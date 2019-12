Pet korisnih i lijepih poklona iz Peterburga

1. Za voljenu ženu - privjesak iz muzeja "Fabergé"

Fabergéova ukrasna uskršnja jaja jedan su od simbola carske Rusije i raskoši iz doba posljednjih predstavnika dinastije Romanov. Prvo ukrasno uskršnje jaje car Aleksandar III. poklonio je svojoj ženi Mariji Fjodorovnoj na Uskrs 1885. godine. Carici se dar toliko svidio da je u naredne 32 godine Fabergéova tvrtka dobila ekskluzivno pravo da radi ukrasna uskršnja jaja za carski dvor. Aleksandar III. i Nikolaj II. imali su veliko povjerenje u okus majstora ove firme i čak nisu tražili da unaprijed vide i odobre dizajn budućih poklona.

Privjesci s motivima uskršnjih remek-djela s kraja 19. stoljeća popularni su i u trećem tisućljeću. "Oni simboliziraju povratak tradiciji carskih vremena, kada su takvi privjesci bili uobičajeni poklon. Oni će vas podsjećati na posjet našem muzeju i Sankt-Peterburgu", kaže Jekaterina Petuhova, direktorica za marketing Fabergéovog muzeja.

Najpristupačniji su tvornički proizvodi od mesinga i hladnog emajla. Njihova cijena se kreće od 700 do 1200 rubalja. Ukrasi od zlata i srebra napravljeni po tehnologiji koju su koristili majstori Fabergéove tvrtke koštaju od 9900 do 50 000 rubalja.

Prodajno mjesto: Kej rijeke Fontanki, br. 21. U prodavaonicu možete ući bez ulaznice za muzej.

2. Za voljenog muškarca - teljnjaška

Teljnjaška je ruski naziv za potkošulju s horizontalnim plavo-bijelim prugama. U Rusiji se takva potkošulja počela nositi po ugledu na Nizozemsku, a poslije 1874. godine je po ukazu cara Aleksandra II. službeno postala dio obvezne uniforme ruskih mornara. S obzirom da je Peterburg izgrađen 1703. godine kao luka i 206 godina je bio glavni grad Ruskog Carstva, on je bio centar odakle se teljnjaška proširila po cijeloj Rusiji.

Kanađanin Kyle Patching je u 15 godina, koliko živi u Rusiji, poklonio svome ocu oko 20 teljnjaški: "Moj otac Charles već godinama ima veliku kolekciju teljnjaški različitih boja i veličina. Omiljena mu je mornarička topla teljnjaška, koja je posebno na cijeni za vrijeme hladne sjeverne kanadske zime. Malo je ljudi u Kanadi koji znaju kakva je povijesna vrijednost ove potkošulje, ali pitajte Charlesa o tome i on će vam ispričati sve o teljnjaški, pa čak i koji dezeni su karakteristični za različite rodove vojske. Jako dobar poklon!"

Prodajna mjesta: zimska teljnjaška košta 600 i više rubalja u specijaliziranim prodavaonicama vojne namjene "Voentorg", u trgovinama u Gončarnoj ulici br. 9, u ulici Sadovaja br. 26 i na Keju Gribojedovljevog kanala br. 12.

3. Za roditelje - posuđe Carske tvornice porculana

Amerikanka Nancy Horn Raatz živjela je u Peterburgu tri godine i za to je vrijeme svekru i svekrvi poklanjala porculan: "Volim taj poklon jer je mali i jednostavan je za nošenje. Lijep je, ali i koristan. Ruski porculan je poznat u svijetu. Ljudi cijene ljepotu i vole lijepe poklone".

Carsku tvornicu je sredinom 18. stoljeća osnovala kći Petra Prvog Elizabeta. Tvornica je radila posuđe za carski dvor. U 20. stoljeću je prepoznatljivi znak carskog porculana postao bijelo-plavi dezen zvan "kobalt mreža", koji se još uvijek oslikava ručno. Vodiči pričaju da ga je smislila slikarica Ana Jackevič 1945. godine, inspirirana papirnatim trakama kojima su lijepljeni prozori za vrijeme opsade Lenjingrada 1941-1944.

Minimalna cijena kompleta šalice i poslužavnika je 1000 rubalja.

Prodajna mjesta: ulica Boljšaja Konjušenaja br. 10, Nevski prospekt br. 60 i Nevski prospekt br. 92.

4. Za djecu - slastice iz tvornice "Krupska"

Moskovljanka Tatjana Krolj uvijek kupuje svojoj sestričini neki ukusan proizvod tvornice slatkiša "Krupska": "Najviše volim čokoladu 'Osobij' i bombone 'Leningradskii', 'Severnaja Avrora' i 'Nevskaja lakomka'. Ti bomboni imaju lijep papirnati omot. Prvi put sam ih kupila upravo zbog toga. Ali ispostavilo se da su i ukusni, tako da je to sada moj omiljeni suvenir iz Peterburga".

Prodajna mjesta: sve proizvode, od čokolade "Osobij" za 70 rubalja do ukrasnog paketa bombona "Russkie sezoni" za 800 rubalja, možete kupiti u trgovinama u ulici Sadovaja br. 11, Ustaničkoj ulici br. 15. i Ulici Pravde br. 6.

5. Za prijatelje - suveniri lokalnih dizajnera

"Stranci rado kupuju naše suvenire na ruskom jeziku, jer izgledaju neuobičajeno i napisani su ćirilicom koja njima djeluje pomalo zagonetno", priča suvlasnik knjižare "Podpisnyie izdanija" Mihail Ivanov. "Prije tri godine smo počeli raditi razglednice i magnete. Ponudili smo mladoj umjetnici Saši Pavlovoj da zajedno s nama smisli nešto svježe i moderno. Tako su se pojavile razglednice 'Kad ne znaš što ćeš, otputuj u Peterburg' i 'Keep calm and go to St. Petersburg', koje upućuju na poznati britanski agitacijski plakat".

Prodajna mjesta: razglednice za 50 i više rubalja mogu se kupiti u trgovini "Podpisnie izdanija" u Litejnoj ulici br. 57, u Domu knjige na Nevskom prospektu br. 28 i u knjižarama mreže "Bukvoed" (Nevski prospekt br. 13 i br. 46).

Dizajner Andrej Kravcov se preselio u Peterburg i pokušao izdržati njegovu ćudljivu klimu. Međutim, kiša mu nije dala mira, tako da je Andrej na kraju smislio kišnu kabanicu SHU - najkorisniji poklon iz Peterburga na našem popisu.

Prodajno mjesto: za 5000 rubalja u kulturnom centru Loft Project Etage, Ligovski prospekt br. 74.

Drvene bedževe s likovima Dostojevskog, Čehova i Nabokova pravi tvrtka Waf-waf u centru Peterburga. Pored zbirke posvećene Rusiji i putovanjima, u ponudi su i zbirke mladih peterburških umjetnika, primjerice Lora Zombie. Drveni bedževi iz Rusije sreću se od Islanda do SAD-a. S bedževima Waf-waf viđen je glumac Ian McKellen, viđeni su i glazbenici skupine Sigur Rós, kao i vokalist grupe My Chemical Romance Gerard Way.

Prodajno mjesto: bedž s likom pisca za 350 rubalja može se kupiti na Nevskom prospektu 48, prizemlje, prostor Welcome.