6 stvari koje najviše zapanjuju one koji prvi put posjete Rusiju

1. Trgovine i kafići koji rade 24 sata dnevno

Ako u Rusiji usred noći poželite kupiti cvijeće, možete to učiniti. Otići u restoran – samo dajte! Kupiti čizme? To je možda malo kompliciranije, no mislim da je i to moguće. Trgovine rade čak i na Novu godinu, zamislite!

2. Kamere u vozilima

Ovaj je uređaj već postao novi simbol Rusije, čak je i pad čuvenog Čeljabinskog meteorita snimila upravo takva kamera.

Možda vam se čini kao da ljudi ove kamere ugrađuju u vozila samo zato da bi na YouTube postavljali svakakve gluposti. No kamere su zapravo potrebne kako bi ljudi imali dokaze u svoju korist ako se na cesti dogodi kakva složena situacija, i kako ne bi postali žrtve policijske korupcije, koja se, nažalost, još uvijek može susresti u Rusiji.

3. Velike udaljenosti

Ne znaju svi stranci puno toga o Rusiji, no svima je poznato da se radi o zaista ogromnoj zemlji. Tako velike udaljenosti ostavljaju traga na karakteru i pogledu na svijet našeg naroda.

Ako Europljaninu kažete da se vaš grad nalazi u blizini Moskve, na samo 800 km udaljenosti, on će se nasmijati i reći vam da je za njega to jako daleko, kao da mora proći kroz 3-4 zemlje.

4. Osobni prostor

U mnogim zemljama možete s kolegama razgovarati samo o određenom broju neutralnih tema: vremenu, planovima za vikend, kuhanju i slično. U ruskom vas uredu mogu pitati bilo što, primjerice, imate li djecu i, ako nemate, zašto ih nemate, a uz to će vam sigurno i dati koji savjet.

5. Papuče

U Rusiji postoji vrlo snažna kultura papuča. Kada vam dolaze gosti, oni se izuvaju i obuvaju papuče. To radite i vi sami kada ulazite u kuću, jer su ulice u Rusiji obično prljave, a uz to su i podovi u stanovima prohladni pa papuče stvarno dobro dođu, a pritom su i udobne!

6. Praznovjerja

Nemojte prekoračiti ispruženu nogu druge osobe. Prosuta sol je loš znak. Ako pri upoznavanju ne pružite ruku, pokazujete nepoštovanje. Koliko konvencija i praznovjerja! Europljanima se u početku nije lako na to priviknuti.