7 ruskih čuda koja definitivno morate vidjeti

1. Bajkalsko jezero

Bajkalsko jezero je rekorder u brojnim kategorijama: najstarije je jezero na svijetu (staro oko 25-30 milijuna godina), kao i najdublje i najčišće. Bajkalsko jezero kao najveći rezervoar slatke vode na svijetu sadrži 20 posto ukupnih svjetskih rezervi, a u njemu živi više od 1300 različitih oblika života.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Mnogi vjeruju da je Bajkalsko jezero najljepše na svijetu.

Ono godinama privlači veliki broj turista koji žele uživati u veličanstvenom krajoliku, kupati se u njemu ljeti, a klizati po njemu zimi. Neki vjeruju da Bajkalsko jezero skriva izvanredna blaga, primjerice ono koje su Kinezi ovdje sakrili za vrijeme mongolske invazije. Postoji i legenda da je Džingis-kan pokopan negdje u blizini jezera.

Kako doći?

Da biste došli do Bajkalskoj jezera, najbolje je iz Moskve doputovati zrakoplovom do Irkutska (povratni let košta 310 eura). U Irkutsku sjednite na autobus ili minibus za samo nekoliko eura i za 1,5 sat ćete stići do jezera.

2. Mamajev kurgan

Gorostasni Mamajev kurgan u Volgogradu (bivšem Staljingradu) jedno je od najsvetijih mjesta u Rusiji. Sovjetske su se trupe 1942.-1943. ovdje u najbrutalnijoj i najžešćoj bitci u čitavom ratu borile protiv nacista za kontrolu nad gradom. Ta je pobjeda preokrenula tijek Drugog svjetskog rata.

Aleksej Filippov/Sputnik Aleksej Filippov/Sputnik

Golemi kompleks zauzima površinu od gotovo 3,6 hektara - oko šest nogometnih igrališta. Ovdje su pokopani ostaci 35 tisuća vojnika, a iznad vas se nadvija najčuveniji ruski spomenik - 85 metara visoka "Majka Domovina zove", najviša skulptura u Europi i najviša (bez postolja) skulptura žene na svijetu.

"Istinski veličanstveni memorijalni kompleks! Nikad nisam vidio ništa slično. To je nešto što se mora iskusiti. Možete pogledati tonu fotografija, no ništa se ne može usporediti s time kad sami stojite tamo", prisjetio se turist Anders Rasmussen.

Kako doći?

Povratni let od Moskve do Volgograda košta oko 80 eura i traje manje od 2 sata. Mamajev kurgan nije teško pronaći, jer se čuveni spomenik može vidjeti iz gotovo svih dijelova grada.

3. Dolina gejzira



Najveće polje gejzira u Euroaziji je istovremeno i jedno od najljepših i najopasnijih mjesta na svijetu. Turistima nudi prekrasan pogled na desetke eruptirajućih gejzira, ali i mogućnost iznenadne smrti.

Roman Denisov/Global Look Press Roman Denisov/Global Look Press

Po zelenoj travi treba hodati oprezno, jer se na nekim mjestovima ispod nje skriva vrela voda. U blizini se nalazi i Dolina smrti, gdje iz tla izlaze otrovni plinovi koji lako mogu ubiti neoprezne putnike.

Kako doći?

Da biste došli do Doline gejzira, trebate preletjeti cijelu Rusiju, od Moskve do Petropavlovska-Kamčatskog (povratni let oko 350 eura) na poluotoku Kamčatki. Let traje osam sati.

Do doline se ne može doći vozilom, jer nema cesta. Možete ili pješačiti, ili poći helikopterom (let traje 3 sata). Kada stignete u dolinu, tura helikopterom (uključujući i terenske izlete) će vas koštati oko 620 eura.

4. Kiški pogost

Kiške drvene crkve iz 18. stoljeća su nevjerojatni arhitektonski ansambl koji prkosi mašti. Teško je drugdje u svijetu pronaći išta slično.

Sergej Smirnov/Global Look Press Sergej Smirnov/Global Look Press

Središnje zdanje je Crkva Preobraženja Gospodnjeg, koja danas prikazuje 102 ikone. Navodno je izgrađena bez ijednog čavla, no prava je istina da su se za izgradnju 22 kupole čavli ipak koristili.

Kako doći?

Zrakoplovom do Petrozavodska (povratni let košta oko 45 eura), a odatle brodom do otoka Kiži. Brodovi voze redovito, a vožnja traje malo više od sat vremena i košta oko 45 eura.

5. Kameni stupovi Manj-pupu-njor

Ovo mjesto je među ruskim čudesima vjerojatno najtajanstvenije. Milijunima godina ranije ovih su sedam kamenih stupova bili planine, no postupno su ih izjeli kiša, snijeg, vjetar, hladnoća i vrućina.

Kasimys/Wikipedija Kasimys/Wikipedija

"Uralski Stonehenge" je stoljećima služio kao sveto mjesto za lokalna plemena. "Manj-pupu-njor" na jeziku komi znači "Planina idola".

Kako doći?

Vrlo je teško doći do ovog tajanstvenog mjesta. Prvo iz Moskve zrakoplovom dođite do Siktivkara (povratni let košta oko 80 eura). Zatim automobilom prijeđite 390 km da biste došli do Troicko-Pečorska, a zatim još 126 km da biste stigli do sela Jakša. Odatle ćete trebati prijeći još 200 km brodom i do cilja propješačiti još 40 km.

6. Elbrus

Najviša planina Europe, Elbrus, također je i uspavani vulkan. Prema mitu, Zeus je ovdje okovao Prometeja kako bi ga kaznio zbog toga što je od bogova ukrao vatru i dao je ljudima.

Serguei Fomine/Global Look Press Serguei Fomine/Global Look Press

Uspon na Elbrus se smatra izazovom života i jednim od najintenzivnijih emocionalnih iskustava. Uz brojne turiste koje privlači svake godine, ova je planina danas jedna od glavnih ruskih atrakcija.

Kako doći?

Najbolje je iz Moskve doputovati zrakoplovom do grada Mineralnije Vodi (povratni let košta 88 eura). Selo Terskol, koje se nalazi u blizini planine, od grada je udaljeno 180 kilometara. Putovanje taksijem ili autobusom će vas koštati nešto više od 50 eura.

7. Dionizijeve freske

Freske koje je naslikao ikonograf Dionizije izuzetan su dio ruske kulturne baštine. One su jedine savršeno očuvane ruske freske iz 16. stoljeća i nikada nisu bile podvrgnute restauraciji.

Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Freske se nalaze na zidovima Ferapontovog manastira. I imaju prilično čudnog susjeda - manastirski muzej posjeduje drevni kip slavenskog poganskog boga Jarila.

Kako doći?

Da biste došli do Ferapontovog manastira, sjednite na vlak do Volgode (oko 25 eura za 8 sati vožnje). Od Volgode će vam automobilom ili autobusom do Dionizijevih fresaka trebati 1,5 do 2 sata.