Gdje završava snijeg s ruskih ulica i cesta?

Preko 150 tisuća ljudi i 14 tisuća strojeva bilo je potrebno za čišćenje snijega u siječnju, prema priopćenju komunalnih službi Moskve. Pločnici, ceste i krovovi kuća gotovo su se svakodnevno čistili od snijega. Ali gdje odlazi toliki snijeg kada se počisti s ulica?

Klasična metoda uklanjanja snijega njegovo je izvoženje na poligon izvan grada, gdje se on skuplja i topi postepeno kada vrijeme otopli. Ovakva se mjesta namjerno biraju daleko od grada kako ne bi pravila probleme građanima. Nedostatak ove metode je to što je kamionima neophodno snijeg voziti kroz čitav grad, što opterećuje promet. Osim toga, to je skupo zbog korištenja specijalne tehnike i angažiranja vozača. Zato se u cilju učinkovitijeg čišćenja u najvećim gradovima zemlje, kao što su Moskva, Peterburg i Kazanj, koristi tehnika za topljenje snijega.

U suštini su to veliki uređaji koji najprije filtriraju doneseni snijeg od nečistoća i otpadaka, zatim ga prelijevaju toplom vodom i prosipaju u kanalizaciju. Čitav je proces vrlo učinkovit. Za 3-4 minute uređaji mogu istopiti do deset tona snijega.

Punktovi za topljenje snijega štede vrijeme i smanjuju troškove čišćenja snijega, ali su vrlo skupi: 1-5 milijuna rubalja (11-15 tisuća eura). Cijena ovisi o brzini rada stanice i količini snijega koju odjednom može primiti. U Moskvi radi 49 uređaja na teritoriju grada, a u Peterburgu 18.

Osim toga, snijeg ima osobinu da iz atmosfere upija štetne tvari. Na primjer, nečistoće iz ispušnih plinova automobila. U procesu topljenja on zagađuje tlo i vodu teškim metalima i čak naftnim derivatima. A punktovi za topljenje snijega, opremljeni kompletnim ciklusom pročišćavanja, omogućavaju da se ovi negativni efekti izbjegnu, što je sigurno blagotvorno za ekologiju grada.

"Danas ukupna količina očišćenog snijega prolazi kompletan ciklus pročišćavanja i izbacuje se kao čista voda u Finski zaljev", objašnjava rukovoditelj press-službe poduzeća "Vodokanal Sankt-Peterburga" Vladislav Ponomarjov. Upravo je ova ustanova odgovorna za funkcioniranje ovih punktova.

Tijekom posljednjih se nekoliko godina u Peterburgu i Moskvi kombiniraju obje metode čišćenja snijega: osim tehnike za topljenje snijega prave se i mali poligoni. Kada je nevrijeme, tu se donosi snijeg iz okolnih rajona kako bi se ulice što prije očistile bez gubljenja vremena na transport.

Crveni trg, Moskva