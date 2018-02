Top 7 aktivnosti u kojima ćete uživati u ruskoj zimi

Ljudi se obično boje ruske zime. Smatra se da su temperature u Rusiji toliko niske da se čovjek jedino može zagrijati votkom i medvjeđom kožom. Međutim, to nije baš tako. Hladnoću nadoknađuje ljepota krajolika, a bavljenje sportom zagrije na nekoliko minuta smrznuto tijelo. I da, u Rusiji postoje mjesta s toliko niskom temperaturom na kojima se i votka zamrzne.

1. Putovanje na „hladni pol“



Za neke dijelove Rusije obična zimska temperatura je -40°C. Upravo se tamo nalazi „hladni pol“, idealno mjesto za one koji žele provjeriti vlastitu izdržljivost. To je najsurovije naseljeno mjesto. Najniže zimske temperature su do -77, a ljeti može biti i +30. Zimske temperature pobuđuju nevjerojatne pojave. Recimo, ono što Jakuti nazivaju „šapatom zvijezda“. Čovjek na cičoj zimu čitavo vrijeme čuje tiho krckanje svojeg ledenog daha.

2. Ekstremne pustolovine na uralskim planinama



Ural je granica Europe i Azije, to su najstarije planine na svijetu, bezbroj rezervata i skijaških staza, priče o NLO i prirodnim anomalijama, povijest tajanstvene pogibije Djatlovljeve grupe i mnoštvo onih koji žele ponoviti tu istu maršrutu. Jednom riječi: zima na uralskim planinama je za ljubitelje ekstremnih stvari i mistike. Ovdje ćete otkriti napuštene i aktivne metalurške tvornice, možete prenoćiti u bivšem logoru GULAG-a, vidjeti jednu od najduljih pećina na svijetu. Turistička infrastruktura na Uralu je jedna od najrazvijenijih u državi.

3. Vožnja u tropregu i sanjkanje u planinama Stare Rusije

Zatvoreni krug oko Moskve, koji se sastoji od dvanaest staroruskih gradova (dva se nalaze na UNESCO-voj listi), prekrasan je u bilo kojem godišnjem dobu. No upravo ga zimi treba posjetiti.

Kao prvo, u Kostromu i Ugliču, koji ulaze u sastav maršrute, nalaze se rezidencije Djeda Mraza i Snjeguljice. Ako putujete s djecom, izlet do Djeda Mraza bit će im pravi praznik. Najvažnije je da im ne dopustite da ližu ledenu kuću Snjeguljice.

Kao drugo, gradovi Zlatnog prstena predlažu najširi spektar zimskih zabava á la russe: vožnja u tropregu po snježnim šumama, carske sanjke i mnoge druge zabave za koje čak ni ne znate da postoje.

4.Sibirske kupke i trčanje po bajkalskom ledu



Bajkal, najdublje i najčišće jezero na planeti, nalazi se u srcu Sibira. Već 10 godina zaredom na jezeru se organizira međunarodni maraton na kojem sudionici nastoje pretrčati 42 kilometara. Ovdje nema uobičajene zabave kao što su penjanje po planinskim stazama ili sibirski nanosi snijega. No zato je voda jezera toliko čista da se na dubini od tri metra kroz led mogu vidjeti smrznute ledene biljke i zračni mjehurići. Mnogi fotografi dolaze ovdje zimi samo da bi snimali led. Ovdje se može jahati, pohađati tečaj sibirske fitoterapije, značajno popraviti vlastito zdravlje. Svojstva ljekovite bajkalske vode intenzivnija su dok se voda smrzava.

5. Heli-ski i kamčatska zabit

Reljef poluotoka Kamčatka je toliko raznovrstan da profesionalnom snowboarderu neće dosaditi ni za 20 godina. Zimi je ovdje vrhunac sezone, draž polutoka je svakako heli-ski. Pritom se može skijati ne samo po planinama, već i po padini vulkana. Osim toga, ovdje se može i voziti džip, otići do vulkana ili doline gejzira, a da se pritom ne bojiš medvjeda.

6.Ribolov ispod leda i izleti na snowmobilima

Altaj je planinski lanac koji se nalazi na jugu Sibira. To je jednostavno izvor zimskih zabava. Ovdje se može jahati, sanjkati, voziti snowmobile, sudjelovati u zimskom ribolovu na Teleckom jezeru, baviti se lovom, kupati se u sauni, skijati, voziti snowboard. Osim toga, zima je jedino godišnje doba, kad se mogu vidjeti najviše ledene pećine, provjeriti svoju izdržljivot i kupati se na -30 u nezaleđenoj vodi Plavog jezera.

7. Zima u ruski tropima



Najtoplija zima u izravnom i prenesenom smislu bit će na Kavkazu. Kao prvo, temperature se tamo zaista jako razlikuju od većine dijelova Rusije, a kao drugo upravo će se ove godine u Sočiju organizirati zimske Olimpijske igre. Ipak, na obali Crnog mora bit će prilično mnogo snijega. Dakle, gosti Olimpijade moći će se prošetati među palmama i rijetkim šumama eukaliptusa, a onda, dospjevši do Crvene čistine koja se nalazi u planini, voziti snowboard ili se skijati. Osim toga, na Kavkazu se nalazi i najviša točka Europe i jedan od najpoznatijih skijalaških ruskih centara – planina Eljbrus (5 643m).

