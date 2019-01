Deset najboljih načina kako provesti vikend u Jalti

Turistička agencija Southern Comfort - Tours to South of Russia organizira turističke obilaske juga Rusije, uključujući i Krim. Turistički vodiči agencije govore engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski, kineski, japanski i druge jezike. U agenciji isto rade vozači od povjerenja i menadžeri koji mogu organizirati turističke ture po želji klijenata.

Na Krim je najlakše i najudobnije doputovati avionom. Letove za poluotok sa svih moskovskih aerodroma organizira više ruskih aviokompanija: „Aэroflot”, „Transaэro”, „S7”, „Donavia” i „UTair”, a „Vim-avia” je uvela i čarter letove. Avioni su često puni, pa je najbolje kartu rezervirati unaprijed, posebno ako želite sjesti zajedno sa saputnikom ili pored prozora. Let do Krima traje 2 i pol sata. Prosječna cijena avionske karte od Moskve do Krima je 5 500 rubalja (oko 110 dolara). Informacije o najnižim cijenama avionskih karata do Krima možete dobiti na stranicama: jetradar.com