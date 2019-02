Dragocjeni "insajderski" savjeti za one koji putuju automobilom kroz Rusiju

Iskusni vozači objašnjavaju što trebate znati ako ste odlučili krenuti u Rusiju automobilom: od "saslušavanja" na granici do "pregovora" s prometnom policijom.

Prelazak granice

Prelazak ruske granice automobilom može biti vrlo naporan. Moguće je da ćete se na granici zadržati nekoliko sati. Kolone kojima na prvi pogled nema kraja, kao i pitanja koja postavljaju carinici, mogu vam otežati ionako teško međunarodno putovanje.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Mnogi vozači se žale na višesatno čekanje u kolonama bez odgovarajućeg odmora, jer mjesta za takav odmor nisu predviđena. Zato pripremite dovoljno "grickalica", vode i knjiga ili laptop da biste se nekako zabavili i olakšali sebi muke u beskrajnoj koloni.

Važno je znati da stranim državljanima nije dozvoljen ulazak u specijalno obilježenu pograničnu zonu koja počinje 5 kilometara od granice, ukoliko nemaju dokumente iz kojih se vidi da planiraju prelazak preko granice.

"Došli smo do pogranične zone s Mongolijom i tu su nas zaustavili vojnici. Dva sata smo pokušavali pregovarati s njima jer smo htjeli skratiti put umjesto da zaobilazimo 2000 kilometara, ali oni nas nisu pustili", kaže Arthur Boulenger, 23-godišnji Parižanin koji je u šest tjedana prevalio 13 000 kilometara u Ladi Nivi od Vladivostoka do Moskve.

Granica između Rusije i Bjelorusije je svojevrsna zamka za strane državljane, jer im može biti zabranjen ulazak u Rusiju automobilom ukoliko su već jednom prešli bjelorusku granicu. Slobodniji režim prelaska granice između ovih dviju zemalja stvara probleme stranim državljanima. Događa se da neki od njih na granici budu zamoljeni da uđu u Rusiju na nekom drugom graničnom prijelazu. Državljani Rusije i Bjelorusije nemaju taj problem.

Novac

Kada je riječ o novcu, najvažnije je da uvijek uz sebe imate gotovinu i da to uvijek budu rublji. Platne kartice se primaju u velikim gradovima, ali tehnološki napredak još nije stigao do pojedinih najudaljenijih kutaka Rusije. Pored toga, svatko može uplatiti novac na vaš mrežni račun pomoću aplikacije koja to omogućuje.

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Za duža putovanja su potrebne dodatne mjere opreza. "Mi se trudimo uz sebe imati što više gotovine. Uvijek smo imali 200 dolara u autumobilu na skrovitom mjestu, za svaki slučaj. Isto to preporučujem i drugima", kaže Boulenger.

Hrana

Uglavnom nitko ne gladuje, čak i ako ne ponese dovoljno hrane sa sobom. Kafići i restorani su česta pojava duž ruskih magistrala.

Aleksej Kudenko/Sputnik Aleksej Kudenko/Sputnik

"Improvizirani restorani pored ceste su najčešće dobri i vrlo jeftini. Najbolje je zaustaviti se na mjestima gdje ima mnogo kamiona, jer kamiondžije znaju gdje je najbolja hrana", poručuje Boulenger.

Mnogi se, međutim, ne vole hraniti na nepoznatim mjestima i nikada ne zanemaruju opasnost trovanja hranom, koje se posebno teško podnosi na putu. Ako unaprijed pripremite hranu uštedjet ćete mnogo vremena. "Zašto biste se zaustavljali bilo gdje ako već imate hranu u automobilu?", kaže David Manukjan koji ima veliko iskustvo u putovanju automobilom.

Zdravlje

Krajnje je preporučljivo osigurati zdravstveno osiguranje, a ono može biti potrebno i za vađenje vize. Prijem u bolnicu bez potvrde o međunarodnom zdravstvenom osiguranju može biti vrlo otežan, pa čak možda i nemoguć ako bolnica nije privatna.

Getty Images Getty Images

Važno je znati da se mnogi najvažniji lijekovi mogu kupiti u ljekarnama bez recepta. Farmaceuti najčešće žele pomoći po tom pitanju. Pa ipak, veoma je važno (i krajnje neophodno) imati u automobilu vlastitu mini apoteku za bezbrižno putovanje.

Auto servisi i benzinske postaje

Koliko često ćete naići na auto servis ili benzinsku crpku u velikoj mjeri ovisi o pravcu kojim se krećete. Najgušći je promet na cestama iz Moskve prema južnoj granici Rusije i zato ovaj pravac ima svoje prednosti: česte benzinske crpke bez nestašice goriva i veće mogućnosti za popravak automobila.

Osobna arhiva Osobna arhiva

Dobar savjet vozačima koji planiraju putovati u drugim pravcima: neka vam rezervoar nikada ne bude poluprazan, nastojte da u njemu uvijek bude više goriva.

U pojedinim istočnim regijama može biti i većih problema s gorivom. "Benzina nedostaje uglavnom na ruskom Dalekom istoku, između Habarovska i Bajkala. Ja sam jednom prešao oko 1000 kilometara, a da nisam vidio niti jednu benzinsku pumpu. Pored toga, možete i naići na pumpu, ali je na njoj nestalo goriva", kaže Boulenger.

Obavezno morate nositi kanistere s gorivom.

Automobil se može i pokvariti, i nije nimalo bezazleno ako vas izda negdje u nedođiji. Ali u suštini se ne treba brinuti, jer se automobil može popraviti u svakom naselju u Rusiji. Doduše, pod jednim uvjetom: što je model automobila jednostavniji, lakše ga je popraviti. Iz tog razloga se mnogi odlučuju za putovanje kroz Rusiju automobilom domaće proizvodnje.

"Automobil mi se pokvario i morao sam se zaustaviti u malom selu Nazivajevsku (Omska oblast). Slučajno sam pronašao mehaničara. Odradio je fantastičan posao, a mene i mog suputnika je primio u svoju kuću gdje smo proveli dva dana dok auto nije popravljen. Vrlo jeftina usluga i vrlo dobri ljudi", kaže Bojan Rakić, Srbin koji je u svom džipu marke Nissan X Trail putovao od Španjolske do Vladivostoka i natrag. I to njegovo "epsko" putovanje je trajalo šest mjeseci.

Kakve su ceste u Rusiji?

Unatoč uvriježenom stereotipu, većina vozača tvrdi da su ruske ceste prilično dobre. Naravno, ima i iznimaka. "Na ruskom Dalekom istoku ceste nisu baš najbolje. Ponekad možete naići i na 300 kilometara loše ceste pune rupa gdje morate voziti sporo. A ponekad je cesta zaista dobra jer je potpuno nova. Pa ipak, uvijek treba biti na oprezu, jer se može dogoditi da cesta bude dobra i vi vozite brzo, a onda naiđete na veliku rupu. To može biti opasno", upozorava Boulenger.

Prometna policija, kazne i mito

Je li česta pojava da prometna policija želi po svaku cijenu "zaraditi" na vozaču? Ispostavlja se da nije tako česta. Automobile s ruskim tablicama rijetko tko zaustavlja bez vidljivog razloga. Vozila sa stranim tablicama će prometna policija vjerojatno zaustaviti bez posebnog razloga, ali nemojte se brinuti.

Jegor Alejev/TASS Jegor Alejev/TASS

"Tri puta su nas zaustavljali policajci i bili su vrlo ljubazni. Čuli smo da ponekad žele na tome 'zaraditi', ali se nama to nijednom nije dogodilo", kaže Bulenže koji je proputovao automobilom od Vladivostoka do Moskve.

U rijetkim slučajevima iznuđivanja novca uvijek možete "okrenuti" telefon za borbu protiv korupcije. Broj tog telefona je napisan na svakom policijskom automobilu. U takvoj ekstremnoj situaciji od ključne važnosti će biti poznavanje ruskog jezika.

"U zemljama bivšeg Sovjetskog Saveza je uvijek bolje da sve bude 'na papiru'. Ako policajac traži da njemu osobno 'tutnu' novac u ruke, to u Rusiji sigurno neće proći", kaže Tim Kirby koji često automobilom prevaljuje velike udaljenosti.

Još nekoliko savjeta

Osobna arhiva Osobna arhiva

Na raspolaganju vam je nekoliko mobilnih operatera. Događa se da neki od njih jedno područje pokrivaju, a drugo ne. Prema tome, u jednom području neka mreža uopće nema domet, a druga može imati vrlo jak signal.

Pripremite prvu pomoć. Nju morate imati i po prometnim propisima, isto kao i aparat za gašenje požara.

Najbolje je da točite gorivo samo na pumpama poznatih brendova: Lukoil, Rosneft, Shell i BP. Na pumpama nepoznatih brendova ili bez naziva gorivo može biti loše kvalitete.

Za svaki slučaj treba imati i osnovnu opremu: žarulje za prednja i stražnja svjetla, rezervni kotač, itd.

Preuzmite aplikaciju Yandex.Maps na svoj iPhone ili Android. Ova online karta vas može odvesti u svaki kutak Rusije.

I najvažniji savjet: uživajte u putovanju!