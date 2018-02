Moneron, smaragdni raj

Mali ruski tihooceanski otok Moneron djeluje poput zelene kapljice raja u plavom prostranstvu: kristalno čista voda, bujni podvodni život, mali hotelski kompleks, slikoviti vodopadi u smaragdnim brdima te ptice i ribe toliko nenaviknute na civilizaciju da se ne pribojavaju ljudi. Otok je san mnogim turistima, no broj ljudi koji tamo mogu otići tijekom godine strogo je ograničen.

Gledano s mora ruski otok Moneron podsjeća na slikoviti krajolik iz televizijske serije Izgubljeni. Otok je toliko malen da ga u motornom čamcu možete obići za pola sata, dok će vam je pješice za to biti potrebno 5-6 sati, ubrojimo li i penjanje na najvišu točku otoka, brdo Staricki (440 m).

Ipak, ovaj raj za fotografe privlači veliki broj putnika, koji su spremni prijeći dug i zamoran put od otoka Sahalin preko voda Tatarskog tjesnaca.

Putovanje na otok



Tuljani s otoka Moneron.

Putovanje na Moneron započinje u lučkom gradu Neveljsku. Veza s otokom održava se lokalnom flotilom motornih čamaca. Od obale Sahalina do zaljeva Monerona ima nešto više od trideset morskih milja, tj. oko 50 kilometara, ali brzina malog glisera protiv morske struje ne može doseći ni 10 čvorova (18 km/h). Čeka vas tri sata uzbudljive vožnje gliserom po vodama Tatarskog tjesnaca, i to ako imate sreću s vremenskim uvjetima. Čak i sam nagovještaj bure upola će produžiti putovanje. Pred onima koji stignu do Monerona pruža se pogled na zaljev poput prizora s razglednice.

Jedini morski park prirode u Rusiji



Hotelski kompleks na otoku Moneron. Uprava otoka namjerno ograničava godišnji broj turista kako bi sačuvali netaknutu prirodu.

Pogranična zona



Otok se nalazi u pograničnoj zoni i samim tim je pod zaštitom Federalne službe sigurnosti Rusije. Za posebnu dozvolu od pograničnih organa za posjet ovoj oblasti trebat će vam od mjesec dana do nekoliko mjeseci. No, tvrtke koje organiziraju turističke ture na Moneron spremne su umjesto vas pozabaviti se birokratskim procedurama.

Čak i mali hotelski kompleks, pažljivo smješten među smaragdnim brežuljcima na samoj obali zaljeva, ne remeti dojam da ovaj otok nije dotakla civilizacija. Udobni hotelski bungalovi mogu primiti najviše 20 osoba. Veće turističke grupe neizbježno bi narušile prirodnu ekološku ravnotežu ovog otoka.

Upravo zbog toga broj turista koji posjećuju otok relativno je mali, rekla nam je Natalija Kruglova, vodič i ekolog: „Moneron je prvi morski park prirode u Rusiji. Prošle godine tijekom sezone ugostili smo oko tisuću ljudi. Ovaj broj neće se značajno povećati jer ne želimo uništiti jedinstvenu prirodu na otoku.”

Raj za fotografe i eko-turiste



More oko Monerona san je svakog podvodnog fotografa. Prozirno je kao najčistiji kristal.

Stotine rijetkih ptica bezbrižno borave na kamenju kraj obale a ni ovdašnje ribe ne pribojavaju se ljudi. Trava na Moneronu u ljetnim mjesecima doseže visinu čovjeka. Rajsku sliku upotpunjuje slikoviti vodopad, čiji slapovi padaju s visine od petnaestak metara.

Kako rezervirati boravak na otoku



Možete rezervirati posjet otoku od dan ili dva, kao i smještaj na tjedan dana. Boravak na otoku u okviru putovanja Sahalinom možete ugovoriti kod turističke agencije iz Sahalina Možete rezervirati posjet otoku od dan ili dva, kao i smještaj na tjedan dana. Boravak na otoku u okviru putovanja Sahalinom možete ugovoriti kod turističke agencije iz Sahalina „Travel-Sakhalin“ . Preko tvrtke „Adrenaline tour“ možete rezervirati sobu u hotelu na otoku (za boravak duži od 2 dana).

No, možda najveću vrijednost Monerona čini podvodni svijet. Ekolozi se prvenstveno trude sačuvati upravo morsku faunu otoka. Neki ovdašnji podvodni stanovnici ne žive nigdje drugdje u Rusiji. Za to postoji znanstveno, ali ipak iznenađujuće objašnjenje: mali nenaseljeni otok Moneron jedini se u cijelom arhipelagu nalazi na putanji uskog toplog toka Tsushimske struje (ogranak tople Curoshio struje) koja dolazi s juga iz suptropskog područja. Zbog toga u iznimno čistoj vodi oko Monerona bezbrižno žive rijetke vrste životinja poput morskih puževa Abalona („morsko uho”), morskih ježeva s malo bodlji, morskih krastavaca i drugih egzotičnih životinja. More oko Monerona san je svakog podvodnog fotografa. Prozirna je poput najčistijeg kristala. Dno se s površine vidi i na dubini od više metara. Oni rijetki sretnici koji su ovdje boravili svim srcem žele ponovo posjetiti Moneron.

Ruski tekst na portalu strana.ru. Fotografije: strana.ru.