani Šašlik-Mašlik, Ogonjok i Baraška

10. Soči

Soči je jedinstveno mjesto gdje se možete i kupati u moru i skijati u planinama. Istina, ne istovremeno. Plaže se pružaju mnogo kilometara duž mora, tako da ne morate obavezno odsjesti na teritoriju grada, možete otići do luke Tuapse ili do rajona Lazarevskog.

Idealna fotografija: Olimpijsko selo

Kako stići: avionom ili vlakom iz Moskve do Adlera, zatim električnim vlakom, taksijem, carsharingom do Sočija ili Krasne Poljane

Kada putovati: od svibnja do rujna na more, od prosinca do ožujka u planine

Što vidjeti: Olimpijsko selo, stazu Formule 1, žičaru, Dendrarij, Staljinovu vilu, Sky Park, Roza Hall, kej Lavanda

Gdje odsjesti: Hotel Citrus, Biser, Swiss Hotel Kamelija

Gdje jesti: U Sočiju je uobičajeno jesti i ribu, i ražnjiće, i druge kavkaske specijalitete: primjerice, čebureke. Promenad, Red buffet, kafić Krasna Poljana, Restoran Visina 2320