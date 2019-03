Plivanje s kitovima u Rusiji je iskustvo života! (FOTO)

"S ponosom mogu reći da me ugrizao morski pas", smije se Mihail kada govori o sićušnom morskom psu na kojeg je naišao u Capetownu. "Dok sam istraživao neke alge, jedna mačkovka duga oko 30 centimetara mi se odjednom prikrala s leđa i ugrizla me za donju usnu i regulator tlaka... Još uvijek imam ožiljak ispod usne."

No neka vas ta priča ne odvrati od putovanja s ovom ekipom. Oni zbilja znaju što rade!

"Sve je počelo s ljubavlju prema putovanjima i divljini. Supruga i ja smo 2010. zajedno s prijateljima prešli nekoliko zemalja u južnoj Africi automobilom. Malo po malo, hobi se pretvorio u posao - osnovali smo Team Trip, koji okuplja ljude žedne egzotičnih avantura i ljubavi prema divljini."

"Toliko se naših pustolovina s Team Tripom vrtjelo oko oceana, dijelom i zbog moje ljubavi prema podvodnoj fotografiji, da smo u jednom trenutku počeli roniti s kitovima, što je dovelo do stvaranja zasebnog projekta - Whale Watching Russia."

"Projekt se fokusira na svijet kitova - proučavanje kitova u suradnji s morskim biolozima, zaštitu kitova u suradnji s organizacijama za očuvanje divljih životinja, kao i druge aktivnosti, poput nadzora kitova u njihovom prirodnom staništu, s običnim ljudima koji vole ocean."

"Kao rezultat toga, imamo prilično veliku ekipu. Oni nisu naše osoblje, nego partneri koji nam se pridružuju na raznim projektima. Biolozi, aktivisti, vodiči i turisti."

"Putujemo svijetom u potrazi za kitovima, otvaramo nove rute u Rusiji i ulažemo napore za zaštitu vrsta - poput trenutne operacije, koja je usmjerena na ozbiljno pitanje lova na beluge i kitove ubojice u Rusiji."

"Plivanje s kitovima u njihovom prirodnom staništu savršeno je sigurno za čovjeka. Na primjer, čak i zloglasni kit ubojica nikada ne napada čovjeka u divljini."

"Ipak, kad radimo s tako velikim vrstama, uvijek moramo igrati na sigurno. Nikada ne diramo kitove, jer bi to moglo izazvati iznenadne pokrete. Također se držimo podalje od repnih peraja."

"Nedavno je u Južnoj Africi došlo do neobičnog incidenta koji je uključivao jednog od naših partnera-vodiča. Slučajno je ušao u usta kita koji je bio u procesu gutanja velikog broja sardina. Uspio je brzo izaći, no na trenutak smo se zaista uplašili. Kit ne može progutati čovjeka jer ima vrlo usko grlo. No lako može povući čovjeka u dubinu kada se uplaši."

"Ipak, takvi su incidenti izuzetno rijetki. Svi naši susreti s kitovima rezultiraju isključivo u nezaboravnim uspomenama. Posebno cijenim kad se uspostavi čvrsti kontakt."

"Na našoj se ekspediciji na Tongu prošle godine dogodilo nešto izvanredno, i to već prvi dan ekspedicije. Dva divovska grbava kita su se s nama igrala gotovo četiri sata - promatrali su nas svojim ogromnim očima, gurali nosove prema brodu te su nas čak i potapšali svojim golemim perajama dok smo bili pod vodom. Bilo je to nevjerojatno iskustvo."

