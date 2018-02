U invalidskim kolicima po Moskvi i Sankt-Peterburgu: Najvažnija pitanja

Pred Rusijom je još uvijek dug put prije nego što postane zaista prilagođena osobama s invaliditetom, no napredak postoji. Evo odgovora na neka od najvažnijih pitanja za osobe kojima je potrebna pomoć da dođu od točke A do točke B.

U redu, moj zrakoplov je letio. Trebam li se početi brinuti?

Čekaonica u zračnoj luci Pulkovo, Sankt-Peterburg Press Photo Press Photo

Nipošto. Zapravo su zračne luke u Rusiji vjerojatno najprilagođenije osobama s invaliditetom - za njih postoje čak i posebne čekaonice.

Prilikom check-ina u zračnoj luci prije nego što se ukrcate u zrakoplov, obavijestite osoblje o svojim potrebama - oni će organizirati sve i u zemlji iz koje putujete i u Rusiji, tako da će vas po dolasku u Rusiju dočekati osoba koja će vas odvesti da pokupite prtljagu itd.

Zračna luka Šeremetjevo, Moskva Press Photo Press Photo

Sve zračne luke u Moskvi i Sankt-Peterburgu imaju posebne službe koje pomažu putnicima tijekom svih stadija putovanja. Što se tiče povratka, pomoć možete zatražiti unaprijed putem telefona ili ako podnesete zahtjev na internetski stranicama zračnih luka: to su Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo i Žukovski u Moskvi i Pulkovo u Sankt-Peterburgu.

Kako mogu od zračne luke doći do grada?

Aeroexpress Vjačeslav Prokofjev/TASS Vjačeslav Prokofjev/TASS

Najlakši način da dođete u Moskvu iz Vnukova, Domodedova i Šeremetjeva je Aeroexpress, vlak koji kreće iz zračne luke i stiže u centar grada za 30-45 minuta (ovisno o zračnoj luci). Osobnog pomoćnika možete zatražiti na službenim stranicama vlaka. "Svi vlakovi su opremljeni posebnim vagonima koji su prilagođeni putnicima u invalidskim kolicima", navodi se na stranicama.

Zračna luka Žukovski još nema Aeroexpress, pa je najbolje da naručite taksi (više o tome u nastavku). Zaposlenici zračne luke će vam pomoći da dođete do stajališta taksija. Trenutno nema previše letova za Žukovski pa vam ove informacije vjerojatno neće trebati.

Svi autobusi koji prometuju između sanktpeterburške zračne luke Pulkovo i grada opremljeni su posebnim rampama za pomoć osobama u invalidskim kolicima pri ulasku i izlasku.

Mogu li koristiti metro? Čuo sam da je prekrasan

Osoblje Centra za mobilnost putnika Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Da, Moskovski metro se često naziva podzemnim muzejom i prilično je dobro prilagođen osobama s invaliditetom. Nove stanice (koje se nalaze uglavnom na periferiji) opremljene su posebnim dizalima. No u centru, gdje je većina stanica izgrađena između 1930-ih i 1950-ih, i nije tako jednostavno kretati se u kolicima ili na štakama.

No, postoji i jedna služba (koja nije baš dobro poznata) koja vam može pomoći da uđete u metro, objasniti kako da kupite karte, isplanirate svoje putovanje itd. Ako govorite ruski, možete se pijaviti na stranici ili putem mobilne aplikacije. Ako govorite samo engleski, nazovite ove besplatne brojeve +7 495 622-73-41 or +7 800 250-73-41.

Sve stanice u Sanktpeterburškom metrou su opremljene posebnim dizalima za osobe smanjene pokretljivosti. Postoji i posebna služba za pratnju koju možete besplatno rezervirati pozivom na broj +7 800 350-11-55. Dodatne informacije i fotografije opreme potražite na internetskim stranicama Sanktpeterburškog metroa.

Što je s ostalim javnim prijevozom?

Vozač provjerava rad rampe za invalidska kolica Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

Nije sav nadzemni javni prijevoz prilagođen osobama s posebnim potrebama. Da, sada ima puno novi gradskih autobusa koji su opremljeni rampama, no još uvijek to nije slučaj sa svima. Najpopularniji oblici prijevoza u centru su trolejbusi i tramvaji, no neki od njih nemaju rampe. U tom slučaju bi vozač trebao pomoći osobama s posebnim potrebama. Ali to vam ne možemo jamčiti.

Mogu li uzeti taksi?

Većina taksi službi organizira ne samo transfere nego i vođene obilaske Invataxi

Naravno!

Većina taksija nudi pratnju od vrata do vrata, penjanje i spuštanje po stepenicama, uključujući i kuće bez dizača, iako bi neke taksi kompanije mogle za to tražiti dodatno plaćanje. Uvijek je bolje te taksije naručiti unaprijed (idealno bi bilo nekoliko sati prije putovanja).

U Moskvi postoji gradski socijalni taksi (poveznica na ruskom jeziku) - možete im poslati e-mail na zakaz.ssp@mosgortrans.ru ili ih nazvati na broj +7 495 951-77-68. Dostupan je čak i za grupe ljudi smanjene pokretljivosti.

Tu je i Invataxis koji besplatno osigurava čak i invalidska kolica. Možete im se obratiti putem interneta ili na brojeve +7 495 580-60-64 i +7 495 504-39-90. Invataxi također organizira obilaske za osobe s invaliditetom (individualne i grupne) na engleskom jeziku. Cijena ovisi o više faktora, a transfer od zračne luke do grada košta 4000 rubalja (56 eura).

I u Sankt-Peterburgu postoji nekoliko taksi službi za osobe u invalidskim kolicima ili grupe s invaliditetom. Usput rečeno, Invataxis je dostupan i u Sankt-Peterburgu.

Taksi služba TaksovičkoF ima stranicu na engleskom jeziku, tako da njihove usluge možete jednostavno rezervirati putem interneta ili pozivom na broj +7 812 330-00-02. Cijene kreću od 1200 rubalja (17 eura) naviše.

Tu je i taksi služba Glavtaxi (stranica na ruskom jeziku). Njezine usluge možete rezervirati online, preuzeti aplikaciju ili nazvati broj +7 812 338-82-12. Također možete zatražiti vozača koji govori engleski. Cijene kreću od 1300 rubalja (18 eura).

Je li se u invalidskim kolicima moguće kretati po ulicama?

I Moskva i Sankt-Peterburg imaju mnogo pješačkih zona Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

U oba grada postoji mnogo pješačkih zona. Tu je i stranica koja nudi kartu moskovskih ulica bez prepreka, restorana, kulturnih znamenitosti javnih toaleta i još mnogo toga. Nažalost, zasad je dostupna samo na ruskom jeziku, no svi će vam prolaznici na karti rado pokazati gdje trebate ići.

Sankt-Peterburg nudi posebne vođene obilaske za turiste smanjene pokretljivosti. Čitav Nevski prospekt je zona prilagođena invalidskim kolicima.

Postoje li muzeji koje mogu posjetiti bez ikakvih problema?

Dobrotvorni obilazak u organizaciji Državnog ruskog muzeja na Dan osoba s invaliditetom Ruslan Šamukov/TASS Ruslan Šamukov/TASS

Svi glavni muzeji opremljeni su svime što je potrebno kako bi se invalidska kolica mogla njima lako kretati.

U Moskvi možete posjetiti Tretjakovsku galeriju (i staru zgradu u Lavrušinskom pereulku i novu na Krimskom valu, gdje se nalazi umjetnost 20. stoljeća). Usput pročitajte koji su najvažniji radovi koje trebate vidjeti ako ste kratki s vremenom.

Muzej Moskve, Židovski muzej i centar za promicanje kulture tolerantnosti, Planetarij, Bulgakovljev muzej i drugi dobro su opremljeni za korisnike invalidskih kolica.

Sanktpeterburški Ermitaž, Državni ruski muzej i Muzej Fabergé također su opremljeni rampama i dizalima.

U redu, to je dobra vijest! A što još mogu raditi?

Mnogo kazališta, kina i restorana je prilagođeno osobama s invaliditetom Getty Images Getty Images

Tisuće turista s invaliditetom svake godine posjećuju Moskvu i Sankt-Peterburg, a gradovi postaju sve prilagođeniji njihovim potrebama. Većina kulturnih institucija i turističkih objekata nastoji ugraditi potrebnu opremu za osobe s posebnim potrebama.

Danas oni mogu posjetiti veliki broj kazališta, kina i restorana. Ako želite da vaše putovanje prođe ugodno i bez gnjavaže, uvijek je bolje isplanirati svaki detalj i unaprijed kontaktirati organizacije koje želite posjetiti te se uvjeriti da imaju sve što je potrebno kako bi vam pružile toplu dobrodošlicu.