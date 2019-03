Sedam sibirskih čuda – najljepša mjesta za putovanje

Govoriti samo o sedam čuda Sibira znači mnogo pojednostaviti temu. S one strane Urala ima mnogo više nevjerojatnih i zanimljivih mjesta. U očekivanju ljeta i sezone odmora izabrali smo za vas nekoliko jedinstvenih mjesta u Sibiru koje treba vidjeti bar jednom u životu. Tu su nepristupačne planine, jezera, drevni gradovi, pustinje. Među njima svatko može pronaći mjesto za sebe.

Gdje: Irkutska oblast

Zašto vrijedi posjetiti: Danas svatko tko želi može na internetu pogledati fotografije ovog legendarnog sibirskog jezera. Ali Bajkalsko jezero na fotografiji ne može se usporediti s doživljajem koji čovjek ima stojeći na obali najdubljeg jezera na svijetu. „Sveto more”, kako Rusi tradicionalno nazivaju Bajkalsko jezero, ostavit će nezaboravan utisak čak i na one koji su vidjeli beskraj oceana. Neke turističke ture vode do otoka Oljhon, druge u plovidbu jezerom u čamcu ili gliseru. Posebno izdržljivi turisti Bajkalsko jezero obilaze na biciklu ili pješice. Putovanje do sibirskog „mora” podrazumijeva i da ćete probati izuzetno ukusnu jezersku ribu omulj i lipljen, obići kamene građevine trgovačkog staleža starog Irkutska i spomenike sibirskog baroka, posjetiti etnografski muzej „Taljci” na putu za Listvjanku i uživati u pogledu na rusku tajgu i ćudljivu rijeku Angaru. Tako ćete na Bajkalu upoznati različita lica Sibira.



Altaj

Fotografija: Lori/Legion-Media

Gdje se nalazi: Altajski kraj, Republika Altaj

Zašto vrijedi posjetiti: Iako je Altaj, kao i Bajkalsko jezero, jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Sibiru, ovo je istovremeno i tajanstveni, neistraženi teritorij, bogata prirodnim i drugim znamenitostima. Ovdje će uživati ljubitelji petroglifa (crteža na kamenu), drevnih kamenih skulptura i drugih spomenika prošlosti. Maršrute po svojoj želji i u skladu sa svojom fizičkim mogućnostima pronaći će i planinari, i ljubitelji splavarenja, i speleolozi. Obitelji s djecom će uživati u uređenim dijelovima šume pored Teleckog jezera, biciklisti će se moći pohvaliti kako su prošli Čujskim auto-putem kroz Altaj, a ljubitelji životinja obići planinske travnjake jašući na konjima.



Čarska pustinja

Fotografija: Anton Petrov

Gdje: Zabajkalski kraj

Zašto vrijedi posjetiti: Pravi pješčani masiv, okružen tajgom, planinskim rijekama i nepristupačnim planinama, Čarska pustinja je vjerojatno jedna od najnetipičnijih pustinja na svijetu. Ali je istovremeno jedno od najneobičnijih mjesta u Sibiru. Ovdje možete bosi hodati po vrelom pijesku, sjediti na ogromnim dinama, kupati se u jezeru i brati barušnicu (divlje voće nalik na borovnicu). Čarska pustinja predstavlja istovremeno dva lica Sibira: tu rastu i četinari i pustinjsko rastinje, po čemu je ovaj teren jedinstven. A ako se popnete ne planinsko uzvišenje Kodar, možete u Mramornom klancu ugledati ruševine sovjetskog BorLAG-a (Borskog logora za prisilini rad). Posjetite li ovo mjesto, vidjet ćete barake, pokućstvo, rudarska okna, stara drvena kolica i osjetiti djelić strašne povijesti staljinističkih logora u Sibiru.



Park prirode Ergaki

Fotografija: Lori/Legion-Media

Gdje: Krasnojarski kraj, Zapadni Sajan

Zašto vrijedi posetiti: Ovo područje tajge i planina je istovremeno jedno od najkompaktnijih, nepristupačnijih i najljepših mjesta u Sibiru. I obitelji s djecom tinejdžerskog uzrasta, i profesionalni alpinisti i ljubitelji planinarenja odlaze u Ergaki uživati u moćnim vodopadima, brati barušnicu i kuvati šišarke cedra na vatri, kupati se u ledenim jezerima i uspinjati na planinske vrhove, diveći se veličanstvenim Sajanskim planinama i gustoj crnogoričnoj šumi.



Visoravan Putorana

Fotografija: Sergej Gorškov

Gdje: Krasnojarski kraj, Centralnosibirska visoravan

Zašto vrijedi posjetiti: U Sibiru, usprkos razvoju komunikacijskih sistema i prometa, i dalje postoje ogromna prostranstva nenaseljene divlje prirode. Visoravan Putorana na Krajnjem Sjeveru Rusije, koju je UNESCO uvrstio u listu Svjetske prirodne baštine, planinski je masiv na kojem bi Peter Jackson, redatelj Gospodara prstenova, mogao snimiti svoje buduće filmove s bajkovitom tematikom. Predio ima veliki broj klisura i uvala. Ovo mjesto je ipak najpoznatije kao „kraj s deset tisuća jezera i tisuću vodopada”. Putorana je mjesto s najvećim brojem vodopada u Rusiji, a tu se nalazi i jezero Vivi, koje je geografski centar Rusije. Na visoravni Putorana osjetit ćete se kao u tajanstvenoj bajkovitoj zemlji.



Tomsk

Fotografija: Alamy/Legion-Media

Gdje: Tomska oblast

Zašto vrijedi posjetiti: U Sibiru postoji veliki broj gradova u kojima se sačuvala stara arhitektura, ali Tomsk je najbolje zadržao specifičan duh prošlih vremena, sibirske provincije i jednostavnosti. Obiđite kitnjastu vilu Šiškova, bajkovitu „Kuću sa žar-pticama”, pogledajte jedinstvene ukrasne prozorske okvire na tomskim građevinama. U Tomsku možete videti remek-djela ruske drvene arhitekture, kao i sibirskog baroka i ruske secesije. A tu možete probati i najbolje ruske palačinke i peljmene u Sibiru i osjetiti atmosferu studentskog života i mladosti.



Transsibirska magistrala

Fotografija: Anton Petrov

Gdje: Moskva — Vladivostok

Zašto vrijedi vidjeti: Stari naziv Transsibirske magistrale je „Veliki sibirski put”. Ova željeznica je najčešća asocijacija za Sibir. 9 289 kilometara pruge povezuje njen europski dio, divlji Ural, sibirske regije i Daleki istok Rusije. Nigdje na svijetu ne postoji željeznička pruga takve duljine. Putovanje od skoro tjedan dana Transsibirskom željeznicom donijet će vam upoznavanje s ruskim mentalitetom. Upoznat ćete raznolike krajolike i gradove kroz prozor kupea. Na stanicama u Irkutskoj oblasti probat ćete dimljenu ribu omulj. Iz vlaka ćete vidjeti nepreglednu površinu Bajkalskog jezera. Proći ćete kroz nevjerojatne tunele, i preko Jablonovog prijevoja u Zabajkalskom kraju, što je najviša tačka putovanja. Imat ćete suputnike iz raznih regija Rusije. Putovanje Transsibirskom željeznicom nije zanimljivo samo za strance, nego i za stanovnike Rusije koji se žele bolje upoznati sa svojom zemljom.