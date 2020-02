U pohode "Altajskoj princezi" - kolijevka drevnih kultura na visoravni Ukok

Ugođaj kao u svemiru

Visoravan Ukok specifičan je muzej drevnih vremena. Osim grobnog humka "princeze Ukoka" na ovom je mjestu otkriven veliki broj petroglifa (crteža na kamenu). Primjerice, na području oko rijeke Jelangaš u Čujskoj stepi sačuvan je vrlo vrijedan kompleks petroglifa, koji obuhvaća oko 30 tisuća crteža. Jedan dio crteža načinili su još Mongoli kada su karavanama prolazili kroz Sibir.

Drevno kamenje svjedoči o životu pašnjaka: na njemu su prikazani jeleni, deve, bikovi i divlje koze, kao i zaprege, mitološke scene i scene iz lova. Prilikom posjeta ovom kraju turisti rado obilaze i Berteške petroglife, gdje je također mnogo crteža na stijenama, kao i "jelenovo kamenje" u Džolinu (granitne stijene koje su za starosjedioce Altaja predstavljale svetinju).

Uz to što se upoznaju sa sibirskom arheologijom i poviješću drevnog Altaja, turisti posjećuju visoravan Ukok i zbog krajolika koji izgledaju kao da su s drugog planeta, kao da je Stanley Kubrick na ovom mjestu mogao snimiti svoju "Odiseju u svemiru". Tu se mogu vidjeti tamnožute visoravni, stepe, šume ariša i snježnobijeli planinski vrhovi (jedan od najviših je visok 4374 metra i zove se Tabin-Bogdo-Ola, što na mongolskom znači "Pet svetih vrhova").

Putovanje na visoravan Ukok podrazumijeva upoznavanje sa zonom prirode u kojoj se tijesno prepliću altajska, mongolska, kazaška i sibirska kultura. Visoravan je zaista divlje mjesto, bez suvremenih putova. Zato turisti za prijevoz obično koriste džipove proizvedene u Uljanovskoj tvornici automobila (UAZ). Uspinju se na vrhove ili prevoje, gdje mogu naići na crne lešinare koji kruže nebom. Upečatljiv je i kolorit ovdašnje stepe. Ovdje možete boraviti u jurtama (šatorima starosjedilačkih nomada), sresti altajske Kazahe i starosjedilački narod Telengite, kojima je ovaj teritorij jedini dom.

Kako doći

Visoravan Ukok je teško dostupno mjesto. Pod zaštitom je države. U južnom dijelu visoravni osnovan je Park prirode "Zona mira Ukok". Dio parka je zaštićen kao rezervat, tako da se moraju koristiti usluge lokalnih turističkih agencija koje poznaju ovaj teren i posjetiteljima osiguravaju vodiče i prijevoz. Turisti koji putuju samostalno mogu automobilom doći do turističkog auto-kampa "Tidtujarik - Golden Camel" (http://camp-altai.ru/) u Koš-Agačkom rajonu Republike Altaj (na 871. kilometru Čujskog puta). U kampu mogu iznajmiti jurtu i izabrati odmor po želji: izlete biciklom ili džipom, ribolov (koji je dozvoljen na dijelu teritorija parka prirode), arheološke izlete ili pješačenje (cijene se kreću od 2500 do 6000 rubalja, što je oko 50 do 120 eura) . Kamp ima svoju kuhinju i rusku "banju" (rusko parno kupatilo), a organiziraju se i koncerti etno-glazbe.