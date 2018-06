Ovo ne smijete propustiti u Kalinjingradu tijekom prvenstva!

Russia Beyond Croatia

Povijest



Kalinjingrad su 1255. godine osnovali njemački križari na visokoj obali rijeke Pregolje, na mjestu pruskog grada Tvangstea. U centru naselja je bio zamak koji je nazvan Kraljevsko brdo, što na njemačkom u ruskoj interpretaciji zvuči kao "Königsberg". Taj naziv je zamak dobio u čast bohemskog kralja Otokara koji je predvodio tadašnji pohod. Naziv "Königsberg" je do 18. stoljeća službeno korišten samo za zamak, mada je po običaju tako nazivan i obližnji teritorij.



Königsberg je dugo bio vodeći grad vitezova Teutonskog reda. Tu se 1724. godine rodio veliki filozof Immanuel Kant, kojega Kalinjingrađani doživljavaju kao svog najpoznatijeg sugrađanina. (Usput, drugi njihov poznati sugrađanin je kozmonaut Aleksej Leonov, čovjek koji je prvi izašao iz svemirskog broda u otvoreni svemir).



Königsberg je od 1773. do 1945. godine bio administrativni centar njemačke provincije Istočna Prusija, a 1945. je poslije Drugog svjetskog rata pripao Sovjetskom Savezu i kasnije je preimenovan u Kalinjingrad, u čast Mihaila Kalinjina, jednog od rukovoditelja SSSR-a. Poslije raspada Sovjetskog Saveza, kada je Litva stekla neovisnost, Kalinjingradska oblast je kao dio "ruske sovjetske republike" postala izdvojena regija Rusije i danas je okružena zemljama Europske unije.





Kako stići?



Aerodrom Hrabrovo se nalazi 20 km sjeveroistočno od centra Kalinjingrada. S aerodroma se do centra grada može doći autobusom i taksijem. Tom linijom svaki sat prometuje autobus br. 144. Autobusna stanica je odmah pokraj izlaza iz aerodroma. Do centra se putuje 40-50 minuta. Vožnja taksijem na ovoj relaciji dođe najmanje 7-8 eura.



Gdje odsjesti?



Prenoćište dođe najmanje 80 eura, a može koštati čak i 500, pa i više eura. Među turistima su popularni hoteli "Kajzerhof", "Čajkovskij" i "Europa", s prosječnim cijenama smještaja. Ako još uvijek niste rezervirali sobe u hotelima, možete okušati sreću preko stranice booking.com.





Gradski prijevoz



U Kalinjingradu prometuju gradski autobusi, trolejbusi i tramvaji. Postoji također i linijski taksi (u kojem vožnja košta oko 0,3 eura).



Vožnja običnim taksijem kroz Kalinjingrad, u prosjeku dođe 4-5 eura. Postoje i "fiksirane tarife" koje većinom važe za odlazak do aerodroma ili dolazak s aerodroma (oko 8 eura), a također i za vezu s prigradskim naseljima (najviše 13 eura).



Što treba vidjeti?



Najvažnija znamenitost i svojevrsni zaštitni znak Kalinjingrada je katedrala sagrađena krajem 13. i početkom 14. stoljeća. U njoj su najveće orgulje u Rusiji. Kompleks katedrale ima dvije koncertne sale, kao i grob i muzej poznatog njemačkog filozofa Immanuela Kanta, koji je studirao, a zatim dugo predavao na Kenigzberškom univerzitetu. Adresa: Kantova ulica, 1.



Hram Svete obitelji. Ovaj hram je u ratu uništen, a kasnije u sovjetskom razdoblju je zapušten. Objekt je restauriran 1980. godine, nakon čega je u njemu otvorena Kalinjingradska oblasna filharmonija. Adresa: Ulica B. Hmeljnickog, 61a.



Muzej jantara. Živopisna starinska kula "Dona" dio je stare tvrđave koja je obnovljena posle Drugog svjetskog rata. U ovom muzeju se mogu videti fragmenti čuvene Jantarne odaje. Pored muzeja su štandovi na kojima se po vrlo prihvatljivoj cijeni mogu kupiti proizvodi od "sunčevog kamena" – ručni radovi kalinjingradskih majstora. Adresa: Trg Maršala Vasiljevskog, 1.





Muzej svjetskog oceana. Nije slučajnost što je takav muzej otvoren u gradu gdje Rusija ima jedinu baltičku luku u kojoj se voda ne zamrzava preko zime. Ljubitelji mora mogu ovdje upoznati se s povijesti moreplovstva, vidjeti pravu podmornicu, pa čak i kostur "baltičke" ulješure (kita zubana). Adresa: Kej Petra Velikog, 1.



Finska vrata – jedna od sedam očuvanih vrata Kalinjingradske tvrđave. Ova su napravljena posljednja – potječu iz 17. stoljeća. U vratima je otvoren muzej gdje se čuvaju starinski predmeti pronađeni prilikom zaštitnih iskopavanja na obližnjem terenu. Adresa: Ulica Dzeržinskog, 30.



Tvornica jantara. U zapadnom dijelu oblasti nalazi se naselje Jantarni. Tu su pješčane plaže najšire, tu postoji i velika tvornica jantara. Jedinstveni bager koji "korača" vadi jantar iz slojeva takozvane plave gline. Možete neposredno promatrati ovaj zanimljivi proces. Ekskurzije u tvornicu su vrlo popularna turistička ponuda. Na kraju ekskurzije će vam biti predloženo da uđete u jantarnu piramidu, koju su vješti Kalinjingrađani napravili od "sunčevog kamena, vrlo je zanimljivo, a liječnici kažu da je i vrlo zdravo.



Jantar





Ribarsko selo Kalinjingrada je etnografski i trgovački kompleks stiliziran u vidu "stare Pruske". Nalazi se na desnoj obali Pregolje. Adresa: Oktobarski otok.



Neovisno od toga je li putujete s djecom ili sami, svakako treba da posjetite jedan od najstarijih i najvećih zooloških vrtova u Rusiji. Osnovao ga je 1896. godine njemački poduzetnik German Klas. Poslije Drugog svjetskog rata zoološki vrt je postao svojina Kalinjingrada. U njemu ima rijetkih biljaka i preko 300 vrsta životinja.



U Kalinjingradu se nalazi Muzej srednjovjekovnih mučenja. Atmosfera u muzeju je takva da se posjetitelj za tren oka "preseli" nekoliko stoljeća unazad. Ovdje možete vidjeti raznolike sprave za mučenje i uvjeriti se da su ljudi od davnina dobro znali kako da nanesu bol svome bližnjem. Adresa: Kalinjingradska oblast, naselje Orlovka, Centralni put, 7.





Mistična pojava u Kalinjingradskoj oblasti je i takozvana "šuma koja pleše" na Kurskoj prevlaci. U narodu se spominje naziv i "pijana šuma". Stabla u toj šumi su neobično izuvijana i još uvijek ne postoji jedinstveno mišljenje o uzroku te pojave.



Isto toliko zagonetno mjesto je i "pijesak koji pjeva" blizu naselja Mečnikovo. Pijesak počinje "pjevati" kada puše jak vjetar ili kada neko korača po njemu. Kažu da to "pjevanje" podsjeća na zvuke flaute ili orgulja.





Što treba probati?



U Kalinjingradu je popularna ruska, europska i baltička kuhinja. U centru grada ćete lako naći puno dobrih restorana, a cijene će vas ugodno iznenaditi.



Upoznajte lokalne specijalitete:



Kenigzberške ćufte u bijelom sosu. Vrlo su ukusne. Kažu da je to bilo omiljeno jelo velikog filozofa Immanuela Kanta. Ovom jelu bolja reklama i ne treba. Ćufte su danas jedno od glavnih jela na meniju mnogih restorana u gradu i oblasti.



Litvanske knedle. Kalinjingradska oblast graniči s Litvom, tako da je najukusnije nacionalno jelo te zemlje i ovdje postalo popularno. To su ogromne knedle od sirovog restanog krumpira s punjenjem od mljevenog mesa.





Kao što se može i očekivati, većina specijaliteta u primorskom gradu na obali Baltičkog mora pravi se od ribe.



Stroganina (tanko nasjeckani listići sirove zamrznute ribe sa soli i začinima). Ovaj recept su žiteljima Kalinjingrada donijeli mornari s dalekih plovidbi. Stroganina se uglavnom pravi od palamide (Sarda sarda) i skuše, ponekad i od šnjura (Trachurus trachurus).



Dimljene papaline u konzervi. Ovom specijalitetu je čak podignut spomenik u pograničnom gradiću Mamonovo, gdje se nalazi jedna od tvornica za preradu i konzerviranje ribe. Još jedan spomenik bi se mogao postaviti u gradiću Svjetloje. U tom ribarskom naselju se konzerviraju vrlo ukusne dimljene papaline u ulju.





Baltička haringa. U Kalinjingradu se ova vrsta ribe toliko poštuje da je čak uveden poseban gradski praznik – Dan haringe. Svakog proljeća se na taj praznik okupljaju tisuće žitelja Kalinjingrada. Savjetujemo vam da baltičku haringu kupite na Centralnoj tržnici, gdje je ona uvijek svježa i umjereno usoljena.



Što ponijeti kao uspomenu iz Kalinjingrada?



Jantar. Iz Kalinjingrada ne treba otići bez jantara. On se ovdje prodaje u obliku profinjenih suvenira i kamenčića na magnetima. Asortiman je širok, a cijene variraju od 4 do 400 eura. Jantar se može kupiti u specijaliziranim trgovinama, ali i u običnim kioscima.



Kenigzberški marcipan. Možete spojiti lijepo i ukusno tako što ćete kupiti kutiju kenigzberškog marcipana. Nekada je on u Njemačkoj bio na velikoj cijeni, a sada se u Kalinjingradu obnavlja stara tradicija. Možete, na primjer, ponijeti kući veliku kenigzberšku katedralu od marcipana.





Dimljena jegulja. To je neopisivo ukusna riba. Možete je kupiti na Centralnoj tržnici gdje će vam prodavač pažljivo zapakirati ribu "za ponijeti", ili i u nekoj gradskoj ribarnici gdje će vam pored jegulje biti ponuđeno još mnogo toga.



Starinski novčić ili olovni vojnici. Na uličnom sajmu na prospektu Kalinjina, ili u antikvarnicama u Ulici profesora Baranova, možete pronaći zanimljive starinske stvarčice koje podsjećaju da se Kalinjingrad nekada zvao Königsberg. To može biti predratna apotekarska bočica ili srebrni novčić vojvode Alberta od Prusije.