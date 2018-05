5 zapanjujuće lijepih povijesnih mjesta za jednodnevni izlet u Moskovskoj regiji

Gorgeous New-Jerusalem monastery in Russia

1. Drevna ljepota Kolomne

Moskovski Kremlj je daleko najpoznatiji kremlj u Rusiji i uvijek se piše s velikim slovom "K". No u usporedbi s masivnim zidovima kremlja Kolomne čini se prilično malen. (Svi ostali ruski kremljevi pišu se s malim slovom "k".)

Kolomenski kremlj je jedan od glavnih razloga za posjet. Razmjeri ovog srednjovjekovnog dvorca, izgrađenog 1525.-1531. i smještenog oko 95 kilometara jugoistočno od Moskve, apsolutno su izvanredni. Jedna od glavnih značajki je ta da se ne radi o muzeju bez duše u kojem vam čuvari stalno govore da se stišate. Grad je danas organski uklopljen oko kremlja, tako da nećete niti primijetiti da ste već unutra.

Ulaz je besplatan - šećite, popnite se na zidine i uživajte u pogledu. Nakon što pogledate crkve kremlja, preporučamo posjet Pjatnitskim vratima i Muzeju Kalačnaja u kojem možete poslušati priču o ruskom kalaču, velikom ukusnom kruhu u obliku girji. Tamo možete kušati svježe pečeni kalač. Glavni suvenir iz Kolomne je pastila, desert od bobica ili pirea od jabuka. Preporučujemo vam da posjetite Muzej pastila i njegovu trgovinu koja nudi puno veći izbor pastila no igdje drugdje, lijepo zapakiranih u prekrasne kutije. Ako ogladnite, muzej ima ugodni kafić, Pervaja Čajnaja (Первая чайная), u kojem preporučujemo tradicionalnu haringu s krumpirom.

Kako doći:

Vlakom: Na Kazanjskom željezničkom kolodvoru sjednite na prigradski vlak za Kolomnu (ili postaju Golutvin). Putovanje će trajati oko 2 sata, a karta košta oko 300-400 rubalja (4,3-5,7 eura). Posljedni vlak iz Kolomne za Moskvu polazi oko 22:30. Raspored provjerite na www.tutu.travel.

Autobusom: Sjednite na autobus na metro stanici Kotelniki - vožnja traje oko 1 sat i 40 minuta ako ne zaglavite u prometu. Cijena: 250 rubalja (3,5 eura)

2. Pravoslavna elegancija u Sergijevu Posadu

Ne možete otići iz Rusije bez da ste posjetili barem jedan samostan. Preporučujemo posjet najvećem i najvažnijem pravoslavnom manastiru - Trojice-Sergijeva lavra, koji se nalazi 70 kilometara sjeveroistočno od Moskve u gradu Sergijevu Posadu. Ovaj zadivljujući samostan ime je dobio prema jednom od najcjenjenijih svetaca Rusije - Svetom Sergiju Radonežskom - a ljudi tijekom cijele godine stoje u redu kako bi se poklonili i pomolili pred njegovim ostacima. Ovo je duhovno srce Rusije, a ovaj će vas posjet inspirirati i ispuniti osjećajem dobrote.

Uzmite vođeni obilazak kako biste bolje čuli sve tajne povijesti ovog samostana starog 680 godina, koji je često bio u središtu mnogih važnih političkih događaja, te je tijekom Smutnog doba početkom 17. stoljeća čak bio i pod opsadom. Samostan ima 10 katedrala, pa ćete trebati vremena za šetnju i obilazak svake od njih. Usput, Lavra se nalazi pod zaštitom UNESCO-a i jedno je od najposjećenijih znamenitosti Rusije. U Katedrali Svetog Trojstva možete vidjeti freske velikog ruskog slikara Andreja Rubljova.

Nakon zdrave doze duhovne hrane, preporučujemo nešto svjetovnije. Preko puta samostana nalazi se Russki Dvorik, koji nudi tradicionalne pirožke, peljmene i druge ukusne ruske delicije.

Nedaleko od Sergijeva Posada nalazi se muzej-imanje Abramcevo, u kojem se nalaze kitnjaste drvene kuće iz 19. stoljeća u neoruskom stilu. U carskim su vremenima vodeći umjetnici posjećivali ovo mjesto i ovdje radili tako da su tu ostale skice velikih umjetničkih djela, primjerice, keramičke studije Mihaila Vrubelja.

Kako doći:

Vlakom: Na Jaroslavskom željezničkom kolodvoru sjednite na prigradski vlak za Sergijev Posad. Karta košta oko 200 rubalja (nešto manje od 3 eura), a putovanje traje oko 90 minuta. (Za Abramcevo, izlaz na postaji Abramcevo)

Autobusom: Sjednite na autobus na metro postaji VDNK, vožnja traje oko 75 minuta (ne računajući moguće zastoje u prometu), i također košta oko 200 rubalja.

3. Pitoreskna strana Serpuhova

Smješten na prekrasnoj obali rijeka Oke i Nare, 95 kilometara južno od Moskve, brdoviti Serpuhov je savršeno mjesto za provođenje dana u istraživanju kako drevnog ruskog duha, tako i povijesti Drugog svjetskog rata. Nacisti su 1941. došli unutar šest kilometara od grada. Nakon nekoliko mjeseci sovjetskih protunapada, nacisti su potisnuti za 145 kilometara. Sada u središtu grada postoji ratni spomenik.

Nedaleko su i serpuhovski kremlj, restoran Gusarskaja ballada, Pinarski park i manastir Visocki - svi se nalaze na slikovitoj obali rijeke Nare. Ako obiđete sve znamenitosti, preporučujemo vam još dva prekrasna mjesta koja dijeli rijeka Oka: gradić Tarusa u Kaluškoj oblasti sa svojim riječnim krajolicima, crkvicama i muzejem posvećenim pjesnikinji Marini Cvetajevoj; i Polenovo u Tulskoj oblasti, prekrasno imanje umjetnika Vasilija Polenova.

Kako doći:

Vlakom: Na Kurskoj željezničkoj postaji sjednite na vlak za Serpuhov, vožnja traje oko 2 sata, a karta košta 250-300 rubalja (3,5-4,3 eura).

Autobusom: Sjednite na autobus na metro stanici Južnaja, cijena karte iznosi 250 rubalja, a vožnja ovisi o stanju na cestama.

Do Taruse i Polenova: Idite autobusom od autobusnog kolodvora u Serpuhovu do Taruse. Ako želite poseban doživljaj i fotografije, idite brodom od Taruse do Polenova preko rijeke Oke.

4. Jeruzalem Moskovske oblasti

Rusija ima mnogo samostana, a mi vam preporučujemo da posjetite i ovaj - Novojeruzalemski manastir, koji je nedavno ponovno otvoren nakon velike renovacije. Samostan je 1656. osnovao patrijarh Nikon, poznat po reformama ruskih vjerskih obreda s grčkim tradicijama; primjerice, pravljenju znaka križa s tri prsta umjesto dva. Njegove su reforme izazvale raskol u Ruskoj pravoslavnoj crkvi, zbog čega su se mnogi udaljili od Crkve i kasnije postali poznati kao Starovjerci jer nisu prihvatili Nikonova nova pravila te su se umjesto toga držali starih vjerovanja.

Nikon je također želio napraviti kopiju svetih kršćanskih mjesta Jeruzalema. Katedrala Uskrsnuća u Novom Jeruzalemu simbolizira Baziliku Svetog groba, a rijeka Istra, na čijoj je obali izgrađen samostan, simbolizira rijeku Jordan u Svetoj Zemlji. Rotondu Katedrale Uskrsnuća su tijekom Drugog svjetskog rata oštetili nacisti te je nedavno obnovljena. U samostanu se nalazi muzej posvećen njegovoj povijesti.

Kako doći:

Vlakom: Sjednite na vlak na Rižskoj ili Kurskoj željezničkoj postaji za stanicu Novojerusalimskaja, vožnja traje oko 90 minuta, a cijena karte iznosi oko 150 rubalja (oko 2 eura).

Autobusom: Sjednite na autobus na metro stanici Tušinskaja; vožnja traje oko jedan sat i košta oko 120 rubalja (1,7 eura).

5. Puškinska brda

U Moskovskoj oblasti postoji mnogo imanja poznatih pisaca, među kojima su Melihovo Antona Čehova, Šahmatovo Aleksandra Bloka, Dunino Mihaila Prišvina, Serdnjakovo Mihaila Ljermontova i mnoga druga. Mi vam preporučujemo da posjetite mjesta u kojima je odrastao vodeći ruski pjesnik Aleksandar Puškin.

Zaharovo je mala drvena kuća Puškinove bake, Marije Gannibal. Ovdje je mali Saša Puškin proveo svoje rano djetinjstvo, trčeći između stabala lipe - park datira iz Puškinovog vremena.

Nedaleko od Zaharova, na slikovitoj obali rijeke Vjazemke, stoji aristokratsko imanje obitelji Golicin, zvano Boljšie Vjazemi. Tijekom Napoleonove invazije na Rusiju 1812. u ovoj su palači spavali i ruski general Kutuzov i Napoleon, naravno, u različito vrijeme. Postoji čak i legenda da su spavali na istom kauču, iako kauča već odavno nema.

Kako doći: