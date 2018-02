Moskovski park "Zarjadje" proglašen najboljim javnim prostorom izgrađenim u 2017. godini

Russia Beyond

Na godišnjem natječaju poznatog portala za arhitekturu ArchDaily "Building of the Year-2018" u kategoriji javni prostori najviše priznanje pripalo je moskovskom parku "Zarjadje".

"Oštro smo kritizirali 'Zarjadje' za kompilaciju i provincijalizam. Međutim, park je upravo dobio nagradu Building of the Year. To je najviše međunarodno priznanje za arhitekturu u postsovjetskom razdoblju", rekao je Grigorij Revzin, povjesničar arhitekture i partner konstruktorskog biroa Strelka, koji je prvi i prenio informaciju na svom kanalu na Telegramu.

Tijekom dva tjedna, koliko je natječaj bio otvoren, park je dobio više od sto tisuća glasova. Pored Zarjadja se u 15 kategorija natjecalo oko 3,5 tisuća projekata.

Novoizgrađeni park u centru ruske prijestolnice, nedaleko od Kremlja, na međunarodnom natječaju u području audiovizualnih tehnologija InAVation Awards 2018 dobio je nagradu u kategoriji Visitor Attraction. Žiri je naročito istaknuo medijske komplekse Vremenski stroj i Let.

Na samom kraju prošle godine park "Zarjadje" i sportski kompleks "Lužniki" nominirani su za nagradu MIPIM Awards 2018 u oblasti građevinarstva i arhitekture. Park je predložen kao najbolji primjer projekta urbanističke regeneracije, a rezultati će biti poznati u ožujku.

