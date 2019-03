Koliko ukupno može koštati posjet Moskvi i Sankt-Peterburgu?

Getty Images; Pixabay; Global Look Press; Sergej Korovkin/Wikipedia

Izračunajmo koliko vas mogu koštati glavne turističke destinacije u Rusiji - od taksija na aerodromu do koktela u kafiću.

Moskva

Taksi, autobus ili vlak? To je prvo pitanje koje se postavlja kada s aerodroma treba stići do centra Moskve. Optimalna varijanta (cijena, komfor i brzina) je vlak "Aeroexpress". On će vas odvesti izravno u centar grada, bez usputnih stanica.

Pored toga, imate još najmanje pet načina da dođete do centra (iz Šeremetjeva, Domodedova i Vnukova), ako se računaju "car sharing" i rent a car.

U Moskvi postoje sve varijante smještaja, od hotela i hostela do platforme Airbnb za pronalaženje i couchsurfinga za pružanje smještaja. Početna cijena smještaja u hostelima je 250 rubalja (3,4 €), a prosječna cijena noćenja u solidnom hotelu s tri zvjezdice je 3800 rubalja ili 51 €. Savjetujemo vam da ne izbjegavate periferiju. Danas metro dopire do najudaljenijih četvrti iz kojih do centra stižete za najviše 30 minuta po cijeni od 55 rubalja (0,7 €).

Večera za dvoje u moskovskom restoranu s bokalom vina u prosjeku će vas koštati 2500 rubalja (34 €), ali ima i jeftinijih varijanti. U ugostiteljskim mrežama "Teremok", "Kroška-kartoška", "Mumu" ili već dobro poznatom McDonald'su i KFC-u možete prezalogajiti za 200-300 rubalja (2,7-4 €). Bit će vam od koristi i poslovni ručak, koji radnim danom možete kupiti na mnogim mjestima, a košta otprilike koliko i jedno jelo s pićem u uobičajenom jelovniku.

Ako planirate sami spremati hranu, na raspolaganju su vam jeftiniji supermarketi "Pjatoročka", "Ašan", "Diksi", nešto skuplji "Perekrjostok","Magnolija", "Vkusvill" i relativno skupa "Azbuka vkusa".

U Moskvi je piće često velika stavka u budžetu izdvojenom za "razonodu". Ako i vi imate slične planove, onda znajte da je prosječna cijena koktela u moskovskim kafićima 400-600 rubalja (5,4-8 €).

Optimalan budžet za jednu noć je 3000-5000 rubalja (41-68 €). Za taj novac možete popiti nekoliko koktela, pojesti jedno jelo i nekoliko se puta provozati taksijem.

Recimo da je ovo vaš prvi dolazak u Moskvu i da u njoj niste još ništa vidjeli. Pođite od toga da ćete u svakom muzeju ili galeriji dati u prosjeku 500 rubalja (6,8 €). Toliko, primjerice, košta ulazak na Saborni trg koji se nalazi u Kremlju i okružen je dvorcima i drevnim crkvama. Ili, recimo, ulaznica za Puškinov muzej, ukoliko ste stranac.

Ako se planirate opustiti u čuvenoj ruskoj parnoj kupelji "Sanduni", gdje je interijer dizajniran u stilu baroka s antičkim stupovima, to će vas koštati 1800 rubalja (24 €), ali u gradu ima i mnogo jeftinijih varijanti.

Veliki je dijapazon cijena i za krstarenje rijekom Moskvom u turističkom brodu. Najniža cijena je 800 rubalja (10,8 €) po osobi.

To je dovoljno za jefiniji hostel, za dva putovanja gradskim prijevozom i za hranu (dva objeda u jefinijem kafiću).

Kako stići iz Moskve u Sankt-Peterburg?

Ova popularna ruta ima nekoliko mogućnosti - od aviona do autobusa, pa čak i taksija. Tijekom ljetne sezone let može koštati najviše 7000 rubalja (95 €). Mi vam svesrdno preporučujemo "Sapsan". To je brzi vlak kojim ćete u Sankt-Peterburg stići za samo 4 sata. Karte možete kupiti preko interneta ili na stanici.

Sankt-Peterburg

Ovdje je gotovo sve malo jeftinije nego u Moskvi. Najmanja cijena noćenja u solidnim hotelima s tri zvjezdice je 2700 rubalja (36,5 €).

I hrana je jeftinija: u Sankt-Peterburgu ima mnogo express restorana koji nisu skupi (i nude domaću hranu), a nemaju nazive i često su označeni samo brojem. Na primjer, popularna je gradska mreža takvih restorana "Stolovaja №1" gdje ručak košta 100-250 rubalja (1,4-3,4 €).

Prezalogajiti možete i u mnogobrojnim pekarama i palačinkarnicama kao što su "Pirogovij dvorik", "Pljuškin dom" (obrok košta najmanje 2 €). U gradu možete popiti cappuccino za 87 rubalja ili 1,2 €.

Što se tiče alkohola, u Sankt-Peterburgu ima više jeftinih varijanti nego u Moskvi. Vrijedi probati ovdašnje pivo. Prosječna cijena boce iznosi 62 rublje (0,8 €). Žestoka pića slobodno možete piti u kavanicama (one, kao i express restorani, često nemaju nikakav naziv, nego samo broj). Čašica votke košta 45 rubalja (0,6 €). Solidan koktel u peterburškom baru možete dobiti za 300 rubalja ili 4 €.

Do svakog takvog mjesta možete doći metroom za 45 rubalja ili 0,6 €. Ili taksijem.

Sankt-Peterburg nudi fascinantan kulturni program. U gradu ima oko 300 muzeja. Ali ako imate na raspolaganju samo 72 sata, onda najmanje što trebate posjetiti košta otprilike 2250 rubalja (30,4 €). Za taj novac možete otići u Ermitaž, posjetiti "ruski Versailles", tj. Petergof, popeti se na kolonadu katedrale sv. Izaka i provozati se brodom po rijeci Nevi.

Sve u svemu, planirajte da ćete u Sankt-Peterburgu dnevno potrošiti najmanje 800 rubalja (11 €). To će biti dovoljno za hostel, dvije vožnje metroom i dva objeda u kafiću.

*Korišteni su podaci državnog zavoda za statistiku "Rosstat", stranice Hermitagemuseum.org, portala posvećenih turizmu Tripbest.ru, Triplinks.ru i Booking.com, kao i portala za agregaciju cijena Sravni.ru.