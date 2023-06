Pet najpovoljnijih načina da obiđete najveću zemlju na svijetu

Znamo kako to izgleda: napokon ste stigli u Rusiju i spremate se učiniti sve što ste planirali. Ali, ubrzo se ispostavlja da sve više novca trošite na karte za vožnju i ulaznice i konačno shvaćate da to nije racionalno i da nećete uspjeti obići sve što ste željeli. Turisti najčešće sve rade na uobičajen, a to u pravilu znači i najskuplji način.

Srećom, postoji nekoliko načina da smanjite troškove putovanja i drugih aktivnosti dok ste u Rusiji.

1. Koristite javni prijevoz kad god možete

Neki Amerikanci misle da javni prijevoz postoji samo u New Yorku. To, naravno, nije točno. U Rusiji je on dobro organiziran i u relativno malim gradovima.

Zato se prethodno raspitajte i, umjesto da rasipate novac na taksi, vozite se trolejbusom kao i ostalo lokalno stanovništvo.

2. Kupite karte za više vožnji

U većim gradovima ćete otkriti da postoji više opcija - možete koristiti metro ili autobus ili kombinirati oba ova prijevozna sredstva. Razmislite pažljivo o mogućim troškovima prijevoza i usporedite ih s cijenama karte: sigurno se isplati.

Posavjetujte se sa žiteljima grada u kojem se nalazite i uz odgovarajuću voznu kartu možete mnogo toga obići. Amerikanka Karina McCorkle (24), studentica postdiplomskog studija, kaže da je karta "Trojka" najbolja opcija za one koji se voze javnim prijevozom u Moskvi, jer se može koristiti u metrou, autobusima, tramvajima, čak i u nekim prigradskim vlakovima.

3. Koristite aplikacije za dijeljenje prijevoza

Aplikacija za dijeljenje prijevoza BlaBlaCar naročito je popularna u Moskvi i Sankt-Peterburgu. Može biti od velike koristi ako želite obići mjesta u Moskovskoj oblasti ili otići na jednodnevni izlet do nekog od gradova Zlatnog prstena Rusije. Prema tome, ako ste navikli na slične aplikacije, moći ćete ih koristiti i u Rusiji.

4. Na dan kada je ulaz u velike muzeje besplatan, obiđite neki manji

"Red je dug, ali se može ući besplatno", kaže Christina Rosivack (26), spisateljica i urednica, porijeklom iz SAD-a. Ipak, ponekad se ne isplati čekati u predugim redovima. Biste li satima stajali ispred Ermitaža samo kako biste uštedjeli nešto novca?

Koristan savjet: kada ste u Sankt-Peterburgu, pričekajte dan kada je ulaz u Ermitaž besplatan. Svi će biti tamo, a vi ćete se u miru moći posvetiti obilasku Muzeja političke povijesti Rusije ili Muzeja obrane i opsade Lenjingrada. Mnogi strani turisti nisu čuli za njih, ali ih svakako vrijedi posjetiti, s obzirom da se u njima zaista može mnogo toga naučiti, a cijena ulaznice nije visoka i nema gužve.

5. Naučite se orijentirati u gradu

Ermitaž je prelijep, ali Moskovski muzej suvremene umjetnosti zaista me oduševio. Bio sam u njemu iako nisam ljubitelj suvremene umjetnosti. Kada ste u bilo kojem ruskom gradu, najbolje je da sami osmislite obilazak. Jedino što trebate je vedar dan.

Dat ću vam još jedan savjet: gradovi se najbolje istražuju šetajući. Uzmite turistički prospekt i uočite na karti nekoliko starih crkava. Dok se odmarate, pročitajte nešto više o njima i potrudite se pronaći ih. Nakon toga krenite dalje, a kada naiđete na neki mali muzej u zabačenoj ulici, obavezno uđite i raspitajte se o njegovom postavu.

Uvijek je korisno saznati gdje su veći parkovi i fontane, jer ćete se pomoću njih bolje orijentirati u nepoznatom gradu. Ne zaboravite sve to označiti na karti, a zgodno je i voditi dnevne bilješke o tome što se vidjeli.

Konačno, odaberite neku visoku zgradu i popnite se na nju - u Sankt-Peterburgu to može biti katedrala sv. Isaka - i pokušajte uočiti sve ono što ste označili na karti. Nije baš lako, ali će vam sigurno pomoći da puno bolje upoznate grad.