Ruski otok koji ljude vodi jedan dan u budućnost

США (справа) и Россия (слева). Острова Диомида находятся по обеим сторонам от границы между Россией и США. Несмотря на то что они всего лишь в 2,4 мили друг от друга, на русском острове разница во времени с американским составляет 23 часа из-за международной линии перемены дат, которая проходит между островами. Их еще называют остров Завтра и остров Вчера. (Клуб Моя Планета) The Diomede islands. The one on the right is USA, and the one in the left is Russia. They are just 2.4miles apart but the time difference between the two is 23hours. This US-Russia border is also the line for date change. That's why one island is called the island of Yesterday, and the other one is called the island of Tomorrow.