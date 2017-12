Krimski hotel osvojio nagradu za "najbolje odmaralište na svijetu"

Russia Beyond

Organizacija World Travel Awards je 10. prosinca proglasila hotelski kompleks s pet zvjezdica na Krimu Mriya Resort & Spa odmaralištem godine.

Na svečanosti je pohvalu dobila i ruska prijestolnica kulture: Sankt-Peterburg je osvojio nagradu za "najatraktivnije gradsko odredište 2017.", kao i za "najbolje kulturno gradsko odredište 2017.", dok je nacionalna zrakoplovna tvrtka Aeroflot dobila nagradu za "najbolji brend zračnog prijevoznika". Bila je to dobra noć za Rusiju.

Kompleks Mriya Resort & Spa je prethodno osvojio brojne europske nagrade, no do sada nije osvojio nijednu međunarodnu nagradu. Ove je godine prestigao Atlantis The Palm u Dubaiju, Casa de Campo u Dominikanskoj Republici, talijanski Forte Village Resort i egipatski Hyatt Regency Sharm El Sheikh Resort.

Mriya Resort & Spa Mriya Resort & Spa

Zanimljivo je da stranica World Travel Awaards ne navodi koju zemlju Mriya predstavlja, za razliku od ostalih hotela.

Kompleks je otvoren 2014. godine i ne prestaje impresionirati svojim jedinstvenim dizajnom. Projekt je zamislio poznati britanski arhitekt Sir Norman Foster, odgovoran za londonski stadion Wembley, Milenijski most i Hearst Tower u New Yorku. Kompleks se prostire na 27 hektara i uključuje nekoliko restorana, vila, medicinski i fitness centar i, naravno, plažu.



Mriya Resort & Spa Mriya Resort & Spa

Vlasnik kompleksa je Sberbank (ruska državna banka), a njegova ga je izgradnja koštala oko 255 milijuna eura. Prema riječima direktora kompleksa Granta Babasjana, ovdje je u posljednje tri godine odsjelo više od 100 tisuća gostiju.